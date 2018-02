Los 10 u 11 prospectos más notables del año

“Ser dermatólogo es lo mejor en la medicina, porque los pacientes ni se mueren ni se curan”… “Sábados Felices”.-

La pregunta de la semana…: A los 18 años, el más joven de los mejores prospectos actuales en las Mayores es el petromacorisano de los Padres Fernando Tatis hijo. ¿Recuerdas a su padre en Grandes Ligas?

La respuesta…: Fernando Tatis padre ahora en sus 43 años de edad, fue un bigleaguer muy útil, buscado por todo equipo que necesitaba defensiva o un buen motivador para el clubhouse. Estuvo 11 años en Grandes Ligas, hasta 2010, con Rangers, Cardenales, Expos, Orioles y Mets.

¿Fuera o dentro el japonés?.- De los 10 mejores prospectos 2018 en Grandes Ligas, tres son dominicanos, tres de Estados Unidos, dos venezolanos, un canadiense y un japonés. El de Japón, Shohey Ohtani (Angelinos), nativo de Ochú Wate, no es aceptado en el grupo por gran parte de la prensa y por otras organizaciones. Aún cuando ha cumplido años solamente 23 veces, Ohtani ha jugado en cinco temporadas en el máximo nivel de su país, con los Fighters de Hokkaido Nippón-Ham. Es pitcher zurdo y slugger derecho y es número uno en la lista. Estos prospectos son jóvenes que llegan ahora a las Mayores o que arribaron recientemente.

Los otros mejores prospectos.- Sigue a Ohtani, Ronald Acuña (Bravos), nativo de La Guaira, Venezuela, 20 años, centerfielder. En tercer lugar aparece el canadiense de Montreal, Vladimir Guerrero hijo (Blue Jays), 19 años, tercera base. Cuarto, Eloy Jiménez (Medias Blancas), de Santo Domingo, outfielder, 21 años. El quinto es Gleyber Torres (YanKees), infielder de 21 años, caraqueño. Los otros cinco, Víctor Robles (Nationals), outfielder, 20 años, dominicano capitaleño; Nick Senzel (Rojos), nació en Atlanta hace 22 años, tercera base; Fernando Tatis hijo (Padres), shortststop de 18 años, nacido en San Pedro de Macorís; Forrest Whittey (Astros), de San Antonio, Texas, pitcher derecho, de 20 años; y Michael Kopech (Medias Blancas), de Long View, Texas, 22 años, pitcher derecho.

Pero si…- Ahora, si quieren dejar fuera a Ohtani, habría que añadir uno más para completar la decena. Entonces el décimo, según el orden de importancia, sería Francisco Mejía (Indios), nacido en Bani, Dominicana, de 22 años, receptor.

