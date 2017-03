SS de los Dodgers sufre de diabetes 1

“El sueño de toda la vida del panda es que le hagan un foto en colores”… J.V.-

Angustia justificada en el mundo del beisbol por la desaparición del mánager de los Bravos de León, Paquín Estrada. La última comunicación con él fue el lunes, y anteayer debió estar en la presentación y práctica del equipo. Pero hasta cuando envié esta columna, el extraordinario mánager, de 69 años de edad, no contestaba los mensajes… Cada vez que vea conceder una base por bolas vía seña desde el dugout, me diré: “Acaban de reducir el tiempo de este juego en 24 segundos”. Eso es apenas lo que te ha tomado leer esta nota de tan pocas líneas. O sea, una tontería… El misterio acerca de a quién o quiénes vendió Carlos Peralta los Tigres de México, puede causar estragos en la Liga Mexicana. El beisbol y sus negocios requieren claridad, honradez, certeza… El mánager de los Toros de Tijuana, Pedro Meré, recalcó que la victoria, los títulos “se forjan en la pretemporada”. Cierto. Y también necesita esa labor paciencia de los propietarios de equipos. Los Toros son especialistas en despedir mánagers, si pierden tres o cuatro juegos en fila… Dijeron ayer que el tercera base a los Mets, David Wright, quizá no pueda jugar más, por sus dolencia en el hombro…

El Hall de la Fama de los Rojos tiene 86 miembros hasta ahora. Algunos de ellos son: Tom Seaver, Frank Robinson, Barry Larkin, César Gerónimo, Mario Soto, George Fóster,William (Dummy) Hoy, Ken Griffey padre, Ken Griffey hijo, Eric Davis, José Rijo, George Wright, Harry Wright, Pedro Borbón, Chris Sabo, Dan Driessen, Dave Parker, Pete Rose, Ernie Lombardi, Johnny Bench, Joe Morgan, Tany Pérez, Sparky Ánderson, David Concepción, Adolfo Luque, Johnny Vander Meer, Joe Nuxhall, Clay Car roll, Leo Cárdenas, Gary Nolan y Jack Billingham… El maracayero de los Tigres, Aníbal Sánchez, acaba de hacerse ciudadano de Estados Unidos. “Mi esposa es puertorriqueña y mi hija nació aquí” dijo el pitcher, “por lo que creo estoy en lo correcto”… El shortstop cubano Erisbel Arruebarrena, de 26 años, fue firmado por los Dodgers para cinco temporadas por 25 millones de dólares, pero solo ha podido estar arriba durante 22 juegos (41 turnos al bate) en 2014. Lo demás ha sido una lucha por las menores, contra un mal desconocido al comienzo, que le impedía rendir a su máximo habitual. Ahora le han diagnosticado diabetes tipo 1. Tienen que inyectarle insulina cuatro veces cada día, y no aparece en el róster de los 40 de su equipo…

