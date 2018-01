Mariano Rivera al HOF en elecciones 2019

Apenas 16, entre más de 20 mil bigleagers en la historia de 147 años de Grandes Ligas han recibido el 95% o más los votos para ser levados al Hall de la Fama. No es imprescindible tanto, con el 75% por lo menos, llegan a Cooperstown. Pero aquí se trata de quienes han sido más votados. Entre esos 16 figura uno de los elegidos este año, Chipper Jones, quien con sus 410 votos, obtuvo el 97.2%. Los 16 que más votos han acumulado desde la primera elección, en 1939...: Ken Griffey hijo 99.32%, Tom Seaver 98.84, Nolan Ryan 98.79, Randy Johnson 98.27, George Brett 98.19, Ty Cobb 98.2, Hank Aaron 97.83, Tony Gwynn 97.61, Greg Maddux 97.19, Chipper 97.2, Cal Ripken 96.53, Mike Schmidt 96.52, Johnny Bench 96.42, Steve Carlton 95.82, Babe Ruth 95.13, Honus Wagner 95.13... ** Los votos de los otros tres elegidos por los periodistas, Vladimir Guerrero, 392 votos, 92.9%; Jim Thome, 379, para el 89.8%; y Trevor Hoffman, 337, lo que le dió el 79.9%... ** La controversia más grande en la historia del HOF ha sido la actual por quienes mintieron ante el Congreso, Barry Bonds, Roger Clemens, Samy Sosa, Mark McGwire, Rafael Palmeiro and Co.... De los candidatos en la planilla 2018 para la elección al Hall de la Fama, 14 quedaron eliminados, por recibir menos del 5% de los votos. Ahora solo tendrán chance a través de los Comités especiales. Incluso, seis no recibieron ni un voto. El legendario lanzador Jamie Moyer y el venezolano Johán Santana, solo obtuvieron 10 votos cada uno (un 2.4%). Les siguieron, Johnny Damon: 8 votos (1.9%), Hideki Matsui: 4 votos (0.9%), Chris Carpenter: 2 votos (0.5%), Kerry Wood: 2 votos (0.5%), Liván Hernández: 1 voto (0.2%), Carlos Lee: 1 voto (0.2%), Orlando Hudson: 0 votos, Aubrey Huff: 0 votos, Jason Isringhausen: 0 votos, Brad Lidge: 0 votos, Kevin Millwood: 0 votos, Carlos Zambrano: 0 votos... Los nuevos candidatos a aparecer en la planilla en 2019: Lance Bergman, Roy Halladay, Todd Helton, Darren Óliver, Roy Oswald, Andy Pettitte, Juan Pierre, Mariano Rivera, Kevin Youkilis, Michael Young... La primera elección para el Hall de la Fama fue la de 1936, pero no hubo ceremonia de elevación hasta 1939. La organización no tenía una sede, estaban construyendo la casona de Cooperstown.

