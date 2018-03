Sobre la mesa: ¿Qué tan grande es el fracaso de Tigres tras la eliminación en Concacaf?

Juan Carlos Zúñiga

juanzu45@hotmail.com • twitter@JC_Zuniga

Monumental ha sido el fracaso de Tigres en la Liga de Campeones de Concacaf, uno de los equipos más poderosos del continente fue exhibido de manera terrible por el actual campeón de la MLS. A pesar de la diferencia en los presupuestos, donde los regios rebasan los 69 millones de dólares, mientras que el modesto equipo canadiense de Toronto apenas supera los 29 millones de dólares lograron con buen futbol y carácter tumbar al campeón de nuestro país. Los dirigidos por el Tuca Ferretti fueron eliminados, en su casa y con su gente. Una vez más nos damos cuenta que Tigres no quiere trascender a nivel internacional y vaya que le urge si quiere algún día llegar a ser llamado GRANDE de nuestro futbol. Tuca y sus jugadores tienen una asignación pendiente con la afición regia que los sigue y que los apoya en las buenas y en las malas, y es entregar un título de una competencia que no sea la Liga Mx. Hace algunos años desperdiciaron la final de la Copa Libertadores ante River, y ahora una vez más vuelven a fracasar, sí, aunque no le guste esta palabra al Tuca. ¿Por qué dejan pasar estas oportunidades? ¿No los incentiva ir al Mundial de Clubes? Quizá ya se conformaron con ganar la Liga, la cual dominan y en donde tienen poca competencia debido a la inversión millonaria que han realizado en los últimos años. No se puede aspirar a ser un equipo de renombre cuando tiras a la basura los torneos internacionales, te vuelves soberbio y conformista. Tigres necesita la internacionalización, pero a este paso y con estos resultados dudo mucho que lo logre.







David Medrano Mora

aureliomedranomora@gmail.com • twitter@deividmedrano

El fracaso de Tigres es tan grande como la institución y sus hombres que tiene en la plantilla. Debe tomarse como un fracaso enorme, no quiero revolver temas, no estoy diciendo que la MLS esté más cerca de la Liga Mx (situación que creo sí está pasando), sino más bien porque en nuestro país, el nombre de Tigres cada día está sonando más constantemente en los medios, y lo único que le faltaba a este equipo para convertirse en uno de época era un título internacional.

Perder en el futbol es algo normal, pero las formas que tomaron después de la derrota me dan un panorama diferente, el hecho de que la gente incluso aplaudiera a sus jugadores después del partido me da entender que la afición no estaba conectada con el mismo objetivo que la institución, el Mundial de Clubes, y segundo, que el mismo técnico que ha llevado a grandes cosas a este plantel y que se tiene diseñado continúe un par de años más, tome con tranquilidad y mesura el resultado.

Me explico, para ser grande tienes que ganar campeonatos, estar peleando en finales y torneos internacionales, pero si después de una derrota en cuartos de final no sales con la exigencia de un grande, bueno, entonces tal vez ya tendríamos que quitarnos esa etiqueta para Tigres de nuestra cabeza (si alguna vez se tuvo).







Carlos Contreras Legaspi

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi

Para nada lo considero fracaso. Toronto FC está por encima del nivel de la MLS y seguramente podría ser un equipo de Liguilla en la Liga Mx.

Se falla en un objetivo, pero Tigres todavía puede rescatar este semestre y se mantiene entre los candidatos a salir campeón. La clasificación del actual monarca de la MLS y del Red Bull de Nueva York son muestra de que la Liga está en un nivel arriba del que nos gusta reconocer.

A diferencia de los mayores candidatos al título en el torneo local, América (Liga de Campeones) y Santos (Copa Mx), los de la UANL ya tienen un solo enfoqu e, la experiencia y el plantel para llegar lejos. El pendiente del título internacional sigue vigente, pero para el Tuca Ferretti nunca fueron prioridad y de todas formas les alcanzó para llegar a estas instancias.

De hecho, América no tendrá nada fácil la eliminatoria ante su primer rival estadunidense en lo que va de esta Liga de Campeones de Concacaf. Ahí veremos la verdadera dimensión de haber quedado fuera ante un rival que está lleno de jugadores con experiencia europea.

La eliminación no termina el romance que tienen con su gente, que a veces se equivoca en aplaudir las derrotas, pues los consiente de más, pero entiende que para estar en este torneo hay que jugar finales, hay que ser campeón.







Enrique Beas

vonbeas@gmail.com • twitter@enriquevonbeas

El fracaso de Tigres es tan grande como el gordo más grande del mundo. Como el Récord Guinness de la Rosca de Reyes más grande de la historia, como el monte Everest. Como un misil de ron blanco, como el señor más alto del mundo. Es decir, la gran vergüenza de lo que va del año en nuestro futbol se llama Tigres.

Querer justificar que la MLS ha crecido es caer en el engaño fácil como pensar que íbamos a pagar menos por la gasolina. La soberbia, la comodidad y la medianía del Tuca con el mejor plantel que se haya diseñado en nuestra Liga. Ahora, lo más aberrante es la afición que se queda aplaudiendo un tercer descalabro consecutivo para no ir al Mundial de Clubes. Entiendo que mucho quieran maquillar el papelón por el bien de una industria regional, pero sería lo más sano que se den cuenta que si este equipo fuera dirigido por otro técnico, estaríamos hablando ya del más ganador de los torneos cortos y de la Concachampions. Pero bueno, allá ellos que se engañen y vuelvan a festejar que son contendientes de ganar la Liga en mayo para seguir aplaudiendo otro fracaso internacional más en su existencia. Luego no se quejen de por qué no se consideran aún como equipo grandes.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al fracaso más grande de la historia de los Tigres después del descenso.







Heliodoro Hinojosa

heliodoro.hinojosa@multimedios.com • twitter@heliodoroh

Como campeón representante de la Liga Mx y tras perder ante el campeón de la MLS en los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones, Tigres fracasó de manera grotesca en su objetivo de llegar al Mundial de Clubes, siendo éste el cuarto intento en toda su historia.

Pero éste duele más, porque en la era Ricardo Ferretti nunca habían importado los torneos fuera de México, sino hasta que la dirigencia se lo propuso como un objetivo prioritario: internacionalizar la marca Tigres.

No tengo duda que Tigres era el mejor representante en equipo y figuras, sin embargo, otra vez no les alcanzó. El mes maldito para Tigres es marzo, un 24 de marzo de 1996 descendió y un 13 de marzo de 2018 tuvieron uno de los más grandes fracasos de su historia, porque prepararon el equipo con refuerzos de lujo para cumplir con el objetivo. Vergüenza deberían tener los jugadores y Ricardo Ferretti de no conseguir los objetivos trazados luego de tener unos directivos que cumplieron con todo lo necesario y la afición incomparable, que hasta en la derrota apoya sin medida.

Como dicen algunos, cuánto crédito le queda al DT y a los jugadores, un fracaso más que soportar y siguen calculando su trabajo sin meterle todo el acelerador. ¿Cuántas más Nahuel?, ¿cuántas más Jürgen? Se grita entre corredores y pasillos de gente que habla de futbol. ¿Cuántas más Tigres?