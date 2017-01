Carta a Joe Girardi Mgr. de los Yankees

“El Niño Jesús no se parecía a su papá San José, sino al Espíritu Santo”… Armandina Cisneros de Uslar.-

Amigo Joe…: Aquella tarde de 1998, en tu oficina del club house de Yankee Stadium, no recuerdo por qué, me hablaste de las costumbres italianas de tu familia, de comer pizzas con anchoas en las noches de Navidad y Año Nuevo. Por eso espero que las pizzaseríadas de esta vez hayan sido tremendas.

Porque necesitas tus diversiones ante la enorme empresa que te espera de poner a ganar a los Yankees 2017, en una División tan difícil, con unos Medias Rojas, Orioles y Blue Jays muy ganadores.

Me dicen que el zurdo CC Sabathia está en tal forma que puede ser el as de tu rotación, recuperado totalmente de la operación en la rodilla derecha. Buena noticia. Masahiro Tanaka es muy bueno como segundo en la rotación. Pero entonces comienzan las interrogantes, con nombres como Michael Pineda y Bryan Mitchel. Igualmente el bullpén, me parece una aventura antes del noveno inning, para el cual llamarás siempre a Aroldis Chapman, hasta que le queden hombro y codo.

La ofensiva se ve prometedora, encabezada por Gary Sánchez y extraordinaria si logran el cambio que buscan con los Piratas por Andrew McCutchen.

Hasta este amanecer del 2017, sin McCutchen, me imagino que tu alineación será, más o menos así…: Bred Garder RF, Jácoby Ellsbury CF, Gary Sánchez C, Matt Holliday D, Starlin Castro 2B, Didí Gregorius SS, Chase Headley 3B, Greg Bird 1B y Aaron Hitcks LF.

Mi apreciado Joe…: Quizá nunca lo digas, pero tantas interrogaciones, ante los entrenamientos en Tampa van a ser muy interesantes para quienes vamos a verte trabajar con tus 40 hombres, más invitados.

De todas maneras, ahora, en tus 52 años de edad, te toca la época histórica de reconstruír unos Yankees que han visto irse en los últimos tiempos a figuras de la relevancia de Alex Rodríguez, Derek Jeter, Mark Teixeira, Jorge Posada y Mariano Rivera.

Ganaste hasta la Serie Mundial dirigiéndolos en 2009. Espero y deseo hagas lo mismo ahora, en tus labores de reconstructor... Un fuerte abrazo, Juan Vené.

RETAZOS

** Major League Baseball (MLB) publica así, por supuesto, en inglés, los juegos del llamado Clásico en Guadalajara…: “Estadio Charros de Jalisco: México, Italy, Puerto Rico and Venezuela compete in First Round play from March 9-13. Game 1. Thu, Mar 9, 8PM CT, México vs Italy; Game 2. Fri, Mar 10, 8.00PM CT, Venezuela vs Puerto Rico; Game 3. Sat, Mar 11, 2:00PM CT, Venezuela vs Italy; Game 4. Sat, Mar 11, 8:30PM CT, Puerto Rico vs México; Game 5. Sun, Mar 12, 1;30PM CT, Italia vs Puerto Rico; Game 6. Sun, Mar 12, 8:00PM CT, México vs Venezuela; Mon, Mar 13, 7:00 CT, Play-in game, if necessary”. Desde Jalisco me dicen que están cerca de ver agotado el papel, aún cuando amplearon el estadio, por cierto, sin palco de prensa.

