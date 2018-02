Sobre la mesa: ¿Suspender el descenso puede hacer una Liga Mx más sólida?

Juan Carlos Zúñiga

En los próximos meses se tomarán decisiones que cambiarán el rumbo del futbol mexicano, el Comité de Desarrollo analiza junto con otros temas que incluyen el regreso de la regla 20/11 que ayudará a que más jóvenes debuten en Primera División, erradicar el descenso y ascenso a partir de la temporada 2019-2020. ¿Qué beneficios puede traer esto a la Liga? En primera instancia pareciera una medida arbitraria, ya que como lo han declarado varios presidentes de equipos de ascenso, ellos no tienen ni voz ni voto. La Liga quiere blindarse, dejar que los equipos que compiten durante el año futbolístico se dediquen solo a buscar el título, sin preocuparse por hacer cuentas y números para mantenerse en Primera. Deportivamente es una medida injusta. ¿Qué premio tendrán los equipos del ascenso? Obvio el gran objetivo es llegar a Primera División, sin embargo, varios presidentes de ascenso están dispuestos a recibir premios económicos sacrificando la llegada a la Liga Mx. Con este dinero arreglarían sus estadios y estabilizarían las finanzas de sus instituciones. Varios están de acuerdo con ello, por lo menos más de la mitad. Para este torneo en donde se define el ascenso y descenso de un club y en donde solo 6 equipos cumplen con los requerimientos necesarios para ascender, pasará lo siguiente, si el conjunto de ascenso falla con el cuaderno de cargos el club que descienda le tendrá que pagar 120 millones de pesos en una sola exhibición, con estas cifras nos damos cuenta que al final no es tan escandaloso el panorama para la división de plata.







David Medrano Mora

Mientras en la máxima división estén los que tengan la capacidad para solventar un equipo de futbol, adelante; si vamos a seguir escuchando que una directiva le debe a jugadores o que los viajes se hacen pasando más de 8 horas en un camión, no servirá de mucho. Hay que prepararnos para una de esas novelas características de nuestra cultura de esos tórridos romances en donde las cosas más oscuras de cada personaje salen a relucir (acuérdense de la semana pasada en nuestro futbol), los equipos que no salgan favorecidos con esta decisión y tengan en orden todos sus temas administrativos para ascender seguro levantarán la voz. Ayer Castellanos, dirigente de Leones Negros (con derecho al ascenso), decía en Los Campamentos que nadie se ha acercado con ellos de una manera institucional, mucho menos sabía del posible decreto de que jueguen en la máxima división Atlante y Dorados, imagínense. El Comité de Desarrollo no toma decisiones, los dueños sí, y será en los próximos meses cuando se decida si esta idea se hace realidad, incluido un cambio en el número de extranjeros. Y pongo énfasis en la palabra “idea”, porque falta mucho tiempo para que los que estén en contra de esta idea, se unan, hagan fuerza (cuando conviene) y detengan una decisión que tal vez beneficia a pocos y perjudica a muchos. No hablamos si es buena o mala, eso dependerá de con qué zapatos lo veamos.







Carlos Contreras Legaspi

La idea suena escandalosa. Podría instalar en una comodidad a los equipos sin miedo de perder la categoría o cerrar todavía más el círculo de quienes mandan en el futbol mexicano, pero es una medida necesaria. No hay en México 36 empresarios con capital económico y sobre todo con el espacio en sus agendas para dedicarse de lleno a los clubes de la Liga Mx y el Ascenso. Hoy, pensar en un futbol sin multipropiedad y con dos Ligas de finanzas sanas es irreal.

Pocos, o casi ninguno subsiste sin apoyo gubernamental, en plata, especie o en los comodatos de los estadios.

Las franquicias tienen que sustentar equipos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, (que son los que a final de cuentas se encargan de dotar de talento nacional a la selección) y ahora hasta de equipos femeniles cuando, en muchos casos, sufren estragos para completar la nómina de primera división competir con aquellos que tienen finanzas estables y son los que hoy en día compiten por el título.

Replantear el modelo es trascendental o la Liga de Ascenso se mantendrá como una burla, como una competencia de los cuatro clubes que cuentan con la infraestructura y juegan en plazas que pueden respaldarlos con un mercado potencial.

La Liga Mx empieza a tomar lecciones de la MLS, el grupo de dueños quiere franquicias que valgan más y un consejo depurado. La decisión está tomada.







Enrique Beas

No hay peor lucha que la que no se hace. Pfff. Ese es el problema cuando en tu filosofía de vida pones frases de tu abuelita para justificar el destino y no el trabajo. Rotunda estupidez en un país donde hace falta preparación en todos sus rubros salirse por la puerta trasera cuando más esfuerzo se necesita. Me explico: en el famoso Comité Deportivo se concluye que la Liga de Ascenso no sirve para nada por los problemas que hay para financiar a los equipos y cumplir con los requisitos mínimos para ser una institución de Primera. Entre gobiernos corruptos e inversionistas mal habidos llevamos muchos años sin generar una verdadera y profesional Segunda División. Así que lo más cómodo es romper el equilibrio deportivo que existe en el futbol para darle una mejor competencia a tus fines de semana castigando con el descenso al peor equipo en 3 años (sí, en 3 años). De tal suerte que los empresarios formales garanticen un mejor porvenir sin correr riesgos. La paradoja es que muchos de los dueños de la pelota creen que aspiramos a una macroeconomía como la MLS en EU y que además no es culpa de todos fomentar una mejor Liga siempre y cuando uno haga bien su trabajo. En pocas palabras, el selecto club de dueños se sentirá más cómodo olvidando que vivimos en un país de Libre Mercado, democrático y con una economía creciente en más de 25 entidades del país. Por miedo y poca preparación de muchos es más fácil cerrar el círculo que fomentar el desarrollo. Así mi país, así mi futbol. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A la creación/desaparición del ascenso/descenso.







Heliodoro Hinojosa

Estoy TOTALMENTE de acuerdo en desaparecer el descenso del futbol mexicano por un tiempo solo si el objetivo es el que les voy a platicar:

Los estadios en la división de ascenso no son dignos de un equipo de Primera División, los equipos que ascienden no tienen los recursos para contratar jugadores de alta competencia en todas sus líneas y difícilmente pueden llenarse de dinero, ya que su riesgo de desaparecer rápido es grande. El objetivo debe ser claro, desaparecerlo para elevar el nivel en todos los equipos, tener una estabilidad hará que los patrocinadores confíen a largo plazo por lo cual entrará dinero a los conjuntos débiles con la obligación de reforzarse. Imagino una Liga con grandes figuras donde la estrategia o la individualidad definan un juego y no la baja calidad de algunos jugadores. Que todos tengan el mismo derecho de vender ilusiones a su afición y patrocinadores garantizarán un mejor espectáculo a la tribuna, que la felicidad y emoción venga de un título ganado y no del dolor ajeno de ver descender a un equipo que tuvo poca oportunidad de conseguir refuerzos de alta calidad. En la NFL así es y la competencia semana a semana es buena, el más débil tiene la oportunidad de reforzarse con el mejor jugador y no me diga que es una Liga aburrida. Sin descenso, espectáculo y show sean bienvenidos a la Liga Mx, todos tienen derecho a competir en igualdad de circunstancias. Adiós al descenso.