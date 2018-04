Sobre la mesa: ¿El nivel mostrado por el Toronto FC en esta Liga de Campeones es síntoma de paridad entre la MLS y la Liga Mx o es solo un caso aislado?

Juan Carlos Zúñiga

El día llegó, la MLS eliminó a la Liga Mx en las semifinales de la Concacaf, Toronto FC dejó fuera al América de Miguel Herrera, el entrenador que hace algunas semana aseguró que el futbol mexicano competía con Europa y no con el de Estados Unidos. Aunque cueste trabajo reconocerlo nos están alcanzado, cuando parecía que solo era una Liga donde los futbolistas se iban a retirar para ganar más dinero, comenzaron a llegar jugadores en plenitud, que estaban en Europa y que decidieron dejar el alto rendimiento para ir a una Liga en expansión con una gran proyección a corto plazo.

Lo que sucedió el martes en el Azteca no es obra de la casualidad, fue una buena exhibición por parte del equipo canadiense, una escuadra bien diseñada para competir en Concacaf, que ya había dejado en el camino a Tigres. Muchas veces la soberbia y el no reconocer que nos están alcanzando provoca resultados casi catastróficos para nuestro futbol. No todos los equipos de la MLS juegan bien, pero eso pasa en todas las Ligas, hoy el futbol norteamericano tiene jugadores como Vela, Gio, Jona, Zlatan entre muchos otros. Es más, no dudo que después del Mundial varios elementos del Tri decidan poner fin a sus carreras en esta Liga.

A pesar de ser el favorito, Chivas no tendrá una final sencilla, sobre todo por cerrar en casa. El rival al que enfrentarán es de alto nivel y si deciden menospreciarlo como lo hicieron América y Tigres, Almeyda y su Rebaño se quedarán con las ganas de estar en un Mundial de Clubes.







David Medrano Mora

En las últimas semanas he defendido que tengamos presente el crecimiento de la MLS, que nos demos cuenta de las cosas que hacen bien para adaptarlas a nuestro entorno. También pienso que en un futuro, no sé qué tan cercano, será muy posible que ellos nos superen en una Liga mucho más atractiva para el resto del mundo.

Pero el que un equipo de MLS y otro de la MX compitan por el campeonato de Concacaf no creo que sea una medida para determinar el nivel de las Ligas. El futbol es de momentos y creo que eso es lo que estamos viendo con este par de equipos, cada uno con realidades diferentes.

Chivas ha tenido un pésimo torneo, pero en la Concachampions ha sabido manejarse como lo hizo hace un año para coronarse, sabiendo jugar series de 180 minutos y ser afectivos antes que atractivos para la tribuna.

El Toronto es el equipo campeón de la Liga estadunidense, el que mejor juega en el presente, y por eso llegó a la final eliminando a Tigres y América.

Chivas, con la grandeza que los caracteriza, avanza sobre la circunstancias menos favorables, aun y cuando su futbol y entorno no es el mejor.

Incluso, si se corona el Toronto, no creo que sea medida correcta para el análisis, es un buen equipo, bien trabajado y con jugadores desequilibrantes, pero no refleja a una Liga que sea mejor que la nuestra, al menos por ahora.







Carlos Contreras Legaspi

El Toronto FC no refleja lo que está pasando con los 23 equipos de la MLS, pero sí debe ser el ejemplo que cambie el discurso, la Liga estadunidense ha crecido a pasos agigantados con poco más de dos décadas de existencia.

Ese club que eliminó a dos de las plantillas más caras y competitivas de México, pagó una cuota de 10 millones por la franquicia en el 2007, doce años más tarde, vale 280 millones de dólares según Forbes. Sus ingresos anuales son quintos en la Liga y les da para invertir casi 18 millones en los salarios de sus tres jugadores designados provenientes del futbol europe: Michael Bradley, Jozy Altidore y Sebastián Giovinco. El modelo ha funcionado y cuando decidan a crecer a cinco o siete jugadores designados podrán traer más talento joven de México, Sudámerica y los taquilleros que tienen trayectoria en el Viejo Continente.

El equipo canadiense ha mostrado una gran gestión y debe ser favorito al haber eliminado a Tigres y América, mostró que no le pesan escenarios como el Universitario o el estadio Azteca. Si seguimos pensando que nunca se va a acortar la brecha, será demasiado tarde. Chivas todavía puede mostrar esa casta que sacaron en la final contra Tigres hace un año para salvar su semestre y de paso rescatar a todos los “expertos” que menosprecian a la MLS por ignorantes.







Enrique Beas

Allá vamos al debate de la soberbia. Me explico: al ser eliminado el pomposo campeón de nuestro futbol, los Tigres; y el martes por la noche el siempre poderoso América es más fácil llevar el dilema del nivel de la MLS por los terrenos de cómo ha crecido una Liga que sigue como cementerio de figuras internacionales. El resumen es sencillo, 9 finales, ya 10 con la de Chivas vs Toronto, donde solo aparecen 3 equipos de la Liga de Estados Unidos por 17 de México. Así o más claro el dominio. El problema radica en que Tigres pecó en el juego de ida y creyó que en la vuelta lo liquidaba a tiempo Tuca en la cancha. Luego Miguel Herrera se aventó la declaración del año creyendo que competimos con las Liga europeas y no las gringas y ahí la grandilocuencia y el poco trabajo para una serie detonaron en un fracaso para el América (que conste que no le llamo fracaso al de Tigres, porque sabemos que no se comporta como equipo grande, no lo es). Por eso le llamo a este análisis el debate de la soberbia. Por ningún motivo Toronto es mejor que los 5 mejores equipos de la Liga, por consecuencia los otros no son mejores que casi ningún club de acá. Que la final estará pareja es un hecho. Que las Chivas demuestran que no fue coincidencia el título del año pasado, también es un hecho. Así que vamos a prepararnos para ver si por fin un equipo de la MLS puede ir al Mundial de Clubes.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A un par de semanas donde las Chivas serán el centro de atención de nuestro futbol.







Heliodoro Hinojosa

La MLS ha crecido por varias razones: son millonarios y pueden comprar lo que quieran, han tenido grandes fracasos y de eso se aprende y las figuras del mundo prefieren ir a Estados Unidos y tener una vida más segura y placentera. Toronto no es un hecho aislado porque también debemos poner al Atlanta United o a Nueva York y tal vez a los equipos de Los Ángeles como protagonistas de esta Liga. Es como decir que en México la protagonizan América, Tigres, Rayados, Chivas o Toluca, señores nos están alcanzando, debemos admitirlo y sentirnos agradecidos porque la competencia es buena.

Toronto es el equipo que trae la bandera de su Liga y ha vapuleado a los dos equipos que pelean por ser los de la década en México: Tigres pecó de soberbio y cayó ante Giovinco y su pandilla, mientras que el América creyó que su grandeza juega. Sebastian Giovinco es una figura mundial, tiene 31 años, es lo mismo que Andre-Pierre Gignac en Tigres y el italiano no le pide nada al francés. Michael Bradley es un ser inteligente que lidera el medio campo, no es menos que Guido Pizarro o Rafael Carioca. Jozy Altidore es un toro cazagoles que no le pide nada a quien se ha enfrentado. Recomendación para la Liga Mx, debemos voltear y aprender de ellos que son unos genios de la organización y mercadotecnia y tarde que temprano las figuras con buena edad llegarán para quedarse.

Ellos han crecido y tenemos que tener humildad para aceptarlo.