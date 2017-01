Carta para Big Papi o sea, David Ortiz

“En Hollywood el 50% de la gente hace dietas porque aparece en películas, y el otro 50% hace dietas porque quiere aparecer en películas”… Joey Adams.-

* * *

Mi querido David…: Siempre que veo en el home bateadores como tú, doy gracias a Dios por no haberme hecho lanzador de Grandes Ligas.

Fuiste un extraordinario espectáculo bate en mano. Y ahora que abandonas el beisbol, al menos como pelotero, puedes estar seguro de que nos dejas una historia preciosa, para estudiarla a través de los siglos por venir.

De tu único pecado no tienes culpa, porque no inventaste la Regla del designado. Regla criminal. Recuerdo tus días con los Twins, eras bastante bueno en primera base. Pero esa Regla te mandó al banco mientras tus compañeros hacían los outs. ¡¿Qué le vamos a hacer?! Ni tú ni yo podemos cambiar eso.

Por los resultados pareces haberte dicho…:

“Si solo tengo que batear, voy a hacerlo como si yo fuera más que un solo hombre”.

Y sí, al bate eras tan respetable como dos bateadores juntos, uno de poder y el otro de contacto.

Bigleaguers como tú, se retiran felices, porque dejan para la historia un legado valioso y admirable. Tu sonrisa de niño en todos los actos del caso parece confirmarlo.

En Nueva York, donde el “New York Post” te reconfirmó como Big Papi, serás histórico. Me imagino a los abuelos newyorquinos y de todo el mundo del beisbol, cuando vivamos ya del 2060 en adelante, contándoles a los nietos quién eras y cómo eras. Digo, porque para entonces, los niños habrán aborrecido, ya estarán curados, de los celulares, las tablas y otros vicios de hoy. O sea, habremos regresado a la buena época cuando las críaturitas pedían a los viejos que contaran las anécdotas de su juventud.

Mi querido David, te deseo lo mejor de lo mejor en tu nueva vida, es decir, lo mismo que te desean todos los amantes del beisbol.

Jamás olvidaré aquello que me dijiste en la entrevista, cuando en 2003 comenzaba tu nueva vida en Boston…:

“Más allá del beisbol habrá mucho de bueno, pero nunca tan bueno como esto de ir todos los días a jugar pelota”.

Suerte, Big Papi… Un abrazo, Juan Vené.

RETAZOS.- ** Alex Rodríguez está muy activo, aún fuera del róster de los Yankees. Además de instructor de bateo de esa organización, conduce en NBC-TV, “Back In The Game”, el programa para ayudar a atletas profesionales en retiro y necesitados; y también es comentarista de FOX-TV. Sus ingresos este año serán de 31 millones de dólares, cheque sobre cheque… ** El utílity de los Orioles, Mark Trumbo, rechazó oferta de 17 millones 500 mil por una temporada, para firmar para tres años por 37 millones 500 mil. Me parece una mala deci$ión, a lo$ 31 año$ de edad y $egún antecedente$… Digo yo, ¡¿no?!... ** Las Grandes Ligas 2016 generaron 10 mil millones 450 mil dólares. Como quien dice, algo es algo, peor es nada…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5