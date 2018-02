Sobre la mesa: ¿Luego de 7 jornadas podemos considerar a Pumas y a América como candidatos al título?

Juan Carlos Zúñiga

El torneo del futbol mexicano está llegando a su primera mitad y hay dos equipos que marcan la pauta y levantan la mano para buscar el título, los renovados Pumas de David Patiño, que el torneo pasado fueron uno de los peores quedando en la parte baja de la tabla general, pero hoy son el que mejor juega al futbol, con una verticalidad y dinámica de ataque que pocos tienen en nuestro futbol. La llegada de Alustiza, Arribas y el buen nivel por el que pasa Pablo Barrera, hacen que hoy pongamos como favoritos al título a estos Pumas. Finalmente el proyecto cantera de Rodrigo Ares está rindiendo frutos. La pregunta es ¿podrán continuar así? No dudo que puedan mantener este ritmo, no obstante una lesión de alguna de sus figuras podría poner en peligro la buena temporada que están logrando.

América está irreconocible. Desde la era Peláez las Águilas no abrían la cartera. El Piojo está consiguiendo resultados con este equipo, pero sobre todo jugando bien al futbol, goleando a los rivales y regresándole a los americanistas esa mística que se perdió con los últimos cuatro entrenadores. A diferencia de Pumas, América tiene un plantel más sólido, capaz de competirle a los del norte, los universitarios por su parte tienen la inercia positiva de resultados, el espíritu ganador y de lucha que les ha inculcado David Patiño. Después de mucho tiempo hoy podemos decir que dos equipos de la CdMx son los más serios aspirantes al título de este torneo.







David Medrano Mora

Claro que sí, con lo que muestran estos dos equipos capitalinos hasta casi la mitad del torneo, no hay duda. Monterrey y Santos parece que están en otro nivel un poco más abajo, y es que tanto Águilas como Pumas han mostrado cosas muy interesantes. En América los extranjeros están haciendo diferencia, prácticamente todos están tomando un nivel importante, desde la defensa central con Emanuel Aguilera, el acomodo de William da Silva en la lateral izquierda, qué decir de Guido Pizarro o de Mateus Uribe, que además de recuperar el balón (y meter la pierna fuerte) ayudan en la generación en aéreas rivales. El efecto Ménez ha caído muy bien en Coapa, salpicando a la plantilla de talento. De Pumas tengo que aceptar que me costó trabajo confiar en el equipo este semestre, tal vez la imagen que nos dejaron el torneo pasado fue muy mala. Afortunadamente en este Clausura 2018 ha demostrado que es un equipo sólido y con garra, máxime que tiene un proyecto en donde la mayoría de titulares son mexicanos (cosa triste en nuestra Liga Mx) acompañados de extranjeros talentosos como Castillo, Alustiza, Díaz y Arribas. Estos dos equipos han enseñado cosas muy buenas, han mejorado en los detalles que venían mostrando desde el arranque del torneo. Lo malo, estar en ese nivel no sirve de mucho ahora, a mitad del campeonato, veamos si continúan así cuando estemos en la Liguilla.







Carlos Contreras Legaspi

No. América tiene mucho que corregir en lo defensivo y Pumas tiene un plantel corto, que puede padecer con un par de lesiones.

Sin embargo, son los mejores del torneo hasta ahora, con todo y los errores universitarios ante Veracruz anoche, ambos saben a qué juegan y tienen un técnico que imprime identidad al equipo. Los de Coapa todavía tienen espacio para mejorar cuando Jérémy Ménez esté al cien y sobre todo, si Cecilio sigue en plan grande.

Pumas ya luce lo mejor de su potencial, el reto es mantenerlo hasta mayo. Todavía vienen duelos de Copa, Concacaf y parón por fecha FIFA que terminan incomodando. Liderar la tabla muy pocas veces se refleja en el campeonato, no creo que ninguno esté obsesionado y más bien deben estar preocupados por administrar sus fuerzas, pues ya nos conocemos ese cuento de los Tigres que no dan una, pero a la hora buena se meten a la Liguilla y al menos, hasta la final.

Rayados tampoco puede descartarse con el antecedente de los últimos torneos y Toluca con un buen cierre puede espantar. En medio de esta emoción por ver a dos de los "cuatro grandes" en la cima de la clasificación, todos están olvidando a Santos y a la figura emergente de la Liga Mx, Djaniny Tavares, quien ha explotado como centro delantero y además del holgado liderato de goleo, puede ser la figura que regrese a los de La Laguna al protagonismo.







Enrique Beas

¿Cómo entender las modas del futbol mexicano sin que nadie use su bandera, saquen la matraca y vociferen en los medios?

Entiendo que al señor Willie González le hierva la sangre y en este mismo periódico quiera polemizar con el centralismo desproporcionado que se vive en los medios deportivos de nuestro país, pero seamos francos y claros, la euforia generada por un América goleador y unos Pumas llenos de canteranos, le regresan la razón a nuestro deporte.

En semanas tensas por la posible abolición del descenso, que los de Coapa y el Pedregal sean los grandes candidatos al título le da sabor a todo el país y no solo a Regiolandia. Ver a Cecilio, Uribe, Ménez con Martín y Peralta es un agasajo; entender el ADN del azul y oro gracias a Patiño también es un agasajo. Y a diferencia de los equipos regionales, los verdaderos grandes están acostumbrados a cargar con esa presión y provocan que todo el torneo sean contendientes y alegres y no solo las semanas que necesiten como los Tigres del Tuca. Así que para responder a la pregunta del tío Legaspi: ¡Claro que el Ame y los Pumas son contendientes al título en mayo! ¡Bienvenidos, bienvenidos! A la demostración de grandeza en siete semanas.

PD. ¿Se imaginan que Chivas y Cruz Azul anduvieran? Esto sería una locura previo al Mundial.







Heliodoro Hinojosa

Viéndolos superficialmente diríamos que América y Pumas deberán pelear las finales solo por ser por ahora los líderes en la Liga y por jugar con descaro el arranque del torneo, pero no nos quedemos ahí, esto tiene fondo y eso los hace contendientes. En Pumas, el profesor David Patiño recibió el voto de confianza y se le dejó en el equipo para que lo apuntalara, recuperó a su killer Nicolás Castillo y se le trajo compañía, alguien rebelde como él: Matías Alustiza. Marcelo Díaz el torneo anterior parecía uno más del montón, hoy es el mediocentro rentable que deseábamos ver; procedente de Europa, Alejandro Arribas es el líder de la defensa que con la repatriación de Luis Fuentes dieron otra cara a Universidad. Pumas debe ser candidato.

América hizo más profunda su banca, con Joe Corona y Henry Martín ampliaron su roster de mexicanos resultando este último una sorpresa para la Liga, más la llegada de la figura francesa de Jérémy Ménez hoy hacen de la Águilas una plantilla competente. Ambos equipos tienen argumentos para llegar hasta una gran final, sin embargo, no descartemos los regresos de Tigres, un equipo sin espíritu de competencia en los inicios, pero con mucho orgullo para hacer regresos espectaculares. Qué decir de Rayados, hoy a pensar de el golpe emocional más grande de su historia siguen manteniendo una regularidad. El centralismo vuelve a brillar y le hace bien al futbol mexicano.

