Sobre la mesa: ¿Qué necesitan Tigres y Rayados para tener el reconocimiento del público en todo el país?

Juan Carlos Zúñiga

Hoy inicia el primer capítulo de la final de futbol mexicano, con dos equipos poco mediáticos a nivel nacional, pero que con resultados y títulos han logrado posicionarse como las dos escuadras más poderosas de la Liga Mx.

Monterrey y Tigres disputarán por primera vez en su historia una final, que es reflejo del dominio que tienen sobre los otros 16 conjuntos de nuestro balompié y resultado de una buena dirección técnica, gran trabajo en las presidencias deportivas y sobre todo, jugadores extranjeros y mexicanos que rinden al máximo.

Pero, ¿por qué no llama la atención en el resto del país? Sin duda al ser una final regional es muy complicado que los aficionados de otros equipos sobre todo los llamados "grandes" muestren interés en este juego. Sin embargo, para todos aquellos que nos gusta el futbol es casi obligatorio escuchar o ver este duelo que representa el poder que tiene el norte en nuestro país.

Los medios también jugamos un papel fundamental en la difusión de este partido, no obstante muchas veces se prioriza la nota de los cuatro "grandes" que siendo honestos y en términos económicos y no de contenido, vende más.

Monterrey y Tigres están obligados a brindarnos una final espectacular, con goles, buen futbol y pasión. Si no lo hacen así, la primera final regia quedará simplemente como anécdota. El cronómetro está en ceros y el nuevo campeón saldrá de los equipos que aparecieron como primero y segundo lugar de la Liga. Ojalá sea una gran final.







David Medrano Mora

Lo que necesitan Tigres y Rayados para obtener el reconocimiento del público, es que la gente sepa apreciar el talento dentro de la cancha. Entiendo que mediáticamente el partido no llame mucho la atención fuera de Nuevo León, pero no actuemos por berrinche o porque "sus" equipos no están en Liguilla, la final la jugarán el primero y segundo del torneo, el equipo con mejor récord en este campeonato, frente a uno de los clubes con mejor plantel. Como aficionados al futbol, aprovechemos este platillo que nos da el destino. Si no están América, Cruz Azul y Chivas, ni cualquier equipo con mayor arrastre, es porque los regios son mejores, le invierten más, sus proyectos son serios, y es cierto, el tema del reglamento de mexicanos los favorece, o más bien, saben sacarle provecho (estoy seguro que si existiera la regla de menores mexicanos, otra sería la historia). No demeritemos la final con excusas baratas, que si nada más es atractiva en Monterrey, que si los campeonatos juntos sumados, que si la afición fuera del estado, todas son excusas, a veces creo que hasta envidia de algunos por no ver a su equipo compitiendo por el campeonato. Tigres y Rayados son los equipos con los mejores planteles en el futbol mexicano, demostraron que están ahí por méritos propios, no los hagamos menos solo por ser regios, disfrutemos de este partido, que al menos en el papel promete un buen espectáculo.







Carlos Contreras Legaspi

Dar una buena final, dos partidos para recordar. Tigres y Rayados están haciendo las cosas bien y se están estableciendo como los que atraen más aficionados detrás del obsoleto concepto de los "cuatro grandes".

Me da gusto escuchar que Rayados tiene presente la goleada de la última vez y que van a salir a buscar la revancha, el partido necesita goles, intensidad y robarse la atención ahora que estarán bajo la lupa y al alcance de todo el país en las dos televisoras más grandes de señal abierta.

Ojalá que Tuca Ferretti también entienda el hambre de sus fanáticos por dejar de ser el que siempre llega a las finales y salgan a liquidar al rival más odiado en el Volcán, porque ambos tienen con qué dar espectáculo.

Tigres luce con una mayor experiencia y manejo de Liguilla, pero se mide a unos Rayados en mejor ritmo, que se refleja en la gran pegada mostrada en las dos series ante Atlas y Morelia, donde no batallaron ni por un minuto. Los hombres encargados de hacer los goles son garantía, Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado son los más contundentes de este torneo, pero nunca puedes descartar a André-Pierre Gignac y Enner Valencia.

La idea de que esta final no le importa a nadie fuera de Monterrey es absurda, seis de las últimas 12 no han tenido a América, Chivas, Cruz Azul ni Pumas como protagonistas.







Enrique Beas

Seamos serios, fomentemos ideas democratizadoras dignas de un país en desarrollo que no vive encapsulado en barrios, códigos postales o ciudades. Al futbol mexicano le viene de maravilla una final entre Monterrey y Tigres ya que significa mucho para los que trabajan horas extra, generan recursos con propuestas innovadoras y provocan un crecimiento de mercado. Empezaron de forma local, entendieron que su clásico, el regio, es tan fuerte para sus aficionados que impulsarían una competencia sana. Entendieron también que para cobrar relevancia nacional había que quitarse el dominio de los equipos grandes e históricos de nuestra pelota. En pocas palabras, para los que siguen creyendo que Tigres y Monterrey solo interesan en el Cerro de la Silla, se tendrán que comer sus palabras muy pronto, tendremos a dos nuevos equipos grandes, porque los recursos, las contrataciones bomba y la afición pasional, fiel y entregada seguirán ahí con más espacio mediático y deportivo para presumir que hoy vivimos una nueva era donde el Norte no es solo una moda, sino un estilo de vida mexicano muy echado pa' delante y con ganas de dar la cara por nuestro país en todos sus rubros; #abusados que en el Universitario y en el BBVA tendremos una de las grandes finales de la historia.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al clásico regio que está semana es nacional.

Heliodoro Hinojosa

No se han dado cuenta, pero el reconocimiento ya se tiene, no se han dado cuenta que cada vez que abren la boca engrandecen lo que quieren hacer chiquito. El centralismo de este país se traga sus palabras cada que dicen que el clásico regio no pesa, que no tiene rating, que no es lo mismo que un América vs Chivas o el mal llamado clásico joven.

El país mediático (Milenio TV, ESPN, FOX, Televisa, Tv Azteca, Imagen, W Deportes y todos) han llenado sus espacios de Tigres y Rayados, solo aquellos ignorantes y con nulo criterio no reconocen a las dos más poderosas instituciones del país y siguen comiendo de las más grandes tristezas argumentando "son los grandes" y practicando un malinchismo. Presumieron que todas las portadas traían a Cruz Azul con Pedro Caixinha y es comprensible, Cruz Azul es como la nota roja y súmele que el centralismo los ciega porque creen que todo sucede en la Ciudad de México y que afuera no pasa nada. Rayados y Tigres se han dedicado a gastar demasiado dinero y hay una diferencia con aquellos otros que también lo han hecho, han gastado bien y no se han hecho pendejos trayendo petardos o jugadores para comisionar y repartirse dinero.

Entiendan todos de una vez y no esperen a que la cancha les cierre la boca, este país está descentralizado y el ejemplo lo estamos viviendo.