De cachetadas y patadas bajo la mesa

Como ustedes lo habrán notado, mis tres ávidos y entusiastas lectores, esta semana ha estado plagada de inconformidades, de jalones y estirones, así como de dimes y diretes entre algunos agremiados de la Liga MX y Ascenso MX, esto en relación a las reglas para descender y ascender al máximo circuito del futbol mexicano.

Para no cometer la torpeza de opinar sin un fundamento certero y válido, me voy a remontar a los datos duros, a la neta del planeta, para poner sobre la mesa los hechos reales dentro de este peculiar entramado que ni "la araña" podría resolver. Todas esas cuestiones acordadas que de repente algunos mañosos, con mala fe, pretenden pasar por alto.

Asi las cosas, el artículo 23 de la Liga de Ascenso MX, indica claramente que el club que logre el ascenso deportivamente, tendrá la obligación de certificarse ante la Liga MX previo al inicio de temporada. De no cumplir con esta responsabilidad, el mencionado equipo recibirá la cantidad de 120 millones de pesos que deberán utilizarse para cumplir con las mejoras que se exigen, esto durante el siguiente torneo inmediato.

Para ser más concreto, todos los equipos lo firmaron y estuvieron de acuerdo, por lo que tanto Alebrijes de Oaxaca de Oaxaca como Cafetaleros de Tapachula sabían perfectamente de las condiciones y así las aceptaron. O lo que es lo mismo, el que avisa no traiciona.

Después y en relación al descenso, el equipo que deportivamente haya perdido la categoría, tendra que cubrir al campeón del Ascenso MX la cantidad estipulada, esto para poder conservar su derecho de mantenerse en la Liga MX. De no ocurrir estos supuestos, ambos equipos se mantedrían en el Ascenso MX y se jugaría la Primera División profesional con los 17 equipos restantes. Hasta aquí vamos bien y claros, ¿no?

Entonces y con toda la intención de sorprender, los Alebrijes y los Cafetaleros desatan una polémica que nos va a llevar a ningún lado. Argumentan que no es justo que no se les permita llegar a la Liga MX porque ellos ganaron justamente la promoción. ¿Y entonces? ¿Para qué firman? ¿Acaso no pensaron que deportivamente hablando obtendrían su derecho, pero lo perderían por reglamento? Primero no quiero el juguete, ¿pero cuando lo uso siempre si lo quiero? ¿Pos cómo?

El caso de Lobos BUAP es aparte, porque ahí parece haber mano negra y siniestra que pretende hacerse de la vista gorda para que no conserven su lugar en la Liga MX. Ya saben esos intereses ponzoñozos que obran de mala fe en beneficio de alguno. A ver que pasa.

