Sobre la mesa: ¿Qué jugadores consagrados se quedarán fuera de la lista final de Juan Carlos Osorio y quiénes entrarán de última hora?

Juan Carlos Zúñiga

juanzu45@hotmail.com • twitter@JC_Zuniga

Para muchos el grupo de futbolistas que representará a México en Rusia está listo, solo falta definir quiénes se bajarán de ese avión y otros más que lograrán de última hora subirse al Mundial. Entre los que al parecer no estarán se encuentran los hermanos Dos Santos. Osorio hace tiempo recomendó a los futbolistas que aspiraran a jugar el Mundial que se quedaran en Europa, que buscaran jugar en el Viejo Continente. Claramente los hermanos alegría no tomaron en cuenta ese consejo. Después el colombiano les envió un trabajo personalizado para que no perdieran ritmo y estuvieran listos para esta fecha FIFA, Jona como buen hermano menor siguió los consejos de Osorio, sin embargo, se lesionó y no pudo asistir a este par de compromisos, por otra parte Gio no hizo de manera correcta la preparación individual que le habían recomendado y también se lesionó. Hoy parece que los dos serán borrados de la lista final, qué coraje por Jona, que tenía todo para ser un gran jugador. Sorpresas habrá muy pocas, yo diría que solo Omar Govea podría ser la gran revelación de esta lista final, Juan Carlos Osorio le tiene mucha fe, le agrada su estilo de juego y sobre todo la cantidad de posiciones en las que puede jugar. Jesús Molina y Jonathan González podrían subirse de última hora al avión, esto por la necesidad de buscar un 5, un contención de calidad que pueda ser parte fundamental en la columna vertebral del Tri. 84 días nos separan de la Copa del Mundo, México debe despejar dudas y poner a jugar a los futbolistas que aspiran a buscar el famoso quinto partido.







David Medrano Mora

aureliomedranomora@gmail.com • twitter@deividmedrano

La lista definitiva de un Mundial siempre genera polémica, por quién irá y quién se queda, y creo que en esta ocasión habrá un par de nombres importantes que no estarán en Rusia. En el caso de Rafael Márquez, háganse a la idea que el Káiser no estará en el Mundial, si lo llevan, sería como parte del cuerpo técnico, si es que acepta las condiciones el todavía defensor del Atlas. Otra novela es la de los hermanos Dos Santos. A Giovani no hay forma de defenderlo, su nivel futbolístico es muy bajo, además que el trabajo especializado que le dejó el cuerpo técnico de la selección para el tema físico no ha sido calificado de manera favorable, y aquí viene un efecto colateral, y es que si no va Gio, su hermano Jonathan podría verse afectado en lo mental y es que en esa posición, la contención, no hay muchas opciones. De las sorpresas, Govea, uno de los jóvenes europeos que le ha llenado el ojo a Osorio, tiene muchas opciones de colarse a la lista gracias a ese trabajo especializado con cada uno de los jugadores. Él ha pasado muy bien esos exámenes, y otras de las opciones: Pizarro, Molina y Jonathan González se estarán peleando un lugar en la lista, ya que la zona del medio campo es donde menos variantes hay en el representativo nacional. Al final, el rol definitiva para Rusia tendrá nombres que convenzan a la mayoría y que también generen cuestionamientos, como cualquier otra lista de un Mundial.







Carlos Contreras Legaspi

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi

Juan Carlos Osorio está manejando la idea de comenzar a usar dos contenciones y eso puede ser positivo para la Selección Nacional de México en los partidos del Mundial. Los tres serán complicados y en todos habrá desventaja en el mediocampo si se aferra al esquema que le ha costado goleadas.

Estos dos partidos ante Islandia y Croacia pueden ser buenas pruebas para los jugadores que aportarían en la recuperación, como el joven Omar Govea, que insiste en llamar para esa labor y Jonathan González, a quien convencieron de abandonar a la selección de Estados Unidos, así que sería un desperdicio todo ese movimiento para dejarlo fuera de Rusia.

De ahí en fuera no veo más posibles sorpresas, a menos que se presenten lesiones considerables. Por más que los medios locales insisten en el caso de Rodolfo Pizarro, su nombre está detrás de Carlos Vela, Marco Fabián, Giovani dos Santos, Jesús Manuel Corona y Javier Aquino. De Hirving Lozano mejor ni hablamos, no lo mueve nadie.

Este par de encuentros no deberían servir para dar últimas oportunidades, sino para hacer ensayos de lo que puede hacer México en los tres partidos de la fase de grupos. Hace mucho que nos queda claro que el técnico colombiano estudia bien a sus rivales, pero nadie puede predecir con quién, ni a qué jugará el Tricolor en el siguiente partido.







Enrique Beas

vonbeas@gmail.com • twitter@enriquevonbeas

Mucho bla bla como siempre en estos días cuando el aroma del Mundial se combina con la ajetreada primavera. Seamos realistas ni Osorio sabe su once titular porque no existe, como tampoco los 23 definidos para Rusia. Eso sí, los Dos Santos se separan de jugar juntos una Copa del Mundo y las necesidades de un dibujo táctico diferente para hacerle partido a la poderosa Alemania y no repetir el oso de la goleada en el verano pasado le dan oportunidades a un contención más. Entre Jonathan González y Jesús Molina debe salir el otro escudo. En la portería no habrá sorpresas, en la defensa aún hay oportunidad de un par de cambios, ya que no caeré en el juego de llevar a Rafa Márquez a un homenaje innecesario. Y arriba la cosa sí está definida y tampoco hagan caso de los que mal informan que no irá Peralta. En pocas palabras, no veo sorpresas, no me compro la de Govea ni la de Cota. Entiendo el posible capricho de Jona porque su hermano está borrado y pienso que Edson Álvarez ya ni juega para suponer que el plurifuncional futbolista será una revelación. Recuerden que con Layún, Reyes se las gasta por la banda derecha. Así que sigamos con este lindo ejercicio de ociosidad para creer que todos somos DT’s y les daremos la lista antes que cualquiera.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A la última Fecha FIFA y ya sabe que nos puede escuchar en W Deportes y W Radio en este par de juegos.







Heliodoro Hinojosa

heliodoro.hinojosa@multimedios.com • twitter@heliodoroh

Siempre he pensado que estos son los 23 de Juan Carlos Osorio para disputar la próxima Copa del Mundo, pero hoy a cinco partidos antes de enfrentar a Alemania en el primer duelo mundialista ya tengo dudas. De esta lista solo dudaba de uno y eso porque había pensado que a Rafael Márquez le tenían guardado el lugar 23, bajando a Jesús Gallardo:

Ochoa, Corona y Talavera en la portería; Salcedo, Araujo, Moreno, Layún, Edson, Reyes, Alanís y Gallardo en la defensa; Guardado, Jona dos Santos, Herrera, Fabián, Aquino, Giovani y Tecate, en la media cancha; y adelante Chucky, Vela, Oribe, Raúl y Chícharo.

Ahora mis dudas son más de una porque Giovani está a la baja, Rodolfo Pizarro viene sonando, Jonathan González fue llamado de nuevo, Jesús Molina está de regreso, Omar Govea es de esos jugadores que ha encantado a Osorio y aunque está lesionado sé que la velocidad de Jürgen Damm enamora.

Claves son los partidos ante Islandia y Croacia, donde creo veremos ya una definición total a excepción de las bajas por lesión de Jonathan y Javier Aquino, ambos muy constantes, y también ver la evolución del velocista mexicano-alemán Jürgen Damm.

Hoy es un hecho que hay más de una duda para quitar a uno que otro consagrado, pero con baja de nivel para jugar un Mundial.