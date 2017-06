Las peleas en beisbol, hockey, basquet y fútbol

“El sexo es como el seguro de vida (¿o de muerte?), mientras más viejo eres más te cuesta”… Frank Sinatra.-

Hoy es día extra del correo, igual que ayer jueves, por exceso de correspondencia.

Ezequiel Guzmán, de San Félix, Bolívar, pregunta: “¿Cuánto cuestan los boletos para Yankee Stadium y Citi Field durante el mes de agosto?”.

Amigo Cheque: Los Yankees recibirán a los Tigres el primero y el dos de agosto, y entre el 11 y el 15, a Medias Rojas para tres juegos, más otros dos con Mets de visita. Los boletos cuestan entre nueve y 655 dólares… Los Mets comenzarán su agosto el cuatro, con Dodgers, tres juegos, y en seguida dos con Rangers. Los precios, desde 18 y hasta 280 dólares. Puedes comprarlos por internet, en ny yankees tickets y ny mets tickets.

Edgar Morales, de Maracay, pregunta: “¿Por qué en los deportes donde golpear no es el objetivo como el beisbol, basquet, hockey o futbol, las peleas no son consideradas un delito?”.

Amigo Edgo: Si en el hockey sobre hielo no pelean, se acaba ese espectáculo. En cuanto a los otros deportes, las peleas no son abundantes, y generalmente se hacen poco daño. Son muy buenos actores para simular que se están matando y no se causan daño. Eso es parte del folklore. Me parece bien como lo hemos vivido durante 147 años de Grandes Ligas.

Angel Rosario, de Ciudad Bolívar, pregunta: “¿Cuáles lanzadores han ganado 20 o más juegos en su temporada de novato?... Y ¿ha pensado en el retirarse?”.

Amigo Anyo: Son varios, pero el más rimbombante ha sido Grover Cléveland (Pete) Alexánder, quien ganó 28 juegos en su debut en Grandes Ligas, con los Phillies, en 1911, y todavía tuvo tiempo para perder 11. Su efectividad fue de 2.57. Terminó con 373 victorias, 208 derrotas, 2.56 de efectividad, en 21 temporadas. En cuando a mi retiro, sí, lo he penado muchas veces, y cada vez me parece que sería más horrible, fastidioso, mortal.

Henry Aguana P. de Caracas, pregunta…: “El 31 de mayo se cumplen 20 años del grand slam que le conectó Andrés Galarraga a Kevin Brown. Major League Baseball afirma que fue de 468 pies. ¿Quién o quiénes ratifican los récord?”.

Amigo HacheAPe: Los expertos contratados para eso, muy ayudados por cierto por la tecnología de ahora.

Javier Espinoza, de Monterrey, pregunta…: “El bateador en dos strikes. Al siguiente lanzamiento logra rozar la bola al mover el bate. La pelota pega contra la careta del catcher, se eleva, y el mismo receptor la captura. ¿Foul, out o qué?”.

Amigo Javo: Foul. Pero, si la bola pega en la mascota se eleva y la atrapa el catcher sí es out. Explicación de mi amigo Juan Loaiza, estrella del umpireo venezolano.

