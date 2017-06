El mayor sueldo de Ruth: $80.000 por temporada

“Los solteros saben mucho más de mujeres que los casados… Si no, estarían casados”… Dick Secades.-

Alfredo González, de Magdalena de Kino, Sonora, pregunta: “Tres en bases, dos outs, el bateador conecta hit, pero no pisa la almohadilla de primera base, mientras una carrera llega a home. Apelan y lo sentencian out. ¿Es válida la carrera?”.

Amigo Al: No es válida, porque el out es igual que uno pot roletazo al infield, y tiro a primera.

Jorge Reyes, de Maracaibo, pregunta: “¿Considera Ud. a Mike Trout, super estrella?”.

Amigo Yoyo…: Tremendo pelotero ese muchacho de 25 años, con un porvenir brillante y juega para su equipo, no para sus números personales. Le he visto en sus siete temporadas, y me gustaría observar sus resultados después de la décima. Es inconsistente, igual batea para 300 laaaargos en varias campañas, que cae a 287 o de 41 a 27 jonrones. Tiempo al tiempo.

Aurelio Colunga M. de Matamoros, pregunta: “¿Cuál es su opinión acerca del impacto social-económico del fútbol soccer y del beisbol en Mexico?”.

Amigo Yeyo: Debes consultar eso a colegas mexicanos. En beisbol te recomiendo a Fernando Ballesteros, de “Puro Beisbol”.

Davis Cavadía, de El Tigrito, pregunta: “¿Cómo se llama el tipo de corte del engramado de algunos estadios como el Tokyo Dome? No se parece en nada al acostumbrado diamante”.

Amigo DeCé: Eso es grama artificial y, en vez de la forma de diamante solo abren un espacio redondo para cada base. Pero irremediablemente, se le sigue llamando diamante.

Jesús Ortiz, de Caracas, pregunta: “¿Votó Ud. por Jeff Bagwell para el Hall de la Fama?, porque en mi humilde opinión, no posee los números ni méritos suficientes”.

Amigo Chucho: Sí vote por Bagwell. Y acepto tu “opinión”, siempre que hayas visto desde palcos de la prensa sus ocho temporadas, con no menos de 30 jonrones, 100 carreras anotadas y 100 impulsadas, más la tremenda combinación de 440 jonrones y 200 bases robadas, que solo han logrado en las Mayores, él y otros 10. Fue Novato del Año en 1991 en la Nacional, y Más Valioso en 1994. En el clubhouse y en el dugout de los Astros fue un líder realmente apasionante, no un payasón. Permaneció Bagwell como candidato para el Hall de la Fama durante siete años.

Hernán Prado, de Río Chico, pregunta: “Usted dijo ayer que Bryce Harper exigirá 400 millones de dólares para jugar 10 años en Grandes Ligas. ¿Por qué Barry Bonds, Roger Clemens, Iván Rodríguez y otros del grupo no aspiraron a esa suma?”.

Amigo Nando: Los mayores honorarios cobrados por Babe Ruth, fueron los 80 mil dólares por la campaña de 1930 y otros 80 mil en 1931. Los Tiempos cambian y con ellos el dinero también.

