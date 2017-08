Nieto de Ken Griffey firmó para jugar futbol americano

“El tatuaje es como el matrimonio, causa mucho dolor, cuesta mucho dinero y es para toda la vida”… Luis Piedraíta.-

El nieto de Ken Grifffey padre, Trey Griffey, de 23 años, decidió que ya está bueno de peloteros en la familia, y aun cuando los Marineros lo seleccionaron en el draft como receptor, decidió firmar con los Delfines de Miami para jugar futbol americano… José Silva, quien fuera lanzador mexicano de Grandes Ligas, está entusiasmado porque Guadalajara es la sede de la Serie del Caribe en febrero. Dijo: “Esta ciudad es muy grande (seis millones de habitantes), hay abundancia de buenos hoteles, numerosos restaurantes de exquisita comida, un precioso estadio y una fanaticada tan entusiasta como hospitalaria”… Publicaron por ahí algunos culopicosos, que Felo Ramírez, el orgullo de Bayamo, había muerto… ¿Cuál es el apuro?... Felo está muy activo, como siempre, a los 94 años de edad… Pero sí acaba de morir uno de mis scouts amigos, Gene Bennett, de los Rojos, a los 89 años de edad, porque se le detuvo el corazón. Firmó estelares, como Don Gullett, Barry Larkin and Chris Sabo, Jeff Russell, Charlie Leibrandt y Paul O’Neill… Y entonces, amigo Gene, ¿ahora quién me va a hacer chistes crueles por mi mal inglés?...

Un marciano entra al bar del Waldorf Astoria y ordena:

“Escocés en las rocas”.

“Son 12 dólares”, advirtió el bar tender, le sirvió y le comentó:

“Óigme, usted es el primer marciano que entra aquí”.

“¡Y con estos precios, creo que no verás ni uno más!”.

El miamiense Manny Machado, se considera culpable de que los Orioles no estén mejor ubicados en el standing (terceros, tras Medias Rojas y Yankees). “Y soy principal culpable porque el mes pasado bateaba apenas para 216. Ahora he salido del slump (260, 23 jonrones) y tenemos tiempo de ascender lo suficiente”… Las 43 victorias que los Arrogantes Dodgers alcanzaron recientemente, en período de 50 juegos, es tan notable, que ningún equipo lo había logrado en los últimos 115 años, desde los Gigantes, de Nueva York entonces, en 1902… El lunes, en gran parte de Estados Unidos, se podrá ver a la luna tapando completamente al sol en pleno día, durante 2.5 minutos. Seis estadios de las menores han sido preparados para quienes quieran ver ese espectáculo cómodamente, Salem-Keizer 9:35 am, Hot Rods 10:35 am, Columbia 1:05 pm. Lincoln 12:00 pm. Nashville 4:05 pm. y Charleston 4:05 pm.

Aquella actriz se mandó a tatuar en el pecho, “Amor de madre”… El chino le tatuó “Amor de bagre”. Fue ella furiosa a reclamar, y el chino dijo que le tatuaría una aclaratoria gratis. Y fue así…: “Donde dice bagre, léase mugre”… Luis Piedraita.-

