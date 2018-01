Sobre la mesa: ¿Cumplirán los refuerzos del América la expectativa generada en sus seguidores?

Juan Carlos Zúñiga

América dio un golpe de autoridad en los últimos días, después de muchos rumores la directiva de las Águilas logró concretar los pases de Ménez e Ibargüen.

Hace mucho tiempo que los de Coapa no abrían la chequera, el discurso de la anterior administración fue que no eran necesarias las “bombas” para dar resultados. Pero parece que ahora las cosas son diferentes.

Las mentes maestras del América en esta nueva etapa, Santiago Baños y Mauricio Culebro, decidieron darle otro rumbo al proyecto, se dieron cuenta en la Liguilla pasada, luego de que Tigres les pasó por encima, que para competirle a los regios era necesario reforzar el equipo y sobre todo, traer jugadores que rindan y por qué no, que sean mediáticos.

Ménez puede convertirse en la nueva figura del equipo de Miguel Herrera, para ello tendrá que rendir y demostrar que es un jugador europeo con un nivel aceptable para nuestro futbol.

El Piojo tiene todo para hacer de este América un equipo ganador, que sea protagonista de la Liga y sobre todo, que tenga un sistema de juego que agrade a los aficionados que cada quince días irán al estadio Azteca.

América demostró tener músculo económico, ahora será tarea del entrenador y jugadores hacer de esta Águilas el mejor equipo de la Liga Mx.







David Medrano Mora

Me parece que el recibimiento por parte de la afición americanista a los dos refuerzos, Ménez e Ibargüen, fue desmesurada y fuera de lugar. Lo único que demostraron fue el hambre y la necesidad de tener un refuerzo “bomba”, cosa que ninguno de los jugadores que llegaron representa. El francés no ha tenido la participación y minutos que algunos ayeres tuvo con el Milán o la Roma. Por parte del colombiano, en Racing no tuvo el protagonismo que le vimos en Atlético Nacional, o sea ninguno representa la escena que vimos en el aeropuerto.

Mientras este par de jugadores cumplan en la cancha, no habrá ningún problema ni polémica con lo que haga la afición ante sus jugadores, pero darles ese "amor" y fidelidad cuando ni siquiera han pisado las instalaciones o tienen conciencia del club al que vienen, creo que puede llegar a ser perjudicial. Espero también, que todos esos que fueron al aeropuerto sepan a quiénes estaban recibiendo, el tipo de características de cada uno, lo que pueden aportar, y no solamente ser un borrego que va a hacer bola para salir en las portadas y/o en los noticiarios. Eso es lo que en verdad me preocupa, porque si después, los jugadores no cumplen, los únicos que quedarán mal son los aficionados, por alentar a futbolistas que no han demostrado nada en sus equipos.







Carlos Contreras Legaspi

Ni Jérémy Ménez ni Andres Ibargüen tienen porqué cumplir con ninguna expectativa, tampoco son los refuerzos más importantes del América en este torneo. Solo son la herramienta con la que el club de Coapa da un golpe de poder y revive el mito del equipo poderoso. El que compra a las figuras, el que genera envidia.

Si el equipo del Piojo va a pelear por el título este torneo no será gracias al par de contrataciones que generaron caos en el aeropuerto capitalino, será porque ya tenía un equipo capaz y porque analizaron los errores que provocaron la falta de gol en la Liguilla pasada, no por un par de jugadores que difícilmente serán protagonistas en este torneo. El único refuerzo que en verdad le urgía a Miguel Herrera era un centro y todavía no pueden cerrarlo, pero si no sucede no habrá pretextos, con el regreso al protagonismo en el mercado también regresa la exigencia. Tienen que ser campeones aunque se encuentren a Tigres o a Rayados enfrente, es la única expectativa que tienen sus aficionados. Los que llegaron en el draft como Henry Martín, Emanuel Aguilera y Joe Corona son los que vienen a pesar. Así han sido siempre las contrataciones del actual técnico, gente que conoce y sabe dónde puede sacarles provecho.

El golpe mediático es una vanidad a la que el club no puede renunciar, es su naturaleza y su rol en el futbol mexicano.







Enrique Beas

Me llama la atención la euforia generada por los refuerzos del América durante dos semanas. Nos hemos confundido en tiempo y espacio, la notica se la comió la ilusión y el fanatismo se apodera de la realidad. En pocas palabras, el americanismo cree que llegó Alexis Sánchez a Coapa acompañado de Radamel Falcao. Y ahí es donde en épocas de vacas flacas cualquier bistec es filete. Nos creímos el discurso que el equipo crema había renacido en glorias y su último título data de hace 6 torneos. Además, el año pasado tuvieron que aguantar el título de Chivas que sí pudo contra estos Tigres de época y después la humillación en el Volcán y el dominio de los regios. Toda esta carga emocional para un equipo bien diseñado en los terrenos mediáticos por la relevancia que genera su amplia audiencia, provocaron ante los refuerzos de medio pelo en diciembre una algarabía inusitada por 2 apuestas. Veo una tremenda diferencia entre los Zamoranos, Piojos López, Chavas Cabañas, Christians Benítez y el francés Ménez y el colombiano Ibargüen. Eso sí, gracias al arrastre que hay con el América por fin se logró entender que lo de Tigres puede ser una simple moda pasajera como lo fue el Toluca y el Pachuca la década pasada. #abusados regios que si su "dominio" se pierde este año, ya se dieron cuenta que basta un par de fichajes internacionales para ser el centro de atención de la agenda deportiva de este país. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A esos refuerzos americanistas que parecen más Djalminhas y Dumitrescus que Biyiks y Kalushas.







Heliodoro Hinojosa

Parece que Miguel Herrera sabe perfectamente que usar la regla 9/9 de la mejor manera es volviendo a ver a los buenos connacionales que tenemos y son accesibles para fichar. Contratar a un jugador mediático y de la talla de Jérémy Ménez acerca a las Águilas más al éxito que buscan, quedar campeones ya. Pero las compras más inteligentes son las que realizó antes, la de los mexicanos. Hoy, un gran equipo debe tener una gran banca, la base debe darse por default y una banca interesante te da para competir a un alto nivel y revolucionar los juegos cuando la necesidad te lo pida. Con Tigres así ha sido, en su alineación titular incluye a mexicanos de buen nivel: Hugo Ayala, Torres Nilo, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas, Javier Aquino y Jürgen Damm. Su banca ya no es un lujo, es una necesidad: Lucas Zelarayán, Damián Álvarez (retirado), Francisco Meza y Enner Valencia dieron como resultado una revolución en los cambios que hoy los hacen festejar como el equipo de la década. El América ya aprendió. Carlos Vargas, Edson Alvarez, Henry Martín, Paul Aguilar, Oribe Peralta, Joe Corona y Diego Lainez pueden ser los mexicanos base del equipo que permitan a Miguel Herrera tener una profundidad en su banca de extranjeros revolucionarios de primer nivel. Bienvenido América a la competencia inteligente, llenar tu cancha con buenos mexicanos y tu banca hacerla grande y competitiva, pronto quedarás campeón otra vez.