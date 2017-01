Pelota de Dimaggio firmada por Gorbachev

“A aquel caníbal lo llamaban ‘El Inútil’, porque para vegetariano”… Dick Secades.-

Billy W. Brown, de Washington D.C. pregunta: “¿Es cierto que en una visita a Moscú, Mikhail Gorbachev le firmó una pelota Joe DiMaggio, la única con el autógrafo de ese señor, pero debido a la muerte de DiMaggio se ignora dónde ha ido a parar la pelota?”.

Amigo Billy Doblev: No fue en Moscú, sino en la Casa Blanca que Gorbachev le firmó una pelota a DiMaggio, durante una cena ofrecida por el presidente Ronald Reagan, en diciembre de 1987. Joe llevó la pelota en el bolsillo de su abrigo con esa intención. Y sí se sabe dónde está esa bola. La tiene el coleccionista de souvenirs, Barry Halper, a quien DiMagggio la regaló por ser muy buenos amigos.

Fernando Correa, de Hermosillo, pregunta: “¿Tú crees que los Yankees irán este año a la postemporada?”.

Amigo Nando: Lo lógico sería que ese roster jugara uno o dos años antes de meterse en la contienda. Pero, como en el beisbol no hay lógica, y como los herederos Steinbrenner buscarán lo que les haga falta al final, no te extrañe que de una vez se metan en este octubre. Me gusta el roster que han armado, y mucho más si consiguen a Andrew McCutchen de los Piratas, como tratan.

Teresa M. González, de Caracas, pregunta: “¿Cómo puedo bajar a un terreno de Grandes Ligas y hablar con los peloteros durante las prácticas de bateo de los dos equipos?”.

Amiga Tereme: Eso se permite solo a los periodistas, y no vamos a “hablar” con los peloteros, sino a trabajar en busca de las noticias. Te sugiero dar una fiesta en tu casa e invitar a los jugadores con quienes quieres hablar. Pero no te garantizo que asistan.

Rigoberto Semprún, de Caracas, pregunta: “¿Bajará el número de nuestros bigleaguers, por la huída de las Academias?”.

Amigo Rigo: Me temo que sí, porque, aun cuando están enviando a los jóvenes venezolanos a las Academias de Dominicana, no es lo mismo. Además, de cada 15 scouts que iban a Venezuela, ahora va uno.

Ricardo J. Valle, de Los Mochis, pregunta: “¿Llegará a las Grandes Ligas este año Giovanny Gallegos?”.

Amigo Chardo: Los Yankees creen en este mexicano nacido en Obregón. A los 25 años, parece preparado para las Grandes Ligas, y por eso lo protegieron, al incluirlo en el roster de los 40. Su recta, a 96 millas por hora, es muy buena, y se le ha preparado para relevar. Desde 2014 no abre juegos. La lesión en una rodilla ha retrasado su ascenso al equipo grande, aún cuando tampoco se trata de ningún viejo.

