Sobre la mesa: ¿Tendremos ahora sí una final ‘regia’ o qué equipos pueden competir con los poderosos del norte?

Juan Carlos Zúñiga

Estamos a horas de conocer a los ocho equipos que disputarán la Liguilla, sin duda las escuadras del norte causan una gran expectativa cuando se enfrenten este sábado en el clásico regio, dos conjuntos con excelentes entrenadores, equipos que han invertido millones de pesos en jugadores para poder ser las potencias de la Liga Mx, la final entre Monterrey y Tigres podría llegar en este mismo torneo y sin duda le pondría un sabor muy particular a la Liguilla.

Sin embargo, hay por lo menos otros dos equipos que están dispuestos a echarles a perder la fiesta a los del norte: León y América, dos escuadras que han tenido un campeonato digno y que le pueden competir al poder regio. Las Águilas de Miguel Herrera están obligadas a ganar algo esta temporada, quizá el cierre de torneo no ha sido el mejor para los de Coapa y han generado muchas dudas, pero jamás podemos descartar al equipo más ganador del futbol mexicano.

Cruz azul se juega la vida ante Veracruz, son tres años consecutivos sin Liguilla para los celestes, Paco Jémez no logra consolidarse como entrenador de La Máquina y su futuro es incierto, el equipo del español tiene que vencer a los Tiburones para acceder a la fase final. El caballo negro puede ser Morelia, un equipo sólido, constante y sobre todo con jugadores que tiene garra y corazón dentro del terreno de juego Se viene una Liguilla de un buen nivel, con tres equipos que son favoritos al título y cinco más que buscarán dar la campanada, la mejor época de la temporada está por iniciar.







David Medrano Mora

Pensar en una final regia en este momento es como una utopía para el futbol mexicano. Y es que nos estamos dejando llevar solamente por los nombres que tienen estos equipos. Hay otros planteles que están todavía en la pelea por un boleto a la Liguilla que tienen cosas importantes y que muestran cosas interesantes en la cancha. León en Liguilla será siempre un rival complicado; Morelia se ha visto bien al igual que Necaxa, equipos con una idea muy bien definida y que para ellos está primero el funcionamiento sobre los nombres; Atlas y Cruz Azul son un volado, todo puede pasar con este par de equipos. América, por su historia y el apoyo anímico que otorga el Piojo Herrera desde la banca, siempre será favorito y más ahora que está en Liguilla. Seguir pensan-do en una final regia es faltarle el respeto a la historia de la Liguilla mexicana, donde lo único que nos ha enseñado es que cualquiera le puede ganar a cualquiera y que si terminas como líder general son más las posibilidades de que te elimine el octavo a ser campeón.

Para tener una final regia ambos equipos tienen que mostrar en la Liguilla que se merecen estar ahí, y que nos hagan olvidar los malos partidos que tuvieron a lo largo de este torneo contra planteles que eran inferiores a ellos. Si ganan en esta etapa, la que importa en la Liga Mx, entonces sí, vayamos a Monterrey a vivir una final regia llena de figuras.







Carlos Contreras Legaspi

La final regia está al alcance. Tigres demostró una vez más como puede administrar su torneo para estar mejor en el momento oportuno. Que es en el cierre del torneo. Hoy, el que llega con más presión es Rayados, se espera el doblete de parte del equipo dirigido por Antonio Mohamed, que debe demostrar que tiene el temple para mantener esa etiqueta de favorito y cumplir con la expectativa de una afición que ha visto al vecino festejar en su cara.

Hay que romper con la maldición del superlíder y la final que perdieron ante Pachuca de última hora.

El clásico del sábado no será referente, dudo que ambos clubes salgan con lo mejor en la cancha, más aun cuando en cuatro días tendrán sus primeros partidos de Liguilla. Toda la tensión de la última jornada estará en el estadio Azul, donde el Veracruz puede echarle a perder la fiesta a los locales. Solo León llega a esta Jornada 17 con buen ritmo entre los otros que calificarán, América no viene jugando bien y dejó ir sus posibilidades de ser líder con las derrotas en el estadio Azteca y tendrán que curarse rápido las heridas de la derrota ante el césped flojo en la cancha del BBVA Bancomer.

Las dos mejores plantillas de la Liga Mx merecen jugar la final, solo tienen que respaldarlo en los cuatro partidos que vienen. Porque Chivas ya les demostró el torneo pasado que esto no se trata de merecer, sino de saber manejar los partidos de Liguilla.







Enrique Beas

La vida en su asombrosa caja de chocolates nos da la posibilidad de una grandiosa final regia en el mejor momento posible. Más allá de la lucha por el liderato este sábado, más allá del debate democratizador y neo liberal con el derecho de vestir como quieras en un estadio de futbol (no entiendo entonces porqué en un antro no puedo entrar con tenis) esperando que sea un duelo pacífico en las tribunas, nos encontramos en la cúspide de una rivalidad que pide a gritos ser respetada y disfrutada a nivel nacional y no solo en regiolandia. Va más allá de una ciudad, de unos colores o de la grandeza de los equipos populares. Por eso las directivas, cuerpo técnico, jugadores y hasta los aficionados deben entender que los focos de estos días estarán en ellos y no pueden fallar. Si uno no llega a la final será un fracaso rotundo para cualquier proyecto, Mohamed le debe un título a los Rayados y el Tuca con tanta final perdida también, podría ser un gran cierre para su carrera. Este fin de año no veo cómo América y su mala racha, León o los que se cuelen a la Liguilla les puedan competir a las dos mejores nóminas en estos tiempos. En verdad la mesa está servida para que en lugar de un buen pavo cachetón cenemos en Navidad un delicioso cabrito brindando por los dos nuevos equipos que se quieren sumar a lista de nuestros cuatro grandes (los cuatro grandes sí han jugado finales entre ellos).

¡Bienvenidos, bienvenidos! A la regiomanía que se vivirá estos días, si no pasa nada extraño en nuestro futbol.







Heliodoro Hinojosa

Los gringos tienen Disneylandia y son felices, los mexicanos deben de festejar el nacimiento de regiolandia, la tierra del futbol más apoyado del país y que ha trastocado a los grandes e históricos de México.

No hay duda que hoy Monterrey y Tigres son los mejores equipos a lo largo y ancho de la República Mexicana y que pelear este sábado el primer y segundo lugar en la última fecha polarizará la parte norte del país, porque en el resto siguen negados.

Siempre me han dicho que los ratings hacia al resto de nuestro territorio no son los mismos que América y Chivas, y eso es cierto, pero hoy es obligatorio transmitir lo que sucede en Monterrey, Nuevo León, y nadie puede negarlo. Y si agregamos que la Capital del Beisbol ha recuperado a los Sultanes, con nuevo estadio y Grandes Ligas en Monterrey.

Señores, entiéndalo y acéptenlo, no somos la Capital del Futbol, pero estamos en camino a ser la capital deportiva en México.

No tengo que ir y profundizar, las nominas más caras, los jugadores que más polarizan están aquí.

Les cuento de dos: Avilés Hurtado es el showman de la Liga y André-Pierre Gignac es el jugador más carismático del futbol mexicano.

Somos la Nueva Era en este país.