Sobre la mesa: ¿Qué podemos esperar de los últimos 100 días de trabajo previos al debut de México en el Mundial?

Juan Carlos Zúñiga

Comenzó la cuenta regresiva para la Copa del Mundo, menos de 100 días separan a la selección nacional para debutar ante los campeones del mundo y favoritos para repetir, los alemanes. El Tricolor tendrá una preparación decente, jugará ante selecciones europeas para buscar trascender en el Mundial: Islandia, Croacia, Galés, Escocia y Dinamarca. Juan Carlos Osorio acudirá a la próxima Fecha FIFA a finales de este mes con un 90% de los jugadores que participarán en la justa mundialista, hay pocos futbolistas que podrán colarse a una lista que está definida. Cualquiera esperaría ver al equipo titular para enfrentar la mayoría de los amistosos y así tener una idea futbolística, sin embargo, con las rotaciones es imposible. La metodología del Dr. Osorio no permite ni siquiera pensar en quiénes debutarán en el primer partido de Rusia. Los jugadores que están en Europa poco a poco tienen más minutos, los de la Liga Mx están incrementando su nivel, en términos generales la selección está casi lista. Llegó el momento de trascender de buscar el quinto partido. La dirección de selecciones nacionales ha conseguido rivales de buen nivel para preparar el Mundial, ahora falta ver si Osorio y los jugadores serán capaces de aprovechar, esperemos que se dejen atrás los inventos, que los futbolistas jueguen en su posición, que se dé esperanza a la gente de que se puede llegar lejos en Rusia. A pesar de que a finales del Mundial vendrán cambios importantes a nivel Femexfut, es urgente para el balompié mexicano que se tenga una buena participación.







David Medrano Mora

En lo personal, estaría pidiendo un imposible, el tener consolidado un equipo base para saber quiénes serán los 11 que enfrentarán a Alemania y que los mismos jugadores estuvieran enfocados en conocer detalle a detalle al rival.

Tiempo hay, pero eso es muy complicado, primero, porque es precisamente este tiempo, el que tiene el seleccionador nacional para identificar a los últimos hombres que puedan subirse al barco mexicano; segundo, en este proceso mundialista lo que menos ha existido es una alineación sin variantes. Esperaría también que el nivel de los mexicanos, aquí o en Europa, subiera por el bien de todos, de ellos mismos de elevar su nivel en la cancha y todo lo que eso conlleva fuera de la misma.

Por ende, en la Liga Mx tendríamos un mejor espectáculo, con jugadores que partido a partido se la parten por buscar poner su nombre en la lista

de Osorio.

Esperaría también que la gente que tenga pensando ir a Rusia, vaya trabajando ya en eso, que no los agarren después con complicaciones el tema de las visas, boletos, entradas y claro, la estadía, como "buenos" mexicanos siempre dejamos las cosas al último .

Aunque siendo sinceros, tal vez pocas cosas de estas sucedan.







Carlos Contreras Legaspi

Podemos esperar la gira del adiós. Pero no una como la de los grandes como Vicente Fernández en el estadio Azteca, que no se fue hasta que la gente se cansó de aplaudirle. No se trata de que los fans se vayan contentos, sino el intérprete.

Acá, pase lo que pase, Juan Carlos Osorio se va a ir y en lugar de tratar de darle gusto al aficionado seguirá con la tónica de su gestión. El método es el que manda y eso no va a cambiar, sin el método no funciona, ésta audición que está haciendo con la selección mexicana, en la búsqueda de una oportunidad en Inglaterra no habra servido para nada.

Y nadie lo debe culpar, el propio Javier Aguirre se arregló en Europa antes de pensar en renovar con México en el 2002. En el ámbito del futbol, y el que sea, todos buscan progresar en sus trabajos.

Como lo fue la MLS en su primera etapa, para Osorio se trata de un escalón más en su carrera.

No veo a más de un jugador que no sea habitual en sus llamados dentro de la lista final de 23, lo que resta en los partidos amistosos solo servirá para reforzar la idea: El sistema de rotaciones debe prevalecer porque es la carta de presentación del colombiano, sin ella no hay ofertas más jugosas.

Si el crédito fuera para esta generación de mexicanos, que al menos en su 70 por ciento tiene experiencia en el futbol europeo, esto no funciona.







Enrique Beas

Se acabaron los experimentos. El nervio le gana a la emoción. La razón de un metodólogo juega con la misma materia prima de los últimos 6 años. Esa generación de cambio que provocó también la mayor decepción de la nueva era. Los días cuando en los medios arrancan en conteos regresivos provocan una euforia colectiva y ansiedad. El trabajo de estos días son los más importantes, después de 3 años de por fin entender el modelo de rotaciones y las alternativas tácticas de los vértices y las transiciones ofensa, defensa; arranca el ritmo en el que llegan nuestros seleccionados. Ahí no habrá sorpresas, sus números y partidos hablarán por ellos mismos. Lo importante para mí será el trabajo mental que puedan provocar el fenómeno de resiliencia para no tenerle miedo a Alemania y jugarte tu horizonte existencial del quinto partido sorprendiendo al campeón del mundo, al que nunca le has ganado para evitar a Brasil o de planificar tu éxito de un proyecto al sorprender a la mejor generación desde el 2002 de la gran potencia de este deporte, Brasil. Menos de 100 días para creer, trabajar y pulir una idea y esa polémica metodología que terminó imponiéndose a ideario colectivo. Osorio no se juega nada, la generación de oro mexicana se juega todo. Así lo entiendo yo, espero así lo entiendan todos. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al conteo regresivo para la gran fiesta del hombre: el Mundial. Y en #LaNuevaEra de W Deportes tendremos los 64 partidos en exclusiva para la radio.







Heliodoro Hinojosa

Las maletas deben ser livianas, con poca carga y prepare un viaje para regresar pronto, faltan menos de 100 días para afrontar Rusia 2018 y se promete poco.

¿En serio creemos que podremos llegar al partido soñado? Porque para lograr la meta debemos pasar por encima de Alemania y Brasil.

¿Y por qué por encima de Alemania?, es sencillo porque debemos llegar sanos emocionalmente ante los coreanos y suecos, si es Brasil ya sería otra historia.

El caso es que son menos de 100 días para corregir varias cosas:

En el pulso del gol, Henry Martín sigue siendo en este 2018 el mejor goleador mexicano y no va a ir. En este momento está por encima de la gran figura Javier Hernández y del resto.

En medio campo no saben si el medio centro nos dará garantías llevando a nuestro equipo a tener un equilibrio adecuado.

En defensa, gracias Héctor Moreno, gracias Miguel Layún por llegar a España, solo jueguen más, y en México parece que Néstor Araujo ha crecido en su futbol.

A 100 días viene Islandia, Croacia, Galés, Escocia y Dinamarca, cinco exámenes para el profesor Juan Carlos Osorio. Dios te ilumine.