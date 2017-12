Sobre la mesa: ¿Quién podrá competir con el proyecto de Tigres en los siguientes años?

Juan Carlos Zúñiga

Tigres consiguió por sexta ocasión en su historia el título de Liga del futbol mexicano, en un marco inmejorable, la casa nada más y nada menos que del acérrimo rival, los Rayados de Monterrey. Con la obtención de este campeonato los felinos se convirtieron en el equipo de la década, logrando finales de Liga, Concacaf y Libertadores.

El modelo de negocio, contratación y dirección deportiva que tienen debería de ser replicado por varios equipos de nuestro balompié.

Revisando números, plantillas y jugadores de otros equipos, se ve muy complicado que Tigres deje de ser protagonista de la Liga Mx, pasan y pasan los torneos y los dirigidos por Tuca Ferretti siempre están en la Liguilla, en los primeros lugares de la tabla y sobre todo, peleando por el campeonato.

¿Qué deberán hacer los demás equipos? Sin duda planear de mejor manera los torneos, buscar refuerzos de calidad que aporten buen futbol, contratar entrenadores que no lleguen de cuida-chambas y que de verdad trabajen un estilo de juego que los pueda hacer competir en la Liga.

Tigres es el amo y señor de nuestro futbol, si de verdad queremos un torneo competitivo, habrá que abrir la cartera y hacer planes a corto plazo, de lo contrario, el balompié mexicano se convertirá en una Liga donde solo seis equipos aspiran a ser campeones.







David Medrano Mora

A la gente del Guadalajara que festejaba este 2017 como el año de las Chivas, le tengo una mala noticia, fue más bien el año del Tigre, y que le agradezcan a Santander que hubo un error en el último minuto para coronarse campeón. Nadie le quita el título a Chivas, pero lo de Tigres es mucho más grande, nos han enseñado cómo un equipo en problemas de descenso, en menos de una década se convierte en un plantel de época. No hay secreto, inversión de dinero y continuidad al proyecto son las bases de este equipo, y si alguien quiere competirle, le costará mucho dinero. Mientras las reglas de la Liga Mx no prioricen los procesos formativos de los jóvenes mexicanos , la "lana" seguirá siendo quien decida al mejor equipo de nuestro país. Hoy vivimos en una época diferente, los "grandes" no tienen dinero y les cuesta reforzarse, mientras tanto, Tigres contrata y vende lo que le sobra (normalmente son jugadores titulares en cualquier otro equipo). Tigres tiene la ventana de la próxima década abierta para ellos, y si alguien quiere competirle, hay dos opciones, conseguir un muy buen inversor o convencer a la Liga de cambiar su reglamento para tener menos extranjeros. Creo que esta "hegemonía" de Tigres no le hace nada bien al crecimiento del futbolista mexicano, sí a la Liga y a sus patrocinadores, pero después no nos quejemos con los resultados de nuestra selección y el poco talento nacional que produzcamos.

David Medrano Mora







Carlos Contreras Legaspi

América, Chivas y Cruz Azul parecen contar con el técnico idóneo para la continuidad y un proyecto a largo plazo. La promesa en Cruz Azul es que le darán varios años a Pedro Caixinha para trabajar, pero lo cierto es que no van a alcanzar a Tigres de la noche a la mañana.

El draft de ayer nos dio muestras de sus prioridades y alcances, irónicamente, con la cuestionada regla 9-9 el jugador mexicano se está revalorando. Los clubes abusaron en contrataciones de extranjeros y el América es el mejor ejemplo, tenía que dejar al menos a dos de las piezas fundamentales en la tribuna durante cada partido.

Chivas apuesta por jóvenes como Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, que tienen un gran futuro, pero todavía no son figuras consolidadas en Primera, mientras que Cruz Azul movió las fichas para darle profundidad a esa base de nacionales con Madueña, Salas y Fierro.

La respuesta de Rayados seguramente no vendrá del mercado nacional, la costumbre ha sido ir por lo mejor del continente como Carlos Sánchez, Rogelio Funes Mori o Edwin Cardona en los últimos torneos.

No solo se trata de desembolsar grandes sumas para alcanzar a Tigres, que hoy tiene un reparto de estrellas imponente, sino de consolidar un estilo de juego. Herrera, Almeyda, Caixinha y Mohamed lo tienen, pero necesitan de la confianza de sus directivas para que lleguen los resultados.

Carlos Contreras Legaspi







Enrique Beas

¡Por favaaaaar (en tono millenial); ahora resulta que la panacea son los regios de este país! ¡Tranquilooooooos (en tono hipster)! No seamos exagerados con las preguntas sembradas por Willie Gonzalez y el tal Pello (personaje dizque viral de Multimedios que solo defiende a los Tigueres). Ustedes saben lo que he dicho, escrito y pensado de esta súper final. Tuve la fortuna de vivirla en el estadio Universitario como si fuera una final da Copa Libertadores y en el BBVA como si estuviera en una final de Champions, pero NO exageremos que ahora nadie frenará al equipo del Tuca cuando sus títulos de invierno 2 de 3 fueron en penales, pidiendo la hora o agradeciendo la bronca de La Volpe, y cuando contra Chivas fue superado AMPLIAMENTE 170 de 180 minutos. Eso sin contar que de sus últimos 16 partidos en finales (incluidos Concachampions y Libertadores) solo ha ganado 3. Por eso habrá que ser mesurados. Reconocer que este equipo ya es una dinastía, es un hecho, pero tampoco es la Juve imparable seis años en torneos completos, sino que traza proyectos bien ejecutados para jugar Liguillas y ganarlas con lo mínimo para pelear campeonatos. Eso son los Tigres de hoy. No un equipo invencible. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A un torneo previo al Mundial de Rusia donde Chivas, América, Cruz Azul pelearán palmo a palmo contra los Tigres y Monterrey el campeonato. Si a eso le sumamos a Toluca, León y Pachuca tenemos a ocho aspirantes al título. #abusados.

Enrique Beas







Heliodoro Hinojosa

En la Liga Mx me queda claro que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero ser competente por muchos torneos no cualquiera, por eso hoy nadie puede ser tan poderoso como Tigres.

Para hacer un proyecto duradero como el de Tigres primero hay que elegir lo correcto, dar continuidad y aguantar las caídas.

Ni América o Chivas tienen eso de aguantar, menos Cruz Azul, y ni hablar de Pumas, esos quieren ganar ya y los billetazos no son garantía, porque no eligen bien.

Tigres, con un mismo director técnico y buenas contrataciones ha pasado siete años aguantando seis subcampeonatos, pero también sumó siete títulos: campeón de Liga 2011, de Copa 2014, campeón de Liga 2015, Campeón de Campeones 2015-2016, Campeón de Liga 2016, Campeón de Campeones 2016-2017 y campeón de Liga 2017.

Con Ricardo Ferretti contabiliza cuatro títulos de Liga, más los dos añejos que ganó de la mano de Carlos Miloc, siendo en la época moderna junto al Monterrey, de los cuadros más exitosos. En los últimos cinco torneos los dos equipos regios suman 40 partidos de Liguilla, por 38 de los cuatro grandes del país. Dígame usted y eso escribiré, quién cree que tendrá el aguante de Tigres en el futbol de México.