La nueva era: ¿Qué equipos aprovecharon mejor el mercado de invierno? ¿Quiénes se quedaron cortos con la expectativa?

Juan Carlos Zúñiga

Amigo lector de la Nueva Era, le deseo un gran 2018, será un año de muchos retos y, sobre todo, eventos deportivos que analizaremos y discutiremos en estas páginas de La Afición.

Mañana inicia el Clausura 2018, y como cada semestre se dan a conocer algunos pronósticos de lo que será el torneo, Quién será campeón, goleador, decepción, caballo negro, etc. Sin embargo, entramos en una época de altas y bajas, rumores, y América es el equipo del que más se habla, suenan jugadores de buen nivel que llegarían a las Águilas, lo que nos confirma que Miguel Herrera y su equipo de trabajo se pusieron las pilas para tratar de conseguir refuerzos de calidad, esa famosa frase de que en América no hay dinero es simplemente un mito. Claro que tiene recursos para conseguir jugadores, pero no se trata de comprar a lo tonto, hay que saber elegir bien.

Chivas se reforzó de nueva cuenta con promesas, jugadores jóvenes que terminarán de ser formados y nada más, yo pongo al Rebaño fuera de Liguilla, Cruz Azul y Pumas le pusieron más ganas, los universitarios después de la terrible campaña que tuvieron necesitan regresar a los primeros planos y para ello decidieron traer gente de experiencia que pueda aportar, La Máquina con nuevo entrenador tratará de romper la sequía de títulos, pero es Cruz Azul...

Juan Carlos Zúñiga







David Medrano Mora

El mercado de invierno siempre ha sido mucho menos llamativo al de mediados de año, aun así, los equipos saben que si quieren competir, deben reforzarse con caras nuevas , en este receso invernal hubo pocos equipos que realmente se “reforzaron” y otros prefieren la continuidad.

Entre los equipos que aprovecharon la oportunidad de traer nuevos jugadores, Pachuca y Querétaro son los mejores; los Tuzos trajeron a Palacios, que promete mucho, Mosquera, González y al gambiano Kekuta para reforzar una delantera que espera no extrañar a Puch y Urreta.

Querétaro tuvo poco, pero sustancioso, con Samudio, Novaretti y Puch, misma caso que Atlas con Toselli en la portería, Alexi Gómez y Henríquez en la delantera. Otros que se reforzaron de manera interesante fue Santos.

Cruz Azul fue el único de los llamados grandes que más o menos mejoró sus líneas; para América fue un invierno triste, más allá de si llegan a cerrar una bomba; de Pumas, Asprilla y Alustiza me parece poco; Chivas, solo con promesas como Gael y Ronaldo. Un panorama gris para los 4 grandes.

David Medrano Mora







Carlos Contreras Legaspi

América va un paso atrás, aunque se cerraran los fichajes provenientes del futbol europeo esos jugadores, no harán diferencia desde las primeras jornadas. Si no encuentra cabida para los señalados por la falta de gol en el torneo pasado como Silvio Romero, Darwin Quintero y Cecilio Domínguez, la situación del vestidor resultará incómoda, una vez que han sido evidenciados y podrían volver a visitar la tribuna.

Chivas apostó por jugadores con poca experiencia en primera y se quedaron con Rodolfo Cota de rebote en otra muestra de las complicaciones que encuentra la actual gestión para completar un plantel. El drama de Oswaldo Alanís pudo haberse ahorrado y alejado el ruido de una plantilla que estuvo muy lejos del que consiguió el título hace poco más de seis meses.

En Pumas solo había lugar para mejorar y Cruz Azul tendrá una fisonomía diferente con Pedro Caixinha al frente y Walter Montoya como su gran contratación.

Querétaro fue de los más activos en el draft, con la llegada de Miguel Samudio, Edson Puch y Diego Novaretti debería bastar para dejar de preocuparse por el descenso con la mira puesta en volver a la liguilla.

Carlos Contreras Legaspi







Enrique Beas

Enrique Beas

vonbeas@gmail.com • twitter@enriquevonbeas

Querido lector de este espacio que crece como la espuma con mis colegas, en este ejercicio democrático de nuevas ideas para escribir de lo que tanto nos gusta con un 2018 que será un año crucial y muy importante. Más allá del quinto partido, México se juega su futuro como cada 6 años. Así que será un honor hablar de lo deportivo y dejarle a los compañeros de la fuente política y social que hagan su trabajo. Feliz año. La última esperanza será vía los Reyes Magos para reforzar al América, el único que sigue haciendo ruido con posibles fichajes que lo acerquen a los robustos equipos del norte. Sin caer en la batalla que traen los colegas de Monterrey, pues por primera vez en la vida hablan de nuestro futbol como si estuviera conquistado por su primera final regia y dominio en este lustro. Pero en 2017, Chivas también ganó la Copa y la Liga. Seguro ir al Mundial de Clubes tendrá mucho mayor relevancia al tener al Rebaño y al América peleando un lugar con Tigres, que NUNCA ha ido. En fin, para mí Santos fue el que se preparó mejor, aunque no estoy seguro aún de su DT. Cruz Azul peleará gracias a nuevas ideas en el proyecto, América, para afianzar de nuevo al Piojo, Pumas para salir de la quema, Chivas seguirá sufriendo por las bobadas de Higuera/Vergara, Monterrey estará traumado de sus finales perdidas y Tigres parte como favorito, pero hasta la fecha 12 que es cuando empiezan a jugar con el Tuca. Sin darle vueltas, será un torneo lindo donde por fin los 4 grandes tienen un poquito de sombra en el día a día. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A un 2018 con sabor mundialista y electoral.







Heliodoro Hinojosa

Cómo es la vida, hoy los grandes quieren ser como los chicos en la Liga Mx y el ejemplo más claro de cómo hacer las cosas las puso Tigres hace algunos años.

Hay un tridente que no juega, pero sí piensa: Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza y Ricardo Ferretti. Los tres son responsables de la tendencia que hoy en México seguirá el América, contratar peces gordos.

Las Águilas están muy cerca de traer a México a dos jugadores que igualarían o incluso superarían lo hecho por Tigres; el francés Jeremy Ménez y el holandés Luuk de Jong serían jugadores que polarizan a cualquier medio o reportero en este país.

Me da gusto por el equipo americanista, pues ya era imperativo que diera golpes de poder en nuestro país y haga que crezca la competencia contra la norteños.

Y de Cruz Azul hablemos poco porque hablarán en la cancha, les tengo más confianza que a las mismas Águilas del América, vienen reforzándose bien y parecen poderosas con Pedro Caixinha.

Tendencias que seguir, hoy no tengo duda que surgen de la ciudad de Monterrey, el tridente de directivos de Tigres son ejemplo que hoy deberían seguir el resto de todos los equipos del futbol mexicano.