Luis Tiant no merece el Hall de la Fama

“La vida no es para triunfarla, sino para vivirla, lo que es el mayor triunfo posible”… Carlos Fraga.-

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entendía?

Elvis J. Martín T. de Carora, pregunta: “Leí que el director de “El Mundo” lo mandó una vez a entrevistar a Jimmy Carter y a Carlos Andrés Pérez, pero Ud. prefirió a la cantante zuliana Teresita Reina. ¿Por qué la prefirió a ella?”.

Amigo Viso: Esa anécdota es muy traída por los cabellos. Carter fue Presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, Carlos Andrés Pérez, 1974-1979 y 1989-1993, mientras que la entrevista con Teresita ocurrió el 23 de junio de 1947, para “Noticias Gráficas”, de Maracaibo. Ese fue mi primer trabajo como reportero.

José L. Hernández L. de Coahuila, pregunta: “¿Si Joe Jackson no fuera de los Medias Blancas vendidos a los apostadores en la Serie Mundial de 1919, hubiera llegado al Hall de l Fama?”.

Amigo Pepe: Seguro que sí. Y en su primer año.

Rudecindo Gutiérrez B. de Culiacán, pregunta: “Luis Tiant declaró en ESPN que debió ser elegido al Hall de la Fama, ¿por qué considera usted que no llegó?”.

Amigo Chindo: Nunca voté por Tiant, ni lo haré por un pitcher con su historia de solo cinco temporadas notables, no las 10 necesarias. Un caso así requeriría otros hechos dignos del nicho. No solo números abren el camino a Coopersown. Tiant nunca tuvo los votos necesarios de los periodistas durante 15 años, con apenas un 18% en 2002, su último chance. Tampoco los ha logrado del Golden Era Committee en dos años. Él puede protestar y decir todo lo que dice, desde luego. Pero no creo que llegue a Cooperstown por ninguna vía.

María de los A. Lozano L. de Mazatlán, pregunta: “¿Será conveniente que mi hijo de 16 años, de quien dicen tiene buenas habilidades, acuda a la Academia de Beisbol de Culiacán? Quiero que estudie una carrera universitaria, pero le permitiría probar con el beisbol a ver”.

Amiga De los A: Esa Academia es una de las locuras irresponsables del gobernador Mario López. Al dejar él la gobernación, es posible que desaparezca la Academia. Te sugiero mandar al muchacho a la Academia del Carmen, en Nuevo León, donde sí hay seriedad absoluta.

Angel Rosario, de Ciudad Bolívar, pregunta: “¿Se puede expulsar a un exaltado al Salón de la Fama, si se comprueba que cometió una falta grave (homicidio, consumo de sustancias prohibidas, corrupción) durante su época activa de jugador o de dirigente?”.

Amigo Anyo: No se ha dado el caso. Pero si aparece alguno, lo estudiaría el Comité del Hall de la Fama y la Major League Baseball Writers Association para decidir finalmente.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

