Sobre la mesa: ¿Está listo Cruz Azul para dar el paso y vencer al América en los cuartos de final?

Juan Carlos Zúñiga



Cruz Azul dejó los fantasmas del pasado hace unos días cuando logró la clasificación a la Liguilla, fueron seis torneos, tres años sin acceder a la fiesta grande de nuestro futbol. El tan criticado Paco Jémez consiguió que este grupo de futbolistas se quitara los traumas y miedos que los han perseguido por años y logró, muy a su manera que La Máquina regresara a los primeros planos de la Liga Mx.

¿Qué sigue para Cruz Azul? América, a los celestes les toca enfrentar a su némesis, al equipo que durante años lo ha ridiculizado, cómo olvidar aquella noche casi milagrosa para las Águilas. Cuando parecía que Cruz Azul se coronaría, vinieron esos espíritus que provocaron que aquel equipo dirigido por Memo Vázquez perdiera el campeonato que tenía en las manos.

Esta temporada no ha sido diferente, Miguel Herrera venció en dos ocasiones a La Máquina, la primera en temporada regular en el estadio Azul y la segunda en el Azteca cuando lo eliminó de la Copa Mx. Parece que los celestes están condenados a quedar fuera en cuartos de final, sin embargo, el as bajo la manga que tiene Jémez es el momento anímico por el que pasan los jugadores, aunado a un rendimiento aceptable dentro de la cancha. Cruz Azul ya está en la Liguilla, llegó el momento de dar un segundo paso y vencer al América, la afición se los exige, La Máquina está en deuda y debe saldar cuentas pendientes. La historia del técnico español está por terminar en La Noria, lo único que podría salvar su proceso azul, sería el tan ansiado título de Liga.







David Medrano Mora



En el panorama de esta llave de cuartos de final, el América luce favorito por una sola cosa, porque enfrenta al Cruz Azul, su hijo deportivamente hablando en los últimos años. El equipo del Piojo Herrera bajó la intensidad en la última etapa del torneo, tal vez por la confianza de tener el boleto a la Liguilla asegurada y la responsabilidad de seguir jugando la Copa. En Cruz Azul, la forma en la que llega a la fiesta grande tampoco es algo que ilusione a su afición. La buena noticia para América, es que se enfrenta a Cruz Azul. La mala para La Máquina, es que va otra vez contra los de amarillo. Ahora, Jemez, Cruz Azul y su afición deben borrar de su memoria el historial deportivo que tienen contra este rival, porque hemos visto partidos en donde parece que solo por ver enfrente la playera del América, los de azul ya van perdiendo, juegan con miedo, un bloqueo mental que no sale, y que los de Coapa no han permitido que se extinga. Cruz Azul tiene que mostrar más carácter, con los pantalones bien puestos, jugando inteligente y efectivo al futbol, sin pensar en el pasado, demostrando que en verdad quiere terminar con su pesadilla llamada América. Para las Águilas, todo está sobre la mesa para continuar con su hegemonía sobre el rival de la ciudad, además, ganándole otra vez a La Máquina, llegarían a semifinales con el extra de saber que siguen siendo "el papá" del azul, y toda la confianza que eso genera.







Carlos Contreras Legaspi





Si cuatro partidos en un semestre no son suficientes para que Paco Jémez descifre al América de Miguel Herrera, no es un técnico para la Liga Mx. Ni para ninguna otra.

A pesar del torneo mediano que tuvo Cruz Azul y que terminaron celebrando una victoria ante Veracruz como si fuera el ansiado título que se les ha negado en los últimos 20 años, tienen en sus manos una oportunidad única ante las Águilas.

Si hay una serie de Liguilla que puede ganar Cruz Azul es ésta, poner a su gente a soñar luego de tres años sin estar ahí y ya encarrerados empezar a usar de nuevo la palabra campeón. No importa que Jémez ya esté pensando en regresar a casa, que entre la baraja de posibilidades prefiera un semestre sabático que seguir dirigiendo en México, esos aficionados le siguen creyendo y añoran su renovación.

América fue muy práctico en el partido de Liga, sacó provecho de dos jugadas muy similares para establecer una ventaja temprana, pero no fue mejor en los 90 minutos y en el enfrentamiento de Copa Mx tampoco mostró superioridad.

Las derrotas frente a Monterrey y Necaxa y el empate ante Puebla mostraron a un equipo muy diferente al que ganó los tres clásicos de este torneo.

La oportunidad de dejar de ser la burla está ahí, falta que quieran aprovecharla.







Enrique Beas



En medio de una saturación de aritmética deportivo y análisis de puros números llamados estadísticas, el clásico joven se viste de protagonista de estos cuartos de final. Ahí los colegas que dejaron de ser contadores para meterse en los medios de comunicación y hablar de deportes han generado la idea que no hay forma de creer que La Máquina se quitará su cruz. Y ahí es donde yo prefiero meterme para dejarles un análisis rápido y conciso a favor de los celestes: el factor emocional de Jémez, el tipo que regresó al Cruz Azul a una Liguilla y que insulta sin parar a la prensa para desviar la atención de su trabajo. El fantoche de corbatas contrastantes será el factor principal para cambiar la historia. Y es muy sencillo. Tendrá que recordar los dos juegos de este semestre contra el América y checar que en ningún momento el equipo de Coapa generó buen futbol. Si frenas a Oribe, lo marcas correctamente será complicado que las Águilas aspiren a algo. Pero para eso el DT español deberá comprender el nervio y el trauma celeste y dejarlo a un lado para romper los números que hoy inundan los periódicos, los sitios de internet, las redes sociales y los programas de radio y tv que pintan una eliminatoria cantada otra vez del Cruz Azul a manos del América.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A un clásico joven que al parecer solo se ha convertido en una estadística.







Heliodoro Hinojosa



Yo no sé y no quiero contestarte esta pregunta porque no soy adivino, pero lo que sí sé es que no puedo y ni debo alucinar y decirte que Cruz Azul ahora sí la va a hacer. No quiero ser del montón y escribirte que ahora sí el Cruz Azul dará el golpe y vencerá al América porque realmente la teoría y los antecedentes me dicen que Miguel Herrera debe avanzar. Me he dado cuenta como de un día para otro el avance de Cruz Azul polarizó a algunos que los hace practicar el subjetivismo de manera exagerada. ¿Pero qué presumen de Cruz Azul? ¿El rating? Pues claro, Cruz Azul es como la nota roja, tras años de sufrimiento y tragedias en la última fecha fueron vistos con esos mismos ojos: querían ver ahora de qué forma moría La Máquina.

¿Qué es el clásico joven de México? Mentira, de joven no tiene nada.

¿Que tiene más afición? Mentira, esos solo aparecen ahora y conozco a más de uno que la espalda les ha dado. ¿Que ahora si van a jugar bien? Mentira, han traído a Jémez todo el semestre jodido al grado que él no se irá corrido, ya quiere irse. Y hay más, pero no me alcanza esta columna, no vendan espejismos del Cruz Azul, se los ruego por favor.

Cruz Azul para lo que está listo es para volver a sufrir, sufrirá y de más; al final no sé qué pasará.