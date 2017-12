Yankees prefieren ahora material de la casa

Guadalajara, Jal. (VIP-WIRE).

“No todo exceso de grasa es sinónimo de mala salud”… Un Mecánico.-

Escribo antes del juego de anoche aquí en Guadalajara. Solo sabía entonces que bautizarían el palco de la prensa del moderno estadio de Zapopan con el nombre de Juan Vené y que yo tiraría la pelota inicial antes de la voz de play ball. Mañana les cuento, porque ahora solo estoy muy nervioso…

Lo bueno de lanzar la bola ceremonial es la seguridad de que no la conectarán de hit.

El All Star de las menores de los Yankees 2017, es el mejor de todas las menores. Tienen al outfielder Estevan Florial, de 19 años, nativo de Haití. Se ganó el ascenso de Clase A Baja (Charleston) a Clase A Alta (Tampa), con 850 porcentaje de embasado, además de llevarse el título de El Jugador del Año. En los dos niveles bateó para 298, 13 jonrones, 59 impulsadas, 23 bases robadas… Los Yankees cambiaron la fórmula para armar el róster grande, porque durante décadas, se basaban en super estrellas firmados como agentes libres. La experiencia de Derek Jeter aconsejó a los herederos Steinbrenner poner el foco hacia el sistema propio. ¿Resultados recientes? Luis Severino, Aaron Judge, Gary Sánchez, Bred Garner. Este año estuvieron a una victoria de la Serie Mundial… “Año tras año los fanáticos clamaban por bigleguers de producción nuestra. Creo que vamos por la ruta correcta”, dijo ayer Hal Steinbrener… El shortstop de ese All Star de los Yankees, no podía ser otro que Thairo Estrada, el de Bejuma, quien con el Trenton (AA), en 122 juegos este año, bateó para 301, cuarto en todo el sistema, con 29 extra bases. Habían pensado que fuera material para cambio, por el exceso de shortstops, pero los coaches aconsejan ponerlo a jugar a menudo en segunda y tercera, a fin de prepararlo como utility…

“Esa muchacha es tan fea porque Papa Dios comenzó a hacerla y no pudo terminarla”… Armandina Cisneros de Uslar.-

La Liga Mexicana de Verano contrató a la umpiresa, Luz Gordoa. La última dama en tales funciones por este nivel triple A, había sido Pam Postema, tan buena en el trabajo que la llevaron a los entrenamientos de Grandes Ligas en 1988, pero fue despedida en 1989… Al prospecto de los Cerveceros, Javier Batancourt, de 22 años, herido a tiros en Venezuela, donde jugaba con los Leones del Caracas, no le iban a permitir jugar en este invierno. Pero a última hora firmaron la autorización. Lo operaron en Milwaukee del brazo izquierdo, donde recibió el balazo, durante pelea con un desconocido. Javier jugó este año en doble A, y en Caracas, bateaba para 310, dos dobles, seis impulsadas en 28 juegos.

