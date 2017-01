Los mejores brazos y record de escalera

“Maradona pensando, no es lo mismo que Maradona pateando”… Jaime Bayly.-

Rosalío Nieblas R. de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuál es el record individual de juegos completos en una temporada de las Mayores?”.

Amigo Chalío…: Lo tiene Will White, de los Rojos de Cincinnati, impuesto en 1879 y es de 75.

Eduardo Bustillos, de Maracaibo, pregunta…: “¿Cuál ha sido el outfielder de mejor brazo que Ud. haya visto?”.

Amigo Chardo…: El mejor de todos, Roberto Clemente, porque combinaba una potencia de 100 millas por hora, con precisión suiza. Muy cerca de él, Rocky Colavito y Dave Parker. Esos son los que yo he visto, según tu pregunta. Antes pudo haber otros, quizá iguales, pero muy difícil que los superen.

Francisco Ávila G. de Villahermosa, pregunta…: “¿Cuándo se sabrá quiénes han sido elegidos para El Hall de la Fama 2017?.

Amigo Pancho…: El miércoles 18 de este mes a las seis de la tarde.

Angelina Cureces, de Cancún, pregunta y comenta…: “¿Qué ocurrió con su proyecto del libro ‘70 Años de Periodismo?’, ya que no ha publicado más nada del asunto. Y creo que en julio cumple esas siete décadas como protagonista de tan apasionante profesión, en tan extraordinario período de vida de este humanidad. Sería una lastima no conocer tanta experiencia suya. Ud es una inspiración para quienes estudiamos periodismo”.

Amiga Chelina…: Gracias por tu generosa opinión. Pero, aparte de tí y de mí, a nadie más le interesa la publicación de ese libro. No hay editores para el caso. Por eso, me es imposible realizar tal sueño. Los 70 años en el periodismo los cumpliré en 24 de junio, no de julio. Te agradezco el interés, pero ¿cómo se hace?

Pedro Quimbiulco, de Caracas, pregunta…: “¿Quién tiene el record de todos los tiempos de la escalera o el ciclo en Grandes Ligas?”.

Amigo Pe-Q…: Ese record lo tienen empatado cuatro bigleaguers con tres escaleras cada uno, John Reily, Rojos, quien las logró el 12 de septiembre de 1883, el 19 de septiembre del mismo año ’83 y el seis de agosto de 1890… Bob Meusel, Yankees, el cinco de mayo de 1921, el tres de julio de 1922 y el 26 de julio de 1928… Babe Herman, con los Robins de Brooklyn (mismos Dodgers), el 18 de mayo de 1931, el 24 de julio del mismo 1931 y con los Cachorros, el 30 de septiembre de 1933… Y Adrián Beltré, con los Marineros, el primero de septiembre de 2008, y con los Rangers, el 24 de agosto de 2012 y el tres de agosto de 2015.





