Yankees y M. Rojas jugarán en Londres

“Mi esposa no me soporta cuando estoy borracho, y yo no la soporto a ella cuando estoy sobrio”… Trapichito.-

* * *

A Ronald Acuña (Bravos) lo bajaron a las menores, cuando tenía mejor promedio al bate que todos en estos entrenamientos, 432 y cuatro jonrones en 16 juegos… Yankees y Medias Rojas jugarán en Londres en junio de 2019. Serán dos encuentros, válidos para la temporada, en el London Stadium, casa de los Juegos Olímpicos de 2012… Cómo estarán los Mets sobrados de pitchers abridores, que no obstante estar lesionado Jason Vargas, van a comenzar con cinco en la rotación, Matt Harvey, Noah Syndergaard, Jacob DeGrom, Steve Matz y Zack Weeler… La persona de habla hispana con más dinero es el español Amancio Ortega, 70 mil millones de dólares, quinto en la lista; el primero de Latinoamérica, Carlos Slim, mexicano, 67 mil 100 millones, sexto en la lista; el más rico del mundo es el estadounidense, Jeff Bezos, 112 mil millones; Bill Gates (USA) es segundo, 90 mil millones. Entre los primeros 20, hay tres damas. Información de “Forbes” de abril… El mánager, Aaron Boone (Yankees), comentó ayer que posiblemente el shortstop holandés Didí Gregorius, sea su tercer bate, lo que le ubicaría entre Aaron Judge y Giancarlo Stanton, el sueño de cualquier joven bigleaguer…

* * *

“Sufrí un accidente, llame a mi empresa de seguros y me respondieron que ellos no eran culpables”… Dick Secades.-

* * *

La mudanza de las oficinas de la Liga Mexicana del Pacífico a Guadalajara, se debe a la mejor ubicación en pleno centro de México. De todas maneras, necesitarán varios meses para la transición, que esperan se complete antes de inaugurar el próximo campeonato, en octubre… ** Los venezolanos Hénderson Álvarez, lanzador de Valencia; y el utílity barquisimetano, Carlos Rivero, son mencionados por “Puro Beisbol”, entre quienes pueden ser figuras notables de la temporada de verano en México. Y resaltan que provienen de Grandes Ligas… Los Orioles y Alex Cobb amanecieron ayer a punto de firmar contrato. El lanzador derecho, de 30 años, es el mejor agente libre que queda en el mercado, y ha insistido en que quiere una negociación por cinco o más años. Ha lanzado 700 innings, para record de 48-35, 3.51. El año pasado con los Rays, cobró 4 millones 200 mil dólares… La historia de los actuales y los futuros Yankees acaba de aparecer en un interesante libro titulado “The Baby Bombers”, de Bryan Hoch. Predice él la nueva dinastía, en maos de Aaron Boone…

* * *

“Don Franchasco mencionaba en su programa Las Siete Maravillas del Mundo y se nombró él dos veces”… Pantaleón Richardson.-

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5