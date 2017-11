La Regla del designado y los Dodgers en las S.M.

El abogado a su cliente…: “Si perdemos el caso no le cobraré nada. Y si lo ganamos usted no recibirá nada”… Joey Adams.-

José L. Cevallos P. de Mazatlán, pregunta: “¿Puede ser enviado de emergente al bate el lanzador de un juego con bateador designado, y cuántas Series Mundiales han jugado los Dodger, cuántas han ganado, cuántas veces se han enfrentado a los Yankees y cuántas veces los han derrotado”.

Amigo Pepele: Sí es posible, revísate la Regla 6.10… Desde que los Dodgers eran los Robins, 1916 y 1920, han participado en 17 Series Mundiales, 10 frente a los Yankees y les han ganado tres veces.

Arnoldo Espinoza A. de Hermosillo, protesta y pregunta: “Mi más ferviente protesta por el gesto de ese payaso Yasiel Püig, sacando la lengua. ¿Por qué FOX-TV lo exhibe como travesura de niño malcriado, y por qué Major League Baseball (MLB) no paró durante la pos temporada ese insulto al beisbol?”.

Amigo Arno: De acuerdo contigo, pero son preguntas que deben responder FOX y MLB, cuyos ejecutivos parecen ser tan ordinarios como Püig.

Jorge Briceño, de Carora, pregunta: “¿Derek Jeter será elegido por unanimidad para El Hall of Fama?...Usted publicó su equipo de todos los tiempos, dejó fuera a Jeter y en su lugar colocó a Alex Rodriguez. No digo que no lo merezca también, pero con eso de los esteroides perdió credibilidad”.

Amigo Yoyo: Existe una tradición de no elegir a nadie por unanimidad… Y en mi róster, necesitaba el poder de A-Rod y yo sí le creo, para mí no ha perdido credibilidad.

Recibí emocionado estas líneas: “Saludos desde Ensenada, BC, México, de parte de la pareja que atiende en taquería del Estadio de Beisbol de los Marineros de Ensenada”.

Linda y risueña parejita. Además sirven los tacos más sabrosos en todo México. Les respondo con un abrazo para cada uno.

Hernán Torrealba, de Valencia, pregunta: “¿Es aceptada la palabra jonrón en el idioma español?”.

Amigo Nando: Está en el proceso de aceptación, que a veces toma años, mientras más la usemos más pronto elevarán esa palabra al diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Carlos A. Aguirre C. de Hermosillo, pregunta…: “¿Por qué dejaron de salir al aire tus programas “Lo Mejor de la Semana” y “Así va el Beisbol” que tanto me gustaban?”.

Amigo Chalo…: Gracias por los bonitos recuerdos. Esos programas se hacían comprando los derechos de transmisión de las imágenes a la oficina del comisionado. Pero Bud Selig decidió que él con su personal podían hacerlos sin ayuda de más nadie, por lo que ya no vendieron más esos derechos. Solamente intentaron una temporada y desapareció todo.

