UCL, simplemente lo mejor de lo mejor

Desde ahorita se los aseguro mis dos ávidos y entusiastas lectores: nunca en la vida van a disfrutar de mejor nivel futbolístico que el que van a observar en la Final de la Champions League. Ni siquiera, por distintas circunstancias, un Mundial alcanzaría tal altura en calidad de juego. Les puedo decir que hoy, cuando a las 13:45 el árbitro alemán Felix Brych dé el silbatazo inicial, el Real Madrid y la Juventus darán una portentosa exhibición en aras de lograr un título más para ampliar su vitrina.

Y eso no implica que aquí, su Charro Negro de confianza, se suba al “tren del mame” y siga una moda pasajera en un mundo global. ¡No señores! Se trata de darle gozo a la vista y a la mente con el extraordinario nivel que puede alcanzar un deporte que no tiene fronteras y que para muchos es el número uno. Para todos a los que nos gusta el “panbol”, se trata de la élite a la que todos quieren llegar. ¡Y créanme que no miento por convivir! Entonces, más allá de hablar de formaciones, sistemas de juego y análisis sesudos, les voy a dejar algunos datos inútiles que pueden resultar interesantes a la hora de decidir por quién apostar. Yo, personalmente, creo que la Juventus se alza con el título.

-Juventus busca ser el 7º club en convertirse en campeón invicto y el primero desde el Manchester United en 2008.

-En la era del nuevo formato UCL, el Real Madrid ha ganado las cinco finales a las que ha llegado, mientras la Juventus ha perdido cuatro, solo ganó la de 1996 ante Ajax.

-Esta final será la 4ª en la Champions en la que se enfrentan un equipo español y un italiano. La última de éstas la misma Juve perdió ante Barcelona.

-La final de la UCL será la 19ª ocasión en que se enfrentan ambos equipos. En las 18 anteriores dividieron victorias con 8 cada uno y dos empates.

-Si el Real Madrid gana el campeonato, Cristiano Ronaldo se convertirá en el segundo jugador, después de Clarence Seedorf, como los únicos que han levantado la Copa cuatro veces; primero en 2008 con Manchester United y luego con el Real Madrid en 2014 y 2016.

-Si gana Juventus, Gianluigi Buffon será el jugador con mayor edad en conseguir la Copa.

Twitter: @AzconaMilenio