Sobre la mesa: ¿La tabla general refleja realmente la diferencia entre América y Chivas de cara al Clásico Nacional?

Juan Carlos Zúñiga

juanzu45@hotmail.com • twitter@JC_Zuniga

Semana de Clásico Nacional, un partido que las aficiones de Chivas y América esperan durante meses, un duelo que paraliza a gran parte de los amantes al futbol de nuestro país. En esta ocasión el equipo de Miguel Herrera llega como el gran favorito para llevarse este juego, la parte alta de la tabla general tiene a los azulcremas ilusionados y sobre todo, seguros de que el sábado golearán a Almeyda y su rebaño, y es que los puntos conseguidos marcan claramente lo que han realizado ambas escuadras en 9 jornadas.

Chivas está en crisis, futbolística y de resultados, a pesar de que ha jugado bien en los últimos partidos de Liga, el Rebaño no termina por concretar las jugadas de gol y sigue cometiendo errores muy puntuales en sector defensivo. Del otro lado, el Piojo y sus Águilas están volando alto, se han convertido en un equipo letal frente al marco de sus rivales, con extranjeros que han retomado su nivel y el complemento de los jugadores nacionales que pasan por un buen momento.

No se deje engañar, hoy América línea por línea es muy superior a Chivas, no existen argumentos para pensar que el Rebaño vencerá a la Águilas y de paso les quitará el invicto, eso sucede pocas veces en el futbol. Hoy los rojiblancos llegan como víctimas al juego más importante de la temporada, no caigamos en lugares comunes y decir que los Clásicos se juegan diferente.

América va tranquilo a la perla tapatía para demostrar que es uno de los equipos más poderosos de la Liga y que buscarán a toda costa el campeonato de la Liga Mx.







David Medrano Mora

aureliomedranomora@gmail.com • twitter@deividmedrano

Los números no mienten, una frase muy utilizada en todos los aspectos cuando dependemos de las matemáticas, en la Liga Mx, América domina la tabla general apenas por poco, pero al final, está allá arriba, y en contraste, las Chivas hasta abajo no son los últimos, apenas por poco también.

Gran parte de la afición rojiblanca en las redes sociales se ha manifestado en favor de su equipo, argumentado que no juega tan mal como los números dicen. En mi opinión, jugar bien significa hacerlo así en todas las líneas, ofensiva y defensivamente, el simple hecho de generar tantas jugadas de peligro y fallar de esa forma, sumado a los errores a veces infantiles en defensa, nos muestra que hay trabajo por hacer.

América ha mostrado mejores cosas como un colectivo, y a diferencia de los rojiblancos, sus jugadores están enchufados, Cecilio, Mateus y Henry son los mejores ejemplos.

América llega con mejor futbol, sin duda, Chivas es local y el ambiente podría estar a su favor, y el platillo del Clásico tiene condimentos importantes, si lo ganan las Águilas, estarán confirmando que son los más regulares del campeonato hasta el momento, y que Miguel Herrera es amo y señor de los Clásicos, mientras que para Chivas, sería el peor verdugo que les pudiera tocar para confirmar su adiós del Clausura 2018.







Carlos Contreras Legaspi

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi

Sí, América es todavía muy superior a Chivas, pero tiene que cuidarse.

No es lo mismo golear a uno de los equipos más grandes de Centroamérica, que hacerlo frente a un caribeño cuya referencia es prácticamente nula. Y no es ningún desprecio para los dominicanos, que en muchos deportes compiten a la par con México y en otros muchos nos superan ampliamente.

El Cibao está haciendo historia, pero su Liga tiene décadas de atraso comparada con la de Costa Rica.

Chivas no puede festejar en lo absoluto la clasificación ante un rival tan débil y al América le cayó bien la llamada de atención del sábado, donde volvieron los fantasmas de ese equipo de la Liguilla pasada que no fue capaz de marcar un solo tanto en cuatro partidos. No pueden vivir de las goleadas en los partidos anteriores, tienen que mantener el ritmo.

Este sábado en el estadio Akron se enfrentan dos realidades muy diferentes, un equipo consolidado, que recuperó su identidad, que sabe ganar los clásicos, que está pensando hasta en el doblete y otro que solo busca justificaciones para estar en el lugar 17 de la tabla general.

Los de Coapa son favoritos y tienen que hacerlo valer en la cancha. Ponen mucho en riesgo ante la amenaza de Tigres y Rayados que ya los siguen muy de cerca y no querrán visitarlos en la Liguilla.







Enrique Beas

vonbeas@gmail.com • twitter@enriquevonbeas

Seamos serios. Entiendo que Juan Carlos Zúñiga llevé una campaña tan exagerada del liderato del América creyendo que todos los equipos los ven para arriba y no es así.

El equipo que gana, golea y gusta lo ha hecho en partidos muy abiertos y con equipos no aspirantes a nada. Para los que siguen sin ver la tabla con seriedad, les aviso que del octavo lugar al primero solo hay tres puntos de diferencia. Ahora bien, eso no quita por ningún motivo el pésimo y triste presente de las Chivas. Desde el doblete, lo único que ha pasado con el Guadalajara semana a semana es perder confianza en el proyecto. Se tiene mucha posesión de pelota, pero muy pocas ideas. Así que yo no creo que exista tal diferencia como lo marcan los 10 puntos de diferencia, pero América sí es favorito.

Lo que se juega el sábado, además del partido más esperado que tiene el futbol mexicano (ojalá ahora sí Heliodoro Hinojosa vaya por primera vez a un Clásico Nacional para que entienda las grandes diferencias con el regio), es la esperanza de poder competir en la Concachampions y que este partido se replique en la final de ese torneo. Sería inmejorable.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A otra edición como diría el Perro Bermúdez, del partido de partidos.







Heliodoro Hinojosa

heliodoro.hinojosa@multimedios.com • twitter@heliodoroh

Antes de enfrentar a los Tigres, Jafet Soto, director técnico del Herediano, se refirió rival como una selección del continente americano. Dijo también que si su equipo jugara contra puros mexicanos de la Liga otra cosa sería y parece que no está tan equivocado: Chivas refleja ahora el real nivel de un conjunto totalmente mexicano en nuestro país.

En lo futbolístico y en lo mental el Rebaño hoy es superado por muchos equipos que plagados de extranjeros hacen que se marque una gran diferencia.

Hoy, la distancia entre Chivas y América previo al Clásico Nacional es tan grande, que todos en GUADALAJARA van a tener que rezarle a algún santo o esperar una gran noche para que su equipo pueda ganar. Cibao no existe, si van querer presumirme los cinco que ayer le metió Chivas, por aquello de las dudas si vienen a reventarme ese marcador en la cara.

Hoy que no nos de miedo, Chivas es el fiel reflejo del mexicano en la Liga Mx, de medio pelo y sí marca hoy más que nunca una gran diferencia con las Águilas. Los extranjeros han llevado al América a otro nivel, al igual que a Tigres y Monterrey también.

Sin miedo a decirlo, a ver cuántos más se atreven.