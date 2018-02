De Champions y equipos inflados

En mi particular punto de vista, solo era cuestión de tiempo para que muchos confirmáramos el real nivel y valor que tiene el Paris Saint-Germain. Inversión desproporcionada de dinero no siempre es garantía de buenos resultados, más cuando la mayoría de competidores en el máximo circuito europeo tienen historia que pesa.

Y créanme, mis tres ávidos y entusiastas lectores, que no soy de los mamertos románticos que piensan que la historia juega, pero sí soy creyente de que el ánimo de los jugadores es por mucho diferente cuando tienen la responsabilidad de representar esa historia en los momentos de mayor importancia para la institución y los colores a los que defienden. El PSG no tiene ese compromiso, por lo que el Real Madrid los ubicó en su justa dimensión.

En otras palabras, el PSG nunca ha ganado una Copa de Campeones de Europa, ni creo que lo vayan a hacer ahora pese a tener esa plantilla de estelares jugadores como Silva, Motta, Alves, Di María, Cavani, Pastore, Mbappé y el sobrevaluado Neymar. En su liga solo han sido campeones en seis ocasiones y, de hecho, opino que el séptimo lugar en el que lo tiene ubicado la UEFA es sobredimensionado y para mi gusto, injusto con otros mejores.

Nasser Al-Khelaïfi, propietario del equipo, ha gastado una fortuna descomunal que seguramente le ha redituado en la parte comercial, pero no así en el nivel de juego. No es lo mismo enfrentarse a equipos medianos en su propia liga a tener que encarar a los mejores en el mejor torneo. El resultado: pasaron una fase de grupos de manera tranquila, pero no llegarán muy lejos, y menos enfrentando al Madrid en su propia casa.

Aquí, su Charro Negro de confianza, aún recuerda cuando se hizo la contratación por más de 200 millones de euros por Neymar y muchos analistas y fanáticos, inmediatamente, los colocaron como favoritos. Yo pienso que ni siquiera tiene los tamaños de figurones brasileños como Ronaldo, Romario, Ronaldinho o Rivaldo, solo por mencionar algunos. El tipo simplemente está inflado y no tardará mucho en que nos demos cuenta de que no pesa en los momentos decisivos.

Desafortunadamente el formato de grupos de la UCL permite que muchos equipos lleguen, aunque sin posibilidades de competir. Me queda claro que soy de esos fanáticos de la vieja guardia que aún añoran cuando el torneo solo era entre campeones y subcampeones de clubes, mismos que dejaban todo en cada partido por ser eliminación directa. Ojalá volviera ese formato para ver encuentros al máximo nivel. Así las cosas.









Twitter: @AzconaMilenio