Sobre la mesa: ¿Por qué Toluca y Santos han encontrado el éxito en la historia de los torneos cortos?

Carlos Contreras Legaspi

Quitarle tantito mérito a estas dos instituciones sería miserable. Son dos de las instituciones que mejor han trabajado en torneos cortos y siguen sumando para un futuro a largo plazo. También son historias distintas, el primer lugar del torneo es un club con un centenario de historia que desde la llegada de Rafael Lebrija mostró una nueva cara, casi con el nacimiento de los torneos cortos se convirtieron en un equipo que compraba bien en el extranjero (que casi nunca es sinónimo del que gasta más) y le dio continuidad a técnicos como Enrique Meza para hacer una época. La paciencia que le tuvieron a extranjeros como José Saturnino Cardozo, que pintaba para una equivocación y lo mantuvieron hasta lesionado. Así como fichajes de bajo perfil como Vicente Sánchez que resultaron ser cracks se volvieron constantes, que hoy, con la administración de Francisco Suinaga se mantienen. Muchos desconfiamos de los refuerzos de este Toluca y otro tanto pedía a gritos la salida de Hernán Cristante, pero fueron el mejor equipo del torneo y estar en las dos finales (Copa Mx y Liga Mx) es un premio apenas correcto para un club grande. Lo de Santos Laguna encontrará su lugar en la historia en algún momento. Lo conseguido por la franquicia en apenas 35 años y en un mercado reducido como es Torreón se merece un reconocimiento. Los días de la propiedad de Grupo Modelo y la crisis de descenso se ven muy lejos. La gestión de Alejandro Irarragorri se ha caracterizado por crear figuras. Futbolistas que llegaron a precios razonables como Christian Benítez, Darwin Quintero, Fernando Ortiz, Carlos Izquierdoz, Agustín Marchesín o ahora Djaniny Tavares y Jonathan Rodríguez han aparecido con un perfil bajo y se han convertido en las figuras de la Liga. La directiva de José Riestra también ha visto los frutos del cuidado que le dan a sus fuerzas básicas y la atención que le ponen con canteranos que fueron clave este torneo como José Avella o Jesús Angulo, los que ya salieron como Uriel Antuna o Ronaldo Cisneros y los que están forjando un futuro como Gerardo Arteaga. La Liga Mx tendrá un campeón justo, pase lo que pase.









Juan Carlos Zúñiga

En la historia de los torneos cortos hay dos equipos que sobresalen y no están considerados dentro de los cuatro grandes del futbol mexicano: Toluca y Santos quienes protagonizarán la final del Clausura 2018, son dos escuadras que han conseguido la mayoría de las estrellas que porta su escudo en los últimos 25 años.

Toluca es una de las instituciones más exitosas, poseedora de una gran afición y sobre todo de una vitrina con 10 títulos de Liga, 7 de ellos conseguidos desde el Verano de 1998 convirtiendo a los Diablos Rojos en un equipo poderoso, con grandes jugadores, entrenadores y directivos que lograron en 12 años ponerse a la altura de Chivas y América. Hoy el equipo dirigido por Hernán Cristante, está a 180 minutos de conseguir su décimo primer título, lo que provocaría que se colocaran a uno de distancia de los 12 que tienen el Rebaño y las Águilas.

Pero, ¿por qué no se considera grande al Toluca? Para estar dentro de la elite del futbol hay que tener varias cosas, no solo títulos, también una afición a nivel nacional, incluso en otros países como EU. Hoy los Diablos Rojos están muy lejos de Pumas, Cruz Azul, América y Chivas, los trofeos y números ahí están, pero falta dar el paso final para ser un grande.

En el caso de Santos, desde que la cervecera los dejó, parecía que el proyecto iba a estar en crisis. Sin embargo, de la mano de Alejandro Irarragorri, lograron consolidar un proyecto que los tiene en la disputa de su sexta estrella. Durante los últimos años se han convertido en un equipo que sabe comprar, sacarles provecho a sus figuras y después venderlas a muy buen precio. Santos tiene una historia fantástica y está cerca de consolidar un proyecto nuevo y exitoso.

Toluca y Santos protagonizarán una final de pocos reflectores, pero vario equipos de los llamados grandes, quisieran tener los títulos, las finales y los resultados que estos dos clubes tienen en su poder.









David Medrano Mora

Los dos equipos que hoy están en la gran final del futbol mexicano tienen una forma de competir en nuestra Liga que no la tienen los equipos grandes, y por favor no me mal entienda con lo que le voy a decir, pero es que a mi entender estas dos escuadras no están semana a semana con la misma presión que tiene un jugador que juega en América, Chivas o Cruz Azul.

Y ojo, no estoy diciendo que los otros equipos no tengan presión, solamente pienso que esa presión es diferente y tal vez tenga que ver mucho con nosotros, los medios de comunicación, que hablamos más y le damos más espacio a esas escuadras, aunque la realidad es que también por el simple número de aficionados que tienen es mucho mayor el mercado al cual se llega.

No todo es por la presión que comento, y es que las directivas y su trabajo en la paciencia con los directores técnicos está rindiendo frutos, algo que no es muy normal en el futbol mexicano.

Usted recuerde la época de crisis muy cercana de Toluca en donde se hablaba acerca de si Hernán Cristante era el técnico correcto para llevar a los Diablos Rojos otra vez a la grandeza o un pasado todavía más cercano cuando Robert Dante Siboldi solo ganó dos partidos de ocho que dirigió en la Liga el torneo pasado.

Para mí son dos equipos que han priorizado los procesos a los resultados y que tal vez para uno ha llegado mucho más rápido los frutos que al otro, pero al final Diablos y Santos están peleando por un campeonato, algo que los equipos grandes desearían estar viviendo en este mismo momento.

Es cierto que tal vez en el rating y la expectativa no es una final que llame mucho la atención, pero no dudó que ambos planteles se mueran de la misma forma que los equipos importantes al buscar poder llevar un título a sus vitrinas.









Heliodoro Hinojosa

Mucho daño se les hace a los equipos cuando se les polariza con comentarios bloferos solo porque son muy llamativos ante los medios de comunicación y doy ejemplos.

El América cuando arranca torneo sin jugar ya es favorito; Chivas por ser popular está diseñado para que lo pongan de finalista; Cruz Azul y Pumas casi creo que deben están en boca de narradores y comentaristas de este país solo porque arrastran la palabra grande en sus uniformes.

Hoy estos cuatro se arrastraron en el fango fracasando con todas sus letras.

Meteremos a los regios, que llenos de soberbia pensaron igual que los grandes. Señores, la playera no gana títulos.

Toluca y Santos, que geográficamente no son afortunados de estar en entidades mediáticas han aprovechado a jugadores desechados de otras plantillas y con más tranquilidad han llevado a cabo sus procesos.

Rubens Sambueza y Osvaldito Martínez, desechos del América, hoy en día son el equilibrio de los dos finalistas.

Brian Lozano, desechado del América, dio el pase que mató a las Águilas en el partido de vuelta de la semifinal; Julio Furch no fue valorado por Veracruz y hoy ha sido clave en Santos.

Jonathan Orozco, desechado del Monterrey. Luis Quiñones, de Lobos. Y hasta Ángel Reyna, quien estaba perdido en la división de ascenso tras no ser querido por ningún equipo. No es cualquier cosa que estos dos equipos ya sean los que más finales tienen en torneos cortos y no lo veamos porque nuestra maldita y fea costumbre de no saber valorar nos nubla.

Toluca suma 11 finales, ha ganado 7 desde 1996 a la fecha, mientras que Santos tiene 9 finales, de las cuales ha ganado 5. Los invito a darles el valor, creceremos como periodistas.