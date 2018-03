“Pienso en Concepción” dice Peraza, SS Rojos,

“Adoro a mi nieto y él adora a su celular”… Joseph McKadew.-

* * *

Coral Gables, FLorida (VIP-WIRE).- ¡Hacía 18 años, desde los 313 de Pedro Martínez (Medias Rojas) en 1999, que en la Liga Americana, nadie lograba 300 strikeouts! hasta 2017, cuando Chris Sale (Medias Rojas), fusiló a 308 bateadores… Pedro (Expos) había dejado strikeouts a otros 305 en 1997… ** Entre los lanzadores de mejor repertorio, los scouts y la mayoría de los bateadores, mencionan al zurdo Sale, por su su recta, siempre a más de 90 millas por hora, y con movimiento, lo que combina con rápida slider y tremendo cambio… Sale es el mejor lanzador entre los que no han ganado el Cy Young… Los Mets regalarán mañana a niños de los barrios de aquel pueblecito que llaman Nueva York, 50 grandes paquetes de ocho guantes, aperos de catcher, bates y pelotas. Esta labor la cumplen junto con Pitch In For Baseball (PIFB). Para el caso, de 11 de la mañana a una de la tarde, se reunirán con los niños y sus mánagers y coaches, en el Delta Club de Citi Field…

* * *

“Messi es muy raro, porque es un argentino que casi no habla”… Pablo Motos.

* * *

“Ahora juego todos los días pensando en David Concepción” expresó el venezolano de Barinas, José Peraza (Rojos), al comentar su felicidad, porque después de tres años como utílity, el mánager, Bryan Price, ha considerado que se ganó la posición de shortstop. En las últimas dos campañas en Cincinnati, tras su año inicial con los Dodgers, el muchacho, de 23 años, ha bateado para 280, ocho jonrones 44 robos y 668 de porcentaje de embasado… Los abogados de Major League Baseball han pedido a la Major League Baseball Players Association que retiren la demanda contra Marlins, Rays, Piratas y Atléticos. Alega la gente de MLB que ya se han firmado unos cuantos egents libres. Pero hasta ayer, el líder de los peloteros, Tony Clark, no había respondido… El mánager de los Astros, A. J. Hinch, dijo que no haber mandado a Justin Verlander a abrir el juego inaugural “hubiera sido una falta de respeto”. Y no se refería a los 35 años de edad del veterano, sino que el año pasado, conseguido en un cambio con los Tigres el 31 de agosto, tuvo record de 5-0, 1.06 en el mes final de la temporada, y 4-1 en playoffs y Serie Mundial. Verlander cobrará 28 millones de dólares este año y otros 28 millones en 2019. Después, a los 37 de edad, podría declararse agente libre…

* * *

“El mejor amigo del hombre ya no es el perro, sino el trago”… Trapichito.-

