Sobre la mesa: ¿Jugar la Liga Mx con 17 equipos es un retroceso o una medida necesaria en el futbol mexicano?

Carlos Contreras Legaspi

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi

No entiendo porqué aterra tanto la idea de un torneo de 17 equipos ni tantos argumentos que defienden el aspecto deportivo de un ascenso, cuando de inicio todos sabían que no iban a poder hacerlo.

Si se decide dejar que cualquiera de los dos equipos sin certificación que están en la final, Oaxaca y Tapachula lleguen a la Liga Mx por la vía de la final, los seis que si cumplieron con el requisito de antemano tendrían argumentos para sentirse robados. Más aun cuando el gran premio es no descender en los siguientes tres años.

Juárez y Leones Negros podrían argumentar que llegaron a una final, el Celaya la suma de los puntos en el año futbolístico, el Atlético de San Luis, el respaldo de una gran institución en su proyecto y el Atlante, pues es el equipo con más tradición en la Primera División de todos los que hoy se encuentran en segunda.

Hasta algunos que no estaban certificados como la Jaiba Brava han mostrado una solvencia moral y económica que resulta relativa. Y más, cuando su presidente, Alejandro Irraragorri ha encabezado las reuniones del famoso Comité de Desarrollo y conoce las duras exigencias para poder tener un equipo en Primera en México.

Todos quieren ese premio de ser el club 18 en el máximo circuito, pero los últimos años nos han mostrado que la Liga de Ascenso no cumple su función como segundo nivel. Está muy lejos de la Primera y los que suben llegan con desventajas enormes ante los que ya están establecidos.

Dorados, Leones Negros y Lobos BUAP son algunas de las pruebas, en los últimos torneos solo Necaxa ha logrado armar un plantel para competir sin tener que recurrir a préstamos y fichar jugadores que se estaban quedando sin equipo.

Es una contradicción quejarse del bajo nivel del futbol mexicano y además pedir el ascenso de equipos que no están listos. El futbol profesional es un negocio, generar recursos es su prioridad porque si no hay ingresos lo deportivo es insustentable.

La liga se debe jugar con 17 o 16 en un futuro, a menos que la situación cambie y de verdad existan 20 clubes en plazas donde la Primera División sea sustentable.







Juan Carlos Zúñiga

juanzu45@hotmail.com • twitter@JC_Zuniga

El descenso que Lobos BUAP consumó en la Jornada 16, solo ha provocado problemas y dolores de cabeza a los máximos dirigente de nuestro futbol. En mayo del año pasado, se pusieron en el reglamento ciertos candados para que los equipos de la división de Ascenso no pudieran acceder a Primera, se advirtió a los dueños que sus estadios tendrían que ser certificados por la Liga Mx; los 16 equipos de la división de plata estuvieron de acuerdo en los términos y condiciones, solamente seis conjuntos tendrían acceso a la Liga Mx, en caso de ser campeones.

El pasado domingo durante la final del Clausura 2018 entre Leones Negros y Cafetaleros de Tapachula, el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla fue tajante al mencionar que oaxaqueños y chiapanecos no podrían estar en Primera, que solo recibirían el premio económico, algo que ya se sabía, pero lo que más llamó la atención fue cuando mencionó que la Liga se jugaría con 17 equipos en caso de que Lobos BUAP no garantice el pago de los 120 millones de pesos para quedarse en Primera División.

Hoy la Liga tiene una bomba de tiempo en sus manos, ayer la Asociación de Futbolistas, mediante un comunicado solicitó a la Liga Mx que se reconsideren las reglas de certificación, que desde mi punto de vista son ridículas, es increíble que se atente contra lo deportivo, que un equipo que en la cancha por ser el peor descendiera, se pueda mantener pagando dinero, y que el otro que consiguió el ascenso, la oportunidad de jugar en Primera División, sea relegado por no tener butacas suficientes.

La Liga Mx debe hacer algo para que este problema se resuelva de manera correcta y dejemos de ser un futbol donde no existe la apertura para analizar lo que más nos conviene, apelemos a lo deportivo, dejemos ya el beneficio económico por el bien de una Liga que busca ser top 10 mundial.







David Medrano Mora

aureliomedranomora@gmail.com • twitter@deividmedrano

Hay que empezar por definir desde qué lado veremos este tema, porque en cada perspectiva analizaremos puntos muy diferentes e incluso contrastantes.

Desde el lado romántico, el del aficionado, claro que está mal, ilógico incluso, que en una final por buscar un boleto al ascenso, no se juegue ese derecho, ¿entonces para qué jugar ese partido? No tiene caso, el partido más sin ningún sentido en la historia.

Desde el punto de vista directivo, de nada sirve que se haga el sacrificio económico para el traslado del plantel, poner en riesgo a sus activos ante una posible lesión en algo que no tiene mucha ganancia. Claro que el premio de los 120 millones está ahí, y es por eso que las directivas de Alebrijes y Cafetaleros estuvieron con la posible idea en mente de repartirse el premio económico y no presentarse, algo que va en contra del reglamento.

Ahora póngase usted en el lugar de los dueños del futbol mexicano, en ese círculo muy pequeño en donde el futbol de primer nivel es la prioridad, usted no quisiera que en ese círculo existirán personajes que bajaran el nivel de su Liga, es por eso que se crean normas y reglamentos para exigir a los equipos un mínimo de requisitos para estandarizar y a su vez elevar el nivel del futbol.

Las reglas se sabían antes de arrancar el torneo, me parecen un poco exageradas las consecuencias de estos dos equipos, sabiendo que ellos conocían perfectamente el estatus del nuevo reglamento. Es cierto que la final no tiene ningún sentido, pero el verdadero motivo del NO ASCENSO es porque ninguna institución llena los requisitos del reglamento de la Liga, que al final de cuentas intenta mejorar el nivel del futbol, no por el lado deportivo como tal vez algunos puedan pensar, sino como una forma de negocio rentable y seguro para todos.







Heliodoro Hinojosa

heliodoro.hinojosa@multimedios.com • twitter@heliodoroh

Cuando el dinero lo es todo en un mundo como el que vivimos, afortunados son los Lobos de la BUAP que tienen la oportunidad de curarse y remediar el daño que se hicieron si pagan los 120 millones de pesos.

Remediar la falta de equilibrio de Rafa Puente Jr., que jugó atrevido cuando debería ser en algún momento conservador y aliviar un poco la traición de Daniel Alcántar, que por la espalda pegó duro a quien fuera su jefe en el equipo poblano. 120 malditos millones de pesos para curar el dolor y ayudar de paso a que la Federación Mexicana de Futbol se vea más organizada y no se atreva a jugar con 17 equipos el próximo torneo.

Qué suerte tiene Lobos, saber que Cafetaleros de Tapachula o Alebrijes de Oaxaca, quienes se habían ganado el derecho a jugar por el ascenso no cumplen con los requisitos básicos de un equipo de Primera División. Jugar con 17 equipos el torneo mexicano es una atrocidad porque sería un fin de semana de vacaciones con libertinaje para muchos futbolistas, viviríamos en una Liga irregular y menos organizada.

Qué lástima por Cafetaleros de Tapachula y por Alebrijes de Oaxaca, aplaudo su entrega y coraje por competir a pesar de que no había un premio aspiracional para muchos, sino solo económico para que sean inyectados para infraestructura y cuestión deportiva.

A Lobos se le dio de plazo hasta el 11 de mayo para pagar dicha cantidad si quiere seguir en Primera División, pero no solo serían los 120 millones de gasto, si Lobos quiere competir equilibradamente debe inyectarle dinero para contratar a más y mejores jugadores.

Decisiones claras deben tomarse porque entra en vigor la nueva regla, no habrá descenso a partir del próximo torneo y hasta el 2020, por lo que Lobos tiene una nueva oportunidad, pero debe pagarla con millones de pesos.

Al final, el dinero lo arregla todo en el futbol mexicano.