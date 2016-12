Pura música hoy por el Año Nuevo

Lo único que me sé de estas canciones:

* * *

Noche de paz, noche de amor, todo duerme en rededor…

Gracias a la vida que me ha dado tanto…

Take me out to the ball game, take me out with the crowd…

Mama, qué será lo que quiere el negro…

Hasta que se llene el malecón…

Guantanamera, guajira guantanamera…

Qué manera de quererte, qué manera…

Maníííííí, manisero ya se va, se va el maní…

Una manita blanca, que me dice adiós…

Para cantarte a ti mi Caracas, puse las cuerdas de oro…

Cuando no se de ti te quiero mucho más…

Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar…

La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María…

Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte niña hermosa…

¡Aaaay Jalisco no te rajes!...

Milonga pa´recordarte, milonga sentimental…

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio le’jincha los pies…

Granada tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol…

Monarca del trincherazo, torero torerazo azteca y español…

De noche cuando me acuesto le rezo a la virgen de la Macarena…

¡Epa Isidoro! buena broma que me echaste…

Han cambiado a mi Caracas, compañero, poco a poco se me ha ido la ciudad…

Sola, fané y descagallada, la vi una madrugada salir de un cabaret…

Islas Canarias, Islas Canarias, Islas Canarias…

En el mar la vida es más sabrosa…

Yo soy aquel…

Blanca y radiante va la novia…

Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez…

Ansiedad de tenerte en mis brazos…

Sin tí no podré vivir jamás…

Dos letras tan solo te escribo…

Bigote e’gato es un gran sujeto, que vive allá por Luyanó…

La que al cantar el gran Gautier llamo La Perla de los Mares…

Taxi… Maaaaambo…

Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón…

Gloria a Cristo, Jesús, Cielos y tierras bendecirá el Señor…

Yo soy, El Care’Foca, que sí, señor, El Care’Foca…

Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad…

América inmortal, tierra de luz, faro de libertad…

Alegre, el jibarito va, cantando así…

Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela…

Por una cabeza, metejón de un día…

Te quiero así, así, así, porque el amor es bueno…

La múcura está en el suelo mamá y no puedo con ella…

Ahí viene la cabra mocha de Jofesita Camacho…

Y me voy pa’la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar…

Esta tarde ví llover, ví gente correr, y no estabas tú…

Somos novios… Mantenemos un cariño limpio y puro…

Carlos Arruza torea…

Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad próspero año y felicidad…

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

