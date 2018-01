Sobre la mesa: ¿Tendrán peso Carlos Vela y los hermanos Dos Santos con la Selección Mexicana de aquí al Mundial?

Juan Carlos Zúñiga

juanzu45@hotmail.com • twitter@JC_Zuniga

México comenzará su preparación para la Copa del Mundo el 31 de enero ante Bosnia en San Antonio. Hoy Juan Carlos Osorio dará a conocer los nombres de los jugadores que conformarán este primer llamado del año, donde solo participarán futbolistas de la Liga Mx, además de los hermanos Dos Santos y Carlos Vela, quienes están de pretemporada en la MLS. El tema con Gio, Jona y Carlos es la falta de actividad, hace algunos meses decidieron dejar el futbol europeo y fichar en la MLS, sabedores que el nivel de dicha Liga es muy malo, pero el jugoso contrato y los millones de dólares que ganarán los convencieron para abandonar la elite del balompié mundial. Gio tuvo una temporada regular con el Galaxy, sus actuaciones con la selección han ido en picada, podríamos decir que Juan Carlos Osorio puede prescindir de él, porque se tienen mejores jugadores en este momento. Su hermano Jona puede entrar sin problemas en la lista final, sin embargo, el nivel que tendrá en los próximos meses es una incógnita y puede ser superado por gente que está en mejor nivel.

Finalmente Carlos Vela, el ex jugador de la Real Sociedad tuvo pasajes muy buenos con este equipo, demostró que es un futbolista de clase y calidad, pero billete es billete. Osorio no se puede dar el lujo de dejarlo fuera del Mundial a diferencia de sus amigos y casi hermanos los Dos Santos, Vela es un jugador que marca diferencia, que con su clase puede hacer que el equipo del metodólogo aspire a trascender en Rusia.

Atención Gio, Jona y Vela, esta es la última llamada para estar en el Mundial.







David Medrano Mora

aureliomedranomora@gmail.com • twitter@deividmedrano

Ojalá que sí. Ojalá que nos cambien la idea que tenemos acerca de estas nuevas estrellas “americanas”, que de lo que más hablamos es de su poca participación y la falta de ritmo en la que están.

Entiendo que por el nombre y su trayectoria, su derecho en la lista final de Juan Carlos Osorio está casi asegurado, pero que primero muestren que tienen algo que ofrecer al representativo mexicano, algo diferente.

Este partido ante Bosnia, nos dará mucha información sobre esta tercia, qué tanto les falta, qué tan bien están, cómo está su nivel futbolístico y si están en la misma categoría que los demás europeos.

Tomando en cuenta que Osorio ya tiene definido el grueso de la lista, resulta muy importante este tipo de enfrentamientos para ver quiénes pueden pelear por un puesto y colarse en el llamado definitivo. Para los “americanos” la responsabilidad es demostrar que la ausencia de competitividad por la que están pasando no les afecta, y que el trabajo especializado en cada uno está rindiendo frutos.

Creo que en este partido este trío de jugadores tienen más que perder que lo que pueden ganar, porque en el papel, Vela, Gio y Jonathan están planeados para Rusia, y si no convencen ante Bosnia, las dudas acerca de su llamado seguirán creciendo.







Carlos Contreras Legaspi

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi

Con Juan Carlos Osorio la selección tiene una fisonomía diferente en cada partido y aunque ninguno de los tres convocados de la MLS está en ese grupo de los 7 u 8 que han figurado en la mayoría de las alineaciones titulares del colombiano, sí han sido constantes en las convocatorias.

La lista que se oficializa hoy contará con un grupo de jugadores que no habían sido contemplados y que buscan un milagro para colarse a Rusia, pero ahí es donde aportan los que ya conocen el método de Osorio.

Carlos Vela, Giovani y Jonathan dos Santos jugarán la mayoría de los minutos con los clubes de Los Ángeles y tendrán mejor ritmo de juego que muchos de los que están en Europa, participando en un mayor nivel, pero de manera intermitente.

El “error” de venir a Estados Unidos puede tornarse a su favor en un semestre lleno de incertidumbre y con muy pocos partidos por jugar en fecha FIFA.

El técnico nacional puede aprovechar su cercanía y la facilidad de convocatoria para monitorearlos. La gran duda será si puede usarlos en las posiciones similares a las que trabajarán en la temporada con su club, porque nunca veremos a los Dos Santos de interiores por cada banda como sucedió en la Confederaciones, y a Vela lo pondrán hasta de 9 cuando sea necesario en el LA FC.







Enrique Beas

vonbeas@gmail.com • twitter@enriquevonbeas

Yo soy de los que piensa que el camino no solo es para caminarlo, sino para detenerse un rato, verlo, pensar y seguirlo caminando. Uno construye su destino. Entiendo a la prensa carroñera, aquellos que buscan llenar horas de debates creyendo que el caos o la interpretación de talento son el camino; ideas como si fueran favores a una generación que ha ganado lo que nunca se había ganado así como a perder como hace mucho se había perdido es culpa al 100% de estos muchachos. En ese vómito periodístico se genera la controversia de los hermanos Dos Santos y Carlos Vela (sin temor a equivocarme, el futbolista del que se ha escrito, hablado y dicho más en la historia del Tricolor). ¿Cómo entender en enero el nivel que mostrarán en junio? Es cierto que su actividad tarda en arrancar, pero para esas fechas estarán en el clímax de competencia de una Liga que sigue creciendo en nivel e infraestructura. No le demos más vueltas, 3 jóvenes que entendieron el mensaje del american dream antes que otros y que eso no exime su calidad, el nivel al que lleguen a Rusia dependerá mucho de su disciplina y entendimiento al proyecto de Juan Carlos Osorio. De ahí la relevancia que jueguen ante Bosnia. Para los que seguirán buscando como representantes con micrófono o técnicos frustrados opciones para el verano mundialista, no han entendido que el equipo esta casi 95% conformado, incluido a los 3 alegres compadres californianos. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al debate de siempre: ¿Quién sí y quién no debe jugar en nuestra amada selección mexicana.







Heliodoro Hinojosa

heliodoro.hinojosa@multimedios.com • twitter@heliodoroh

Apostar que Carlos Vela, Giovani dos Santos y Jonathan dos Santos van a funcionar este semestre durante el camino hacia Rusia y en la misma Copa del Mundo es una jugada que solo un loco se atrevería a hacer. El camino de Gio ha estado lleno de dudas, incluso no es titular, su paso en la MLS lo refleja el mismo Galaxy de Los Ángeles, fue un fiasco en el 2017. Jonathan dos Santos volvió a dar muestras del jugador que todos queremos ver, con su accionar en la Copa Confederaciones nos dio ilusión de su descaro, pero tomó el camino de su hermano en el momento menos indicado.

De Carlos Vela confieso que espero más, es un genio con ganas de descanso, le apostó a bajarle a su intensa carrera por algunos días en Santa Mónica y Malibú. Quiero creerle, que menos entrenamiento y menos juego lo harán el jugador que expresa ser hoy: “estoy en el mejor momento de mi carrera.

Solo pondré el corazón por estos tres, por una sola razón, mi nacionalidad; jamás lo poco que hay en mi bolsa, no puedo. Ellos sí: dinero y comodidad por encima de la competitividad.

Pero no solo dudemos de estos tres, aunque ante Bélgica y Polonia dieron destellos de poder destacar, México como tal, generará más dudas; se viene una difícil misión.