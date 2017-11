Aceptan la palabra jonrón y Halladay-Hall de la Fama

Llegué a la edad cuando solo puedo perseguir a las muchachas en bajada… JV.-

* * *

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, informa y pregunta: “La palabra jonrón fue aceptada por la Real Academia de la Lengua. Está en la 23va edición del diccionario, publicado en Octubre de 2014. El significado que le dieron:

“Jonrón, del ing. home rum. 1. m. Am. En el beisbol, jugada en que el bateador golpea la pelota enviándola fuera del campo, lo que le permite recorrer todas las bases y anotar una carrera”.

La pregunta: “¿Cuántas temporadas sobre salientes consideras tuvo Roy Halladay?”:

Amigo Jeity: muy agradecido en nombre del lector Hernán Torrealba, de Valencia, quien se inquietaba por lo de jonrón… Halladay notable lanzador, pero no fuera se serie. Ganó dos Cy Youngs, tuvo tres temporadas de 20 o más victorias y su record final fue de 203-105, 3.38. Y un buen ciudadano. Además, será candidato en 2019, y de aquí allá bajarán los sentimientos por su aparatosa forma de morir a los 40 años de edad.

Elís J. Díaz, de Santiago de Chile, pregunta: “¿Quiénes son sus favoritos para los principales premios de este año, Más Valiosos, Managers del Año, Novatos del Año y Cy Youngs?

Amigo Yisjota: De lunes a jueves, a las seis de la tarde, hora de Nueva York, anunciarán los ganadores. Mis candidatos: Mánager del Año, Nacional, Torey Luvullo (Diamondbacks), Americana, A,J. Hinch (Astros); Novato Nacional, Cody Bellinger (Dodgers), Americana, Aaron Judge (Yankees); Cy Young Nacional, Clayton Kershaw (Dodgers), Americana, Luis Severino (Yankees); Más Valioso, Nacional, Paul Goldschmidt (Diamondbacks), Americana, José Altuve (Astros).

Lope E. Nieves D. de Valencia, pregunta: “¿David Concepción tiene oportunidad para el Hall de La Fama vía Comité de Veteranos?”.

Amigo Lop: No por ahora. Hay que esperar si en el futuro aparece otra vez como candidato, ahora no lo es en la elección de veteranos.

Francisco Carral, de Monterrey, coopera con su tocayo, Francisco Rodríguez, de Ontario, California, quien solicitó un equipo de puros mexicanos…: “Mi equipo ideal de mexicanos, bigleaguers o no…: 1B Héctor Espino, 2B Roberto “Beto” Ávila, SS Vinicio Castilla, 3B Aurelio Rodríguez, OF Andrés Mora, OF Jorge “Charolito” Orta, OF Karim García, C Paquín Estrada, P Fernando Valenzuela, Mgr. Benjamín “Cananea” Reyes.

Amigo Pancho: Muchas gracias.

Antonio R. Leira B. de Caracas, pregunta: “¿Cuál es su evaluación en cuanto a la real utilidad de las revisiones vía digital para ayuda de los umpires?

Amigo Toño: Las equivocaciones de los umpires fueron parte del juego durante 143 años, sin problemas, más que las amenas protestas. Los juegos de antes eran más cortos. Me sorprende que los umpires acepten eso. Y las cámaras no siempre dicen la verdad, depende del ángulo de la toma.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5