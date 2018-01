Sobre la mesa: ¿Alcanza el buen arranque de Pumas para romper la hegemonía del ‘Piojo’ en los clásicos contra América?

Juan Carlos Zúñiga

El prometedor inicio de Pumas en este torneo hace que los universitarios salgan como favoritos para vencer al América, un partido de mucha pasión, orgullo, buen futbol, un duelo que ninguna de las dos aficiones quiere perder. Pumas está iniciando una nueva etapa con David Patiño, de inmediato se nota el cambio de actitud en varios jugadores, el sistema de juego está siendo productivo con seis goles a favor en solo dos jornadas. Nico Castillo es el referente de los universitarios y junto a Matías Alustiza podrían vencer a la débil defensa de América. Sin embargo existe un verdugo de los universitarios: Miguel Herrera. En su etapa dirigiendo al América, el Piojo tiene 7 partidos invicto ante Pumas, ningún entrenador del equipo de la máxima casa de estudios ha logrado vencer a Herrera, si bien los de Coapa no han tenido un buen inicio de torneo, desde que Miguel llegó por primera vez a la institución dejó en claro que todos los clásicos que dispute su equipo los tiene que ganar. Para este partido Miguel no contará con Jérémy Ménez, quien sigue adaptándose a la ciudad, Ibargüen saldrá a la banca y puede tener minutos, los refuerzos aún no están listos. A pesar del buen arranque de torneo América tiene todo para vencer a Pumas y llevarse además el orgullo de ganar el clásico ante los universitarios. Finalmente, aficionados de Pumas y América quisiera hacer un llamado a la no violencia, debemos entender que solo es futbol, que hay familias, niños y mujeres que acuden al estadio para apoyar a sus equipos y que por ningún motivo se debe manchar este gran partido.







David Medrano Mora

Claramente esta rivalidad es una de las que levantan más pasión en el futbol mexicano, y antes de entrar a fondo con el tema futbolístico, quisiera mencionar algo, que sobre todas las cosas la paz y el respeto reine en Ciudad Universitaria, que esas escenas de violencia entre los asistentes o en las inmediaciones del estadio no aparezcan nunca más y que todos salgan en tranquilidad.

Ya en el tema deportivo, veo un partido muy, muy parejo, en donde lo mostrado por los dos equipos en lo poco que llevamos de torneo nos deja sensaciones parecidas. La única zona donde creo que la balanza se equilibra a favor de los unamitas es su dupla de delanteros que están conectados.

Mientras Castillo y Alustiza salgan enchufados a la cancha, América estará en serios problemas de mantener la hegemonía del Piojo sobre los Pumas. Para las Águilas, la responsabilidad es aprovechar los espacios en defensa, en donde parece que los locales no son tan fuertes.

Ojalá que no suceda lo que normalmente pasa con los “clásicos”, que prometen mucho y a la mera hora nos deben más. No quiero pensar que el hecho de que se enfrenten tan temprano en el torneo pueda afectar.

Insisto, más allá del resultado, ojalá que la afición al futbol salga tranquila y satisfecha con el espectáculo deportivo, y nada más.







Carlos Contreras Legaspi

No. Pumas arrancó muy por encima de la expectativa, con una nueva actitud, congruencia en sus alineaciones y sobre todo tiene a sus referentes sanos.

Universidad no es tan malo como su torneo anterior ni tan bueno como para ser el líder del Clausura 2018, pero las dos victorias conseguidas en este inicio son una buena noticia, tendremos un estadio olímpico lleno y un duelo con mucha mayor expectativa de lo que hubiéramos esperado hace dos semanas.

Aunque el América todavía no cuenta con sus refuerzos para el arranque del partido, el plantel vuelve a ser candidato al título y sobre todo, tiene en el banquillo a Miguel Herrera, que entiende perfectamente lo que significa jugar contra Pumas, meterse a su casa y sacar un resultado positivo. No podemos olvidar que el Piojo llegó como un anti americanista recalcitrante y se ganó a la afición con los resultados en los clásicos.

La gran debilidad de América puede ser la inexperiencia de Carlos Vargas y Edson Álvarez, que arrancarían como laterales ante un ataque de 3-1 con Mauro Formica, Matías Alustiza y Jesús Gallardo, con Nicolás Castillo en punta.

Para Pumas será crucial el desgaste de sus contenciones ante el motor Mateus Uribe y la conexión que están mostrando Henry Martín y Oribe Peralta. Se espera un partido abierto y ahí los de Coapa tienen la ventaja.







Enrique Beas

Es evidente, claro, doloroso para unos, formidable para otros y perfecto para uno. Hablar del fenómeno Piojo en los clásicos del América es como mencionar el fenómeno Mauricio Garcés en los clubes de ficheras. Certero, letal, hasta afortunado. No solo fue la final contra Cruz Azul, los números bastante favorables contra Chivas, sino los 7 triunfos en 7 partidos que tiene Miguel Herrera cuando enfrenta a los Pumas. Una auténtica jefatura, ¡una paternidad! Lo peor es que son las que más le duelen al aficionado puma, son las que no matizan las formas y solo recalcan los resultados. Ahora, vamos a meterle hielo y fanfarrias al carismático DT de Coapa para enfocar las baterías al fenómeno Patiño gracias al goleador chileno Nico Castillo. ¿Por qué digo esto? Porque hace un mes nadie daba un peso por este equipo. Se habló que estaba mal diseñado, que dejaron ir jugadores invaluables y sobre todo, que David no era un técnico de Primera División, nada más falso que eso. Hoy los Pumas más allá de que vayan 2 jornadas o que pierdan como siempre ante el Piojo, el cuadro universitario levanta la mano para ser el caballo negro de este torneo. Lo mencioné en La Barra de W Deportes, este equipo tiene esa mística que se le junta de vez en vez para hacer torneos memorables como el bicampeonato de Hugo, las dos finales de Tuca o las dos de Memo. Así que abusados, que el domingo veremos de nuevo en CU a un equipo local conectado con su afición y esa puede ser la balanza de este partido. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A un clásico capitalino que promete emociones.







Heliodoro Hinojosa

Nicolás Castillo es el jugador que todo equipo desearía tener, es el Ménez del América o el Gignac de Tigres, es el actual líder de goleo y eso es solo una cosa que pone a Pumas como favorito para vencer a las Águilas en la fecha 3, súmele el resto que le voy a contar…

Mientras América viene de un éxtasis mediático con las contrataciones del francés Jérémy Ménez y Andres Ibargüen, Pumas está listo para bajar de su nube la grandeza de Coapa. David Patiño hoy es el rey de la Liga, la continuidad dada a su dirección técnica lo empodera para aterrizar su idea y ser como los mejores del país. Su misión no es ser como su rival de esta semana, sino igualar en su juego a Rayados: Presión alta y ataque voraz.

El América sí ha iniciado bien, un empate y un triunfo lucen buenos, pero los Pumas ya tienen funcionando a sus refuerzos: Luis Fuentes, Alejandro Arribas y Matías Alustiza han funcionado desde la fecha 1 colocándolos como los mejores de la Liga Mx. Nicolás Castillo destaca como ese jugador espectacular, con su rapidez en remate es capaz de cambiar la historia y con la llegada de Matías ha venido a prometerle a México que tendrá una dupla de éxito. Destaquemos que en la columna vertebral de Pumas aparece cada vez mejor el nombre de Marcelo Díaz, chileno de gran talla que el torneo anterior parecía un terrenal más. Bienvenido Pumas, estás de regreso.