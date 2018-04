Sobre la mesa: ¿Los jugadores mexicanos pueden estar tranquilos después del anuncio que hizo ayer la AMFpro?

Juan Carlos Zúñiga

La victoria de los jugadores ayer ante los dueños y directivos de La Liga fue contundente. Después de varias horas de negociación lograron erradicar el pacto de caballeros, una “regla” no establecida en papel y aplicada solamente en nuestro país. Hoy los futbolistas están unidos, levantan la voz, amenazan con parar la Liga, piden que los pagos estén a tiempo entre muchas otras cosas. Pero ¿por qué tardaron tanto? Sin duda tenían temor, no había líderes que los impulsaran a luchar por sus derechos, dejaban que todos pasaran por encima de ellos como si fueran una simple mercancía. De la noche a la mañana les decían que ya no entraban en planes o que tenían que irse a jugar a otra ciudad. Hoy el partido lo tienen ganando los jugadores, pero falta el juego de vuelta, mesas de trabajo donde se tocarán otros temas en beneficio del jugador, sin embargo, esta no será una victoria redonda, seguramente los directivos buscarán la manera de sacar alguna ventaja de esto, se habla de reducción de sueldos, eliminación de dobles contratos, incluso que el futbolista se haga responsable de sus propios temas fiscales. La Liga Mx está evolucionado y cada vez está más cerca de estar en un top de Ligas en el mundo, con jugadores de talla internacional, entrenadores y directivos comprometidos con brindar cada ocho días un espectáculo digno para que el aficionando que paga un boleto y asiste al estadio salga satisfecho. Esperemos que estos cambios logren unir más a los jugadores que no velen por los intereses de todas las divisiones.







David Medrano Mora

Pueden estar tranquilos que los equipos y los dueños no se quedarán con dinero o comisiones que en otros momentos podría suceder.

Ahora, cuando se consolide la nueva estructura en los contratos de la Liga Mx, empezaremos a vivir las novelas que vemos en Europa, que a nadie le sorprenda que en unos años veamos a “Juan Pérez” con demanda por evasión de impuestos y este tipo de problemas.

Y es que los equipos ya no se harán cargo de los temas de Hacienda de cada uno de los jugadores, eso quedará en manos de cada uno, y tristemente no sería sorprendente que algunos, incluso sin dolo, puedan estar en apuros con todo esto.

Tranquilidad no sé si sea el sentimiento adecuado, podrán estar satisfechos que ellos y su unión consiguieron algo que nunca nos imaginamos, como tampoco creo que se imaginaron varios de ellos que algunas facilidades de las cuales gozaban a costa del pacto de caballeros se acabarán.

Hay que celebrar que hubo unión, tal vez no con los intereses de la mayoría que no están en el futbol de máximo nivel, pero se hizo algo y se marcó diferencia. Eso es la gran victoria, porque después vendrán batallas en las cuales los jugadores tendrán que demostrar que en verdad están unidos.







Carlos Contreras Legaspi

Algo tan grave como el pacto de caballeros no se puede resolver en 15 minutos, pero la buena noticia es que los jugadores están convencidos y la amenaza de parar la Liga en la Jornada 17 quedó atrás.

Esta aberración, que no estaba escrita y ahora se supone que está erradicada no se evita con un simple decreto como lo leyó Moisés Muñoz : “los jugadores que terminen su contrato y no tengan oferta de su último club podrán contratarse libremente”.

¿Y si tienen oferta? Porque acabamos de atestiguar este torneo el drama de Oswaldo Alanís, que en efecto tenía una propuesta de renovación por parte de Chivas, pero no llenaba sus expectativas, el club tuvo que ceder ante la presión y la necesidad deportiva, pero el plan era dejarlo congelado todo el semestre y solo se podría contratar fuera de México.

Ese pacto de caballeros existió cuando convino a los clubes, porque el día que América decidió traer de vuelta a Vicente Sánchez, por más que el Toluca protestó, la contratación sucedió, y no hubo alguna forma de impedirlo porque técnicamente no estaba escrito en ningún reglamento.

Tal vez soy el único incrédulo en el asunto, pero no me extrañaría que antes de que termine el año, algún futbolista vuelva a denunciar un trato similar, aunque el pacto de caballeros ya no exista.







Enrique Beas

En este mismo espacio ya habíamos advertido, anticipado y mencionado lo importante y trascendental de estos días tan movidos y revolucionarios en nuestro futbol. Los árbitros pusieron el ejemplo, de ahí los agremiados del ascenso también levantaron la mano, vinieron los mensajes de los jugadores para erradicar la patética y añeja práctica mercantil que se da en la Liga Mx, el secreto a voces se mediatizó y de ahí explotó el tema: el pacto de caballeros. Historias iban y venían donde el futbolista no era dueño de su carta. No tenía peso su opinión o deseo de jugar y soñar en donde querían estar. El tiempo fue haciendo lo suyo y con una camada valiente y diferente en su etapa de consolidación o casi de retiro se armaron de valor y ahí lograron lo que nadie creía, quitarle al patrón ese rol de señor feudal. Habrá que seguir puliendo la piedra para que realmente los acuerdos platicados se lleven a la práctica, pero de que estamos ante un momento histórico en México en materia deportiva es un hecho. A mi entender va más allá del miedo al parón de la Liga en la última fecha, sino también la madurez y el crecimiento en materia de negocio. Cada día tenemos más agentes de cambio con mayor preparación y eso se refleja en la operación. Vendrán días para gozar nuestra fiesta grande, pero aún más importante para celebrar la apertura al diálogo y a lo que necesitamos como industria.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A la mejor noticia en mucho tiempo de la Liga Mx.







Heliodoro Hinojosa

Hoy todavía de lengua me como un taco, es más no uno, varios.

Les quiero creer, pero mi curiosidad es muy grande y necesito ver un documento firmado donde se pone FIN al pacto de caballeros, que de paso sea dicho, era solo un acuerdo de palabra entre los dueños del futbol mexicano. Los del dinero en este país hacen y harán lo que quieran con quienes quieran porque el poder y el flujo de pesos o dólares se los permite.

Es cierto que fue un gran avance que se diera una reunión entre jugadores y propietarios de equipos, que la voluntad la muestren por adelante, pero me dejan dudas porque no veo nada con una rúbrica y claro porque no son tontos.

El anuncio debió ser: comenzaremos a trabajar en un plan.

Calmaron las aguas turbias de un gremio de futbolistas que aún no es fuerte y que lucha primero contra los miedos de levantarse en armas, había que hacerlo, ya que viene la Liguilla y un Mundial.

Me caen bien los dueños, pero los negocios se seguirán haciendo en privado, donde los acuerdos no tienen testigos y donde la ventaja siempre será para los grandes inversionistas del futbol mexicano.

La asociación de futbolistas profesionales debe hacerle como los políticos, levantar firmas en un documento donde los dueños del balón se animen a firmar. Mi pregunta es: ¿algún día lo harán?