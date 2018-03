No sé de donde surgió la genial idea de algunos analistas, de considerar a la Liga MX al nivel de cualquier liga mediana europea. En realidad, yo no tengo elementos para hablar de una liga turca, o escocesa, o húngara, o eslovena; pero decir que somos mejores que la liga de Portugal o de Bélgica, simplemente se me hace una verdadera fumada, por no decirlo peor.

Y esto, mis tres ávidos y entusiastas lectores, viene a colación por los juegos que se dieron esta semana en la poderosísima Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como "ConcaChafa", obvio debido al bajo nivel que presentan los equipos que ahí participan.

Como ya todos sabemos, tres equipos mexicanos obtuvieron resultados adversos ya en la fase de Cuartos de Final. Chivas perdió ante Seattle Sounders, Tigres ante Toronto y Tijuana ante New York R, todo esto con marcadores mínimos en la diferencia.

Y es que esto no tendría mayor relevancia que una nota amarillista de espectáculos, sin embargo, de inmediato todo mundo se ha exaltado. Muchos se han rasgado las medias y comenzaron con los sesudos análisis en donde unos piden la destitución de Matías Almeyda porque Chivas nomás no levanta, otros que han calificado a los equipos mexicas de mediocres y sobrados, mientras que nunca faltan los que aseguran que la peor chingadera es perder ante los gringos.

¿En serio? ¿Por marcadores adversos, que además se dieron de visitante? ¿Ante equipos de una liga bien organizada? ¿Entonces qué pasa ahora? ¿Somos del nivel de algunos europeos o somos de lo más medianos en América y Concacaf? ¿Somos grises o de colores? ¿Por qué nos vamos a los extremos con tanta facilidad? ¿Por qué nos deshacemos en elogios y luego en críticas absurdas? ¿Ningún chile nos embona?

¡Relájense señores! ¡No pasa nada! Ni somos los mejores ni los peores. Aquí su Charro Negro de confianza cree que la Liga MX es de mediana calidad, con tres o cuatro equipos superiores al resto, por su constancia en el nivel. Nunca por encima de algunas ligas europeas, pero sí más arriba de algunas de Conmebol y que cualquiera de Concacaf.

En la siguiente vuelta les aseguro que todo volverá a la normalidad y entonces otra vez vendrán los elogios desbocados y las ilusiones de campeonato. Regresarán los sueños desbordados y las pasiones encendidas. Total, la Liga MX y la Concachafa dan para eso y mucho más. Así las cosas.

