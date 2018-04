Sobre la mesa: ¿Tiene que estar Rodolfo Pizarro en la lista final de Juan Carlos Osorio rumbo a Rusia?

Juan Carlos Zúñiga

Desde hace varios años Rodolfo Pizarro se ha convertido en una joya del futbol mexicano, un jugador joven de grandes características que lo han llevado a jugar en uno de los equipos más populares y mediáticos de México, las Chivas. Hace ocho días ante Morelia dio una gran exhibición de futbol, haciendo dos extraordinarios goles, después de esa gran noche comenzó una campaña para que Juan Carlos Osorio lo lleve a la Copa del Mundo. Hoy Rodolfo no está considerado en una primera línea de selección nacional, es visto como un jugador promesa que en 4 años puede convertirse en uno de los mejores elementos del Tri, por ahora no está al nivel de Herrera, Guardado, Fabián, Jesús Corona, Lozano o Aquino, quienes sí estarán en la lista. Algunos pegarán el grito en el cielo y recriminarán a Osorio el no llevar al jugador de Chivas, lo cierto es que a nivel de selección se le dio una gran oportunidad el verano pasado en la Copa Oro, y el resultado fue un rotundo fracaso. Pizarro jugará en Europa, cumplirá un ciclo mundialista y estoy seguro que en 2022 será pieza fundamental de la selección. La gente que lo rodea, incluido su entrenador, debe hablar con él, hacerle saber que hay pocas posibilidades de que vaya a Rusia, que entienda que a pesar de sus grandes condiciones hoy hay futbolistas que están consolidados y tienen la madurez suficiente para encarar un Mundial. Quedan pocas semanas para conocer la lista final, Pizarro debe ser consciente que tiene pocas oportunidades para subirse al avión que lo lleve a Rusia, será difícil que lo veamos competir con la playera de México en la próxima justa mundialista.







David Medrano Mora

Si a la selección nacional y al Mundial de Rusia 2018 irán los jugadores mexicanos en mejor momento para enfrentar la cara mundialista, claro que sí.

Rodolfo Pizarro es de los pocos mexicanos que existen en el mundo que con su simple talento y cualidades, sin recurrir a la velocidad, desequilibra y da profundidad a un equipo.

Y no es que nos hayan deslumbrado los dos goles que hizo la semana pasada, hay que tener un análisis profundo, en el año terrible que lleva Chivas han desaparecido Orbelín, Pulido, Chofis, Brizuela, pero no Pizarro, él es el único que se ha mantenido en su ritmo y gracias a eso tiene con una esperanza de Liguilla a las Chivas en el futbol mexicano.

Si no va a la selección nacional será por una decisión solamente de Juan Carlos Osorio y no porque el talento le falte, incluso hay jugadores con un puesto “seguro” en el conjunto Tricolor que parece que no tienen el nivel.

Y tampoco creo que México vaya a hacer una actuación diferente con Pizarro o sin él, pero al menos nos da más armas para pelear contra las potencias que seguro te encontrarás en momentos decisivos de la competencia. Eso sí, siempre y cuando los jugadores muestren su talento en las posiciones a las cuales están naturalmente adaptados.







Carlos Contreras Legaspi

Arrancaron las campañas y la de Rodolfo Pizarro cuenta con muchos simpatizantes por esa extraña razón que hace que las masas amen el futbol. La subjetividad.

Dicen que es el “mejor jugador mexicano en la Liga Mx”. Pero la objetividad nos dice que el motor ofensivo de Chivas tiene dos goles y dos asistencias en 1,021 minutos jugados. Para compararlo con alguien en posición similar, Keisuke Honda tiene cuatro goles y seis asistencias en 1,090 minutos. Algunos hasta tachan al japonés de decepción.

Pizarro tiene mucho talento, desequilibrio y capacidades para jugar en el futbol europeo, pero no está ahí y a sus partidarios, encabezados por Matías Almeyda, se les olvida que nunca ha pesado en algún momento relevante con la selección.

A los 24 años que tiene hoy el volante de Chivas, Giovani dos Santos ya había marcado 16 goles con la selección mayor, había ganado dos Copas Oro, una medalla de oro olímpica, un Campeonato Mundial Sub 17 y había jugado el Mundial de Sudáfrica. Venía de marcar 12 goles y poner ocho asistencias con el Villarreal en la Liga de España y la campaña era al contrario. En los medios se le tachaba de petardo, holgazán y borracho. Le cuestionaron a Miguel Herrera el llevarlo a Brasil.

No entiendo tanto apoyo para los que no están y las críticas excesivas para los que sí han estado.







Enrique Beas

El dilema del millón señoras y señores no es Govea ni Henry Martín, es Rodolfo Pizarro. Y créanme que no lo escribo por ser chiva, sino por lo que hoy y desde hace un par de años genera en la cancha este muchacho. No quiero caer en los laberintos de las listas previas de la Copa del Mundo, ni tampoco en las trampas de las fuentes periodísticas cruzadas de Juan Carlos Osorio; más bien en la justicia deportiva que brinda el futbolista que mejor arrastra la pelota en nuestro país. Nadie como el jugador rojiblanco para desequilibrar con recorridos de 30 metros de cara al arco. Con una gambeta segura y que además se puede animar a pegarle al marco replicando el par de golazos del viernes pasado en el estadio Morelos. Hoy es cierto que se buscan muchas explicaciones para saber por qué Chivas sufrió tanto para encontrar el gol y estabilidad en los dos torneos después del doblete, pero es válido entender que la baja de juego fue generalizada y que lo único rescatable era justo ese transitar del balón por todo el medio campo y la parte ofensiva de las Chivas gracias a Pizarro. Sería un error no llevarlo y defender a los reggaetoneros de California que bailan con un perrito. O que incluso se crea que Marco Fabián le ganará el lugar a Rodolfo cuando el mismo futbolista que milita en Alemania nos confirmó el martes en La Barra de W Deportes que son complementarios y que no están en competencia. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A la hora clave de saber si Pizarro convence a Osorio metiendo a Chivas a la Liguilla y a un Mundial de Clubes.







Heliodoro Hinojosa

Indignante ha sido como por dos goles medio mundo polarizó las redes sociales y colocó a Rodolfo Pizarro como la solución del Tri en la próxima Copa del Mundo. Ha sido un ejercicio común solo porque cualquiera tiene en sus manos el poder de una red social. No niego que sea un buen jugador, pero si es la figura del equipo entonces fue irresponsable como muchos otros del fiasco que vivió Chivas después de aquella final que ganaron al poderoso Tigres, porque él como líder, se fue en el barco de los fiesteros que arruinaron aquella épica etapa del Guadalajara tras ganar el Clausura 2017. Sé que no es un goleador y que su función es la conducción de pelota poniéndole la parte creativa y diferente, yendo de la banda hacia la zona de ataque con talento e idea, pero ante Croacia no pesó. En México ni titular sería, tal vez ni el revulsivo que todos esperamos, creo que no tiene aquel peso y nivel que por ejemplo mostró Jesús Arellano en Francia 1998 cuando Manuel Lapuente lo llevó para que de cambio le diera un giro al equipo, Osorio confía más en otros antes que en Pizarro. Javier Aquino, Carlos Vela o Marco Fabián son jugadores que funcionan en posiciones donde Pizarro puede estar y es evidente que están por encima del de Chivas en la cabeza de Juan Carlos Osorio para algún posible cambio, los titulares ya sabemos quiénes son. Rodolfo Pizarro llegaste tarde a la repartición, como lo dijiste en Dallas: lástima que he tenido pocos minutos.