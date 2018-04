Sobre la mesa: ¿Qué significa la reunión de ayer para los derechos de los futbolistas mexicanos?

Juan Carlos Zúñiga

El fin de una era para el futbol mexicano está por llegar. Ayer, en una reunión insólita por así llamarle, los futbolistas que decidieron unirse por medio de una asociación lograron ser escuchados por los dueños de este negocio, para pelear por sus derechos y dejar a un lado tratos que no benefician al jugador de este hermoso deporte. En el mundo somos el único país afiliado a la FIFA que cuenta con un pacto de caballeros, es decir el jugador profesional no tiene voz ni voto, simplemente se convierte en un activo más de las empresas dueñas de sus cartas, y a pesar de que han existido intentos por crear sindicatos, los resultados son negativos. Los clubes han abusado de los jugadores sin que ellos se puedan proclamar al respecto. Ojalá que esto cambie para que los futbolistas puedan decidir a dónde ir, levantar la voz si ya no están contentos, buscar otras opciones en el balompié internacional. Este es un gran paso para hacer nuestro futbol más profesional, para evitar escuchar historias de jugadores a los que se les negó cambiar de equipo o jugar en otro país porque así lo dice una regla que no está escrita, que no existe en el papel, pero que afecta a muchos. Pocos han levantando la voz, Carlos Albert fue el primero en decir no a los abusos, después vinieron los casos de Torrado, Alan Pulido, entre algunos otros, que se han revelado.

Trabajemos por un mejor futbol, por el beneficio de tener un espectáculo competitivo a nivel mundial, por las ganas de transcender y evitemos cerrar puertas que con diálogos y propuestas se pueden resolver.







David Medrano Mora

La junta de ayer entre varios jugadores del futbol mexicano y directivos como Bonilla y Yon de Luisa es apenas el primer paso de un largo camino que se tiene que hacer para mejorar nuestro futbol. En primera instancia, la reunión fue mejor que las últimas que habían tenido los jugadores y es que por primera vez tuvieron contacto con un directivo como Yon de Luisa, aun así, queda esperar hasta mediados de mayo cuando se junten los dueños para saber qué decisiones y cambios se harán en nuestra Liga mexicana. El tema no es fácil y no es que dependa solamente de los dueños, porque hay muchas cosas turbulentas que se manejan en el gremio futbolístico, en donde los mismos jugadores tendrán que dejar algunas prácticas como los dobles contratos y algunas actitudes de representantes para en verdad ir en un bien común. Habrá que ver también si los jugadores se mantienen en la postura de mejorar el futbol en general y no solamente para los de primer nivel, porque si olvidan a los de la segunda, Liga Premier y femenil, no servirá de nada todo este movimiento. La junta de ayer tal vez no tenga mucha relevancia en el corto plazo, pero sí abre un canal de diálogo que los jugadores estaban buscando desde hace mucho tiempo. Queda esperar para ver qué temas aceptan los dueños cambiar, y saber si los jugadores estarán satisfechos con esos cambios, hasta entonces solo queda esperar.







Carlos Contreras Legaspi

Primer acto –no oficial- como presidente de la FMF para Yon de Luisa y parece que deja satisfechos a los jugadores de la AMFPRO, ante un par de temas que por más reuniones exitosas que se realicen, no se va a erradicar de la noche a la mañana.

La amenaza de paro está en pausa, los representantes salieron tranquilos del intercambio, esperando una cita histórica el próximo miércoles.

El pacto de caballeros es una práctica ilegal, que debe combatirse, pero falta un método en el que logre estipularse por escrito en un reglamento o un nuevo pacto, firmado por la asociación y los dueños de los clubes, que desde su punto de vista, están defendiendo sus derechos, aunque sea a costa de los de los futbolistas.

Dentro de la asamblea tendrán sus argumentos, muy pocos clubes presentan ganancias, consideran que los jugadores y promotores se llevan una suma considerable en las transferencias y que los sueldos en Primera División son muy elevados.

Muchos jugadores que se quedan sin trabajo culpan al pacto, al formato del draft, sin embargo, retrasar el régimen de transferencias o eliminar la práctica no abrirá más cupos para los profesionales en Liga Mx y Ascenso Mx. Es un medio de élite, solo unos pocos privilegiados pueden acceder a los millonarios sueldos que se pagan en México y eso no va a cambiar con un par de mesas de diálogo.







Enrique Beas

Podría parecer el tema más trillado de la historia, el menos vendedor de periódicos y dador de clicks; pero es el más relevante en la era moderna de nuestro amado deporte. Es entendible que no tenga todos los reflectores y las posturas puedan ser opuestas dependiendo el interés de la pluma, los dueños del micrófono o el que paga las ideas. Pero si nuestra FMF y los futbolistas profesionales a través de sus capitanes y las figuras que juegan en la selección siguen ganando batallas para toda la industria, el beneficio será a largo plazo para tod@s. No quiero que se malinterprete mi mensaje porque me queda claro que el esfuerzo de los dueños, la inversión millonaria generada en cada proyecto para que el negocio se logre dar, detonará una sanidad en todas las estructuras femeniles, juveniles y de las Ligas de Ascenso y desarrollo, que a su vez provocarán tener mejores condiciones de las que existen donde es evidente que los pactos, las dobles negociaciones y algunos manejos llenos de poco tino son el pan nuestro de cada día. Sería una gran noticia llegar a acuerdos de primer mundo para tener a la materia prima concentrada en lo que debe y no en las constantes historias desiguales de retrasos de pago, seguros médicos de chocolate o pagos pírricos a las chicas. El negocio da y si se planean mejores bases para lo más importante de este espectáculo me queda claro que en la cancha seguiremos ganando los aficionados de todo el país y no solo de los principales clubes de nuestra industria. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A los días trascendentales del lugar que tendrá en la historia otro intento más de los futbolistas profesionales reunidos para tener mejores derechos.







Heliodoro Hinojosa

Este es un ejemplo real del pacto de caballeros que culminó por cosas de la vida con un trágico final para jamás volver a verlo en el futbol mexicano, porque cuando quería volver, el dichoso pacto de caballeros no lo dejaba contratarse libremente con cualquier otro equipo, ya que sus derechos federativos pertenecían al Monterrey. Antonio de Nigirs quería contratarse libremente con quien él quisiera y no lo dejaron, murió fuera de México, lejos de su casa y su familia. La lucha es con temor y miedo, nadie quería atreverse a enfrentar a los dueños del balón, pero hoy los veteranos hacen la lucha porque esto se elimine y deje de denigrar al futbolista mexicano. Es un cáncer porque los jugadores son tratados como producto en un mercado cualquiera, recuerdo las caras de angustia y desesperación en las banquetas de los hoteles en los draft del futbol mexicano o como el ejemplo de Toño que no podía negociar libremente porque le cerraron las puertas. Hoy la Asociación de Futbolistas Profesionales en México presidida por Alvaro Ortiz, veteranos de nuestra Liga y seleccionados mexicanos han amenazado con parar la Jornada 17 y la Liguilla del Ascenso si no acuerdan eliminarlo. Es acuerdo no firmado de caballeros del negocio de la pelota en México que no tiene ningún sustento en papel, pero que hoy tiene muchas historias que contar. La pelota está mancada y FIFA lo sabe.