Sobre la mesa: Tomando en cuenta la última convocatoria, ¿qué tan importante es que Héctor Moreno y Miguel Layún recuperen continuidad en Europa?

Juan Carlos Zúñiga

Juan Carlos Zúñiga

Este miércoles a las 12 de la noche se cerraron los fichajes a nivel mundial. Para muchos las compras de pánico estuvieron a la orden del día, otros jugadores alcanzaron colocarse en un club para poder jugar el próximo semestre.

Afortunadamente para los mexicanos Miguel Layún y Héctor Moreno estos días sirvieron para colocarlos en equipos de la Liga española donde tendrán actividad de cara a la Copa del Mundo. Layún se ha convertido en un jugador estelar de la Selección Nacional, que con mucho sacrificio ha logrado lo que se ha propuesto. Todavía recuerdo cuando anunció que jugaría en el Watford de la Segunda División de Inglaterra, el lateral fue muy criticado, pero el tiempo le dio la razón, y hoy se perfila para ser titular en su segunda Copa del Mundo; el Sevilla terminó por ser una gran opción, jugará en una buena Liga y podrá consolidarse como futbolista.

Héctor Moreno se ha convertido en uno de los mejores defensas centrales mexicanos, con una gran calidad emigró muy joven al futbol europeo, al igual que Layún, el camino no fue sencillo, logró destacar en España y Holanda, pero hace unos meses tomó la decisión de jugar para la Roma en la Serie A, pero tuvo poca actividad. Con un costo de seis millones de euros la Real Sociedad contrató a Moreno, seguramente será titular y lo veremos en el debut de la Selección Nacional ante Alemania el 17 de junio.

Con este tipo de jugadores de mentalidad fuerte, algún día el futbol mexicano tendrá mejores resultados en competencias de alto nivel.







David Medrano Mora

David Medrano Mora

Importante, fundamental que nuestros jugadores mexicanos en el Viejo Continente tengan minutos en sus equipos, ya sea Sevilla, Español, Alavés, el que sea, pero que jueguen.

Cuando Moreno fue contratado por la Roma, muchos festejamos que había llegado a un importante de Europa, que se convertiría en el nuevo Rafael Márquez del país, y miren lo que pasó, menos de seis meses y ya cambió de equipo. Pero qué bueno que sucedió esto, hoy la ventana de la participación y el tono futbolístico, pensando en Rusia, se vuelve a abrir para el central mexicano. En el caso de Layún, es muy raro, de repente dejó de ser del agrado del técnico Conceiçao y fue borrado de la titularidad. Hoy su arribo al Sevilla le da nuevas oportunidades de buscar llegar en su mejor momento al Mundial. Celebró que jueguen, que sean titulares, sea el equipo que sea, de primer nivel o de segunda, pero que sean titulares, que la noticia sea que jueguen los 90 minutos y no solamente que hayan tenido actividad algunos instantes. Hoy, afortunadamente para Juan Carlos Osorio el cielo se abre con estas buenas noticias, son un par de jugadores que incluso hasta uno podría pensar que serían titulares en el partido ante Alemania y que hoy cambien de equipo, no son más que buenas noticias para una selección en donde pocos jugadores están teniendo el ritmo y los minutos que desearíamos.







Carlos Contreras Legaspi

Carlos Contreras Legaspi

Qué fácil cambian de opinión esos que analizan a la ligera. Hoy leo a muchos emocionados con la llegada de Héctor Moreno a la Real Sociedad de San Sebastián, donde, por cierto, al futbolista mexicano se le ha tratado como estrella y si no pregúntenle a Carlos Vela y Diego Reyes.

¿No que firmar con la Roma era un progreso? Suena fácil denostar ligas como la de Holanda, Bélgica, Francia, Portugal y hasta Alemania con tal de criticar al jugador mexicano.

Lo cierto es que cada situación debe valorarse aparte y medir el nivel de juego de los futbolistas cuando estén jugando con la selección, no sobre la decisión de un técnico que puede o no quererlos en su esquema táctico.

Hoy Guillermo Ochoa tiene todos los minutos, Hirving Lozano es estrella, Diego Reyes recuperó la titularidad y repartirá minutos como Héctor Herrera y Jesús Corona, Raúl Jiménez y Chicharito Hernández rompieron sus largas rachas sin gol, Andrés Guardado se gana a la afición del Betis, Marco Fabián regresa de la lesión, Carlos Salcedo dejó de ser un jugador solo para la Copa y Miguel Layún ilusiona con más juego en Sevilla; los de la MLS van a ser protagonistas con los dos clubes de Los Ángeles.

Aunque sea difícil de entender, esas Ligas ‘de segunda’ son más demandantes que la comodidad de la Liga Mx para sus estrellas.

Si México fracasa en Rusia no será por falta de ritmo.







Enrique Beas

Enrique Beas

En un mundo donde el error es la constante y las redes sociales los jueces morales de nuestras fallas ortográficas, nos toca encontrarle sentido a los nuevos retos deportivos de jugadores que tendrán más presión que candidatos a puestos locales en el verano. Así somos. Es más fácil destruir que construir y lo digo porque no entiendo cómo hicimos fiesta cuando Miguel Layún llegó al Watford y ahora no celebramos que llega al Sevilla, equipo de Champions, semifinales de Copa del Rey y primeros puestos en la mejor Liga del mundo. Así como la gran noticia de que Héctor Moreno ve la luz en un mejor futbol que el de la capital italiana. Sí, hoy jugar en la Real Sociedad es mejor que en la Roma y con minutos asegurados, algo que no tuvo con la Loba. Si a eso añadimos los minutos que Chicharito ya tiene en el West Ham, la seguridad de Ochoa en arcos belgas, el desequilibrio de Chucky Lozano en Holanda, el alegre futbol de Jesús Corona y Héctor Herrera en Portugal, la solidez defensiva por un costado como uno de los mejores de la Liga alemana de Carlos Salcedo y las buenas noticia de la recuperación de Marco Fabián y las oportunidades que se generará Raúl Jiménez nos da como resultado una selección con una base de futbolistas en la alta competencia. Pero claro, en un mundo donde el error es una constante, los sabios del balón en las redes sociales y la tv show deportiva harán pedazos a esta generación que pinta para hacer la mejor de la historia. ¡Bienvenidos, bienvenidos!

A un cierre de fichajes que le regresa la confianza a la Selección Mexicana.







Heliodoro Hinojosa

Heliodoro Hinojosa

Si Juan Carlos Osorio festejó cuando se enteró que Miguel Layún había sido adquirido por el Sevilla de España, no imaginó la felicidad del colombiano por Héctor Moreno tras dejar a la Roma y emigrar a España con la Real Sociedad. Es un hecho que ambos jugadores serán base en sus nuevos equipos, jugarán más y tomarán ritmo en el semestre previo a Rusia. Había preocupación, Héctor Moreno y Miguel Layún conforman la base de jugadores que Juan Carlos ha usado como su columna vertebral durante su gestión como seleccionador y los vislumbra para el Mundial.

Reconocimiento además que aguantaron la presión e incluso una posible repatriación, gracias a los dos por permanecer en un futbol de mayor nivel aun y cuando menos dinero pudieran ganar. A la selección parece que los astros comienzan a alinearse porque si Moreno y Layún comenzarán a jugar, sumémosle que los Dos Santos y Vela ya jugaron ayer.

Qué decir de Javier, parece que también las gestiones de Eduardo Hernández rindieron frutos, Chícharo ya volvió a jugar 90 minutos.

Si el grupo selecto de Javier Hernández, Tecatito Corona, Hirving, Guardado, Héctor Herrera, Moreno, Layún, Memo Ochoa, Salcedo y Marco Fabián tienen continuidad previo a la Copa del Mundo, les aseguro que competencia ante Alemania habrá, y frente a Corea y Suecia se puede ganar.