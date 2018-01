McCovey dice es pecado, Bonds fuera del HOF

La pregunta de la semana: José Altuve batea para 316 en sus siete temporadas de bigleaguer, y sobre 300 en cada una de las últimas cuatro. ¿Cuántas veces bateó Altuve para 300 o más en las menores?

La respuesta: En 2007, su debut en el beisbol profesional en la Venezuelan Summer League, bateó para 343. En 2008 fue el único año suyo en las menores bajo 300, con 284. En 2009, 324; 2010, 308; 2011, 389.

El Día de SABR.- El Capítulo del sur de la Florida, de la Society for Américan Baseball Research (SABR), celebrará el Día Nacional de la organización el sábado 27. La cita es en la Biblioteca Pública de Tamarac, a las 11 de la mañana…

Tres Estados en acción.- Encendido el ambiente del beisbol por el extremo noroccidental de México. La Liga del Pacífico vibra al máximo en los tres estados, Baja California, Sonora y Sinaloa, con sus playoffs a máximo de siete juegos. Tomateros y Charros están empatados a una victoria, mientras que los Mayos van 2-0 sobre los Naranjeros; y 2-0 también, Águilas sobre Venados. Anoche no hubo juegos fijados…

Pecado ¿de qué?- ¡Qué clase de riñones tiene Willie McCovey!, para sentenciar “it´s a sin” (esto es un pecado) que Barry Bonds no esté en el Hall de la Fama. ¿Es idiota, McCovey o desmemoriado crónico? Porque ignora con qué desfachatez su delincuente amigo mintió ante el Congreso de Estados Unidos y después trató de perturbar las investigaciones oficiales acerca de su mal vivir. Una pregunta disparada directa a la cara de McCovey…: “¿Por qué no dices nada de Roger Clemens, Sammy Sosa o Rafael Palmeiro? Este McCovey es todo lo contrario de Joe Morgan, quien ha hecho campaña para que los electores mantengamos fuera de Cooperstown a Bonds and Co. Para McCovey su asqueroso amigo es más importante que el prestigio del Hall de la Fama y del beisbol. Hasta ayer, en su sexto año de candidato, después de 156 votos escrutados, Bonds había recibido un 69.4%, y arrancó con más del 80%. Necesita el 75% para ser elegido. Ahora requiere sumar 207 votos de los 268 por escrutar, para montarse en el 75%.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5