Novia y suegra están despechadas por A-Rod

“Muchos se parecen a William Bendix (quien hizo el ridículo encarnando a Babe Ruth en el cine), pero nadie se parece a Babe Ruth”... PETER LEVINE.-

Pregunta para Joe Morgan: No quieres que te pongan al lado tuyo en el Hall de la Fama a los consumidores de esteroides, lo que me parece bien, pero, ¿qué tal los convictos traficantes de drogas Ferguson Jenkins y Orlando Cepeda?... La situación de Giancarlo Stanton sigue igual que la semana pasada por esta época. Los equipos más cercanos a firmarlo son Gigantes y Cardenales, en ese orden. Como es natural, 325 millones de dólares dan mucho para discutir. Esperemos al Winter Meeting en Disney World… Miren que he oído ridiculeces en esta vida, pero lo de Esther y su mamá Anne Wojcicki, acerca de Alex Rodríguez es el colmo: “No podíamos tener una conversación intelectual sobre nada”, declararon a The New York Times. ¿Y entonces cómo y por qué fueron novios un buen tiempo? Puro despecho… La última vez que me informó “Puro Beisbol” los Naranjeros de Hermosillo llegaron a 491 juegos sin que abridor alguno rindiera un trabajo completo. El último en tirar nueve innings con ese equipo fue el australiano Travis Blackley, el cuatro de noviembre de 2010. Sería interesante encontrar cuál fue el último mexicano que tiró juego completo con los hermosillenses…

“La sonrisa es el pasaporte que puede llevarte a cualquier sitio donde quieras ir”… ANÓNIMO.-

Curazao y Aruba, a solo 40 millas de las costas venezolanas, serían tremenda plaza para una expansión de la Liga de Venezuela, ahora que las Grandes Ligas están presentes en las dos islas a través de los bigleaguers que han tenido y que tienen, como Hensley Meulens, Andruw Jones, Andrelton Simmons, Xander Bogaerts, Kenley Jansen, Jonathan Schoop, Ozzie Albies, Jurickson Profar y otro nacido en Amsterdan, pero criado en Curazao, Didí Gregorius… Como la expansión debe ser con dos franquicias, la otra podría ser Barranquilla-Cartagena… Dice Willie Randolph, uno de los 12 candidatos a mánager de los Yankees: “No hay manera de prepararse para dirigir a los Yankees. Puedes haber sido coach o mánager muchos años en otras partes, y no sabes nada acerca de cómo hacerlo en Yankee Stadium. Es muy diferente”… “Shohei Ohtani, de 23 años es mejor que Justin Verlander”, informa reporte de un scout, quien dice que la recta, lanzada con tres dedos a más de 100 millas, y la slider a 95, son una combinación endiablada. Recomienda no usarlo como bateador, para que esté al máximo como pitcher…

“Los catchers somos como los mánagers: no ganamos juegos, pero sí los perdemos”... BOB BOONE.-

