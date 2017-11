Joe Morgan me escribe por no esteroides en HOF

“¡¡Qué piernas tan bonitas!!... ¿A qué hora abren?”... Pacomio.-

La pregunta de la semana: Entramos esta semana en el período de cuando se vota para los elevados al Hall de la Fama del próximo año. Desde 1936, cuando la primera elección, nadie ha logrado el 100% de los votos, solo uno quedó sobre el 90% y cinco obtuvieron el 80% o más. ¿Recuerdas quiénes son esos seis primeros en votos para el HOF?

La respuesta: Ken Griffey hijo 99.32%, Tom Seaver 98.84%, Nolan Ryan 98.79%, Cal Ripken 98.53%, Ty Cobb 98.23% y George Brett 98.19. Se necesita un mínimo del 75% para ser elevado.

Joe Morgan me envió un email muy amable y cariñoso, como también lo mandó a todos los electores del Hall de la Fama, animándonos a no votar por los candidatos consumidores de esteroides. No cita nombres, pero informa que ha conversado con miembros del HOF como él, acerca de “hacer algo para que ese grupo no ingrese al templo de Cooperstown”.

También escribió Joe: Esperamos que jamás llegue el día cuando los consumidores de esteroides lleguen al Hall de la Fama. Ellos jugaron sucio. No merecen estar ahí.

“Los peloteros que hemos sido elevados al Hall de la Fama, sentimos profundo respeto por tí y por todos los periodistas que votan. Por más de 80 años han manejado las votaciones tan bien que han hecho del Hall el maravilloso sitio que ha llegado a ser.

“El Hall de la Fama es muy especial. Ser elegido es una bendición. Es una reverencia. De todos los Halls de la Fama de Estados Unidos, el nuestro es el más difícil de alcanzar”.

Le contesté, diciéndole que recuerdo con gratitud sus amabilidades para conmigo en Cincinnati, cuando él era segunda base de la Gran Maquinaria Roja y yo iba a transmitir y a escribir acerca de los éxitos del equipo. Fue siempre muy gentil y colaborador para conmigo. Y le informé que no votaré por quienes mintieron ante el Congreso, como Barry Bonds, Roger Clemens, Rafael Palmeiro, Sammy Sosa. De paso le pregunté por qué no ha tratado de ayudar a su compañero de doubleplays, David Concepción, quien merece los honores pero se los han negado.

Morgan respondió en seguida:

“Juan, thank you for the note. You are someone I really respect and it makes me feel like I tried to help us going forward.

Sent from my iPad Joe Morgan”.

“Eres alguien a quien realmente respeto y me haces sentir que trato de ayudar para que sigamos adelante”.-

