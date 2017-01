El designado iba a ser de la Liga Nacional

“Hoy día, si no estás en manos de un siquiatra, la gente piensa que te has vuelto loco”… Joseph McKadew.-

Ricardo Hermosillo V. de Navojoa, pregunta: “¿Cómo surgió el bateador designado, quién lo propuso, qué fundamento sólido se esgrimió?”.

Amigo Chardo: La primera vez que se propuso el designado, fue en 1911, y en la Liga Nacional, pero lo rechazaron seis votos contra dos (eran ocho equipos). La idea resucitó después que Charlie O. Finley compró los Atléticos en 1960. Él trataba de imponer rarezas, como la pelota color naranja y los bigleaguers con bigotes, las barbas y las melenas, lo que estaba prohibido. También propuso que la alineación fuera de 18 hombres, nueve para batear y correr y nueve para la defensiva. Más tarde se le ocurrió lo de los nueve corredores designados, que se ubicarían en sitio seguro, en el área tras el home-plate, para correr por los bateadores. Finalmente, el bateador designado se aprobó en la Americana a partir de 1973, porque inauguraban estadios de la Nacional, lo que era un atractivo, y pensaron que con más ofensiva podían competirle.

Raúl Morales, de Porlamar, pregunta: “¿Es cierto que a Andrés Galarraga no lo eligieron para el Hall de Fama, porque aparece en la lista del Senador George J. Mitchell, como consumidor de esteroides y anexos, y porque Ud. hizo campaña para que no votaran por él?”.

Amigo Rulo: No. De esa lista no se debe decir nada. Se acordó no mencionarla por el bien del beisbol. No sé quiénes aparecen. Y yo no tengo poder para haber pedido a los 539 electores de aquel año, 2010, que no votaran por él. Simplemente no fui de los apenas 22 que le dieron el voto, un 4.1%, y necesitaba el 75% para ser elevado. Fue su única oportunidad, porque tampoco logró ni el 5% de los votos necesarios para seguir siendo candidato. Por eso, quedó fuera. Más del 95% no votó por él, debido a su carrera y no a las sustancias prohibidas ni a mí.

Guillermo A. Ochoa R. de Valencia, pregunta: “¿A Joe ‘el descalzo’ Jackson se le comprobó que fue de los vendidos a los apostadores en la Serie Mundial de 1919, el juicio fue imparcial?”

Amigo Memo: Jackson y los otros siete acusados, fueron absueltos por la Corte de Chicago, pero declarados culpables por el juez Kenesaw Mountain Landis, nombrado primer comisionado del beisbol debido a aquel drama. Es evidente que hubo una negociación entre peloteros de los Medias Blancas y los apostadores de Nueva York. No sé si Joe fue culpable.

