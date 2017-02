Yerno de Donald Trump rechazado por MLB

“Los bigleaguers llevan una vida de perros… Solo comen, duermen y juegan”… Fernando Gil.-

Major League Baseball, es decir, los propietarios de los otros equipos, no aceptan al yerno de Donald Trump, Charles Kushner, como comprador de los Marlins. Encontraron que el hombre ha estado preso por evasión de impuestos y por otros delitos. Por eso, Jeffrey (El Destripador) Loria, se quedará sin recibir los mil 600 millones de dólares que el esposo de Ivanka le iba a pagar por la franquicia y el roster… Al mismo tiempo, queda en veremos el nombramiento del Destripador como Embajador en Francia. Lo que se ignora es si ese nombramiento tiene qué ver con la operación de venta del equipo…

Yoenis Céspedes (Mets) pasó el invierno en su finca, “La Potencia Ranch”, aquí en Florida. Tiene muchos animales, especialmente caballos, y él lleva ahora un sombrero Texano de ala ancha… Hablando de los Mets, la atracción mayor de ellos este año en Port St. Lucie, es el lanzador Noah Syndergaard. Es el más solicitado para autógrafos de los fanáticos y entrevistas de los reporteros… En Surprise, Arizona, está luto el campo de entrenamientos de los Royals por la muerte del estelar lanzador Yordano Ventura, de 25 años, en el accidente de tránsito en su nativa Dominicana hace cerca de un mes. No hay el ambiente festivo de siempre en aquel clubhouse, cuya puerta de entrada tiene una bandera negra en su parte superior, y a un lado este letrero: “Yordano Ventura is gone forever”… A ver cómo nos va con la nueva temporada. El año pasado hubo más strikeouts, menos robos de bases y más jonrones que en los últimos 20 años. Y los tres casos tienen fuerte relación entre sí…

Alex Reyes (Cardenales), de 22 años quien el año pasado, entre Grandes Ligas y las menores, dejó strikeouts a 145 bateadores en 111.1 innings, lo acosaban tratando de convencerlo para que jugara con Dominicana en el llamado Clásico del Beisbol. Siempre se negó, alegaba sentir dolores en el codo. Lo examinaron y en seguida dispusieron practicarle la operación Tommy John, tan rápido como ayer jueves. No podrá lanzar sino hasta el año que viene… Caso parecido al del mexicano de Tamaulipas, Jaime García, a quien nada tienen qué operarle, pero se negó a participar en el llamado Clásico, aún cuando ya estaba en el roster de su país. “Amó a México” dijo él, “pero mi prioridad son los Bravos de Atlanta y debo prepararme para nuestra temporada”..,

