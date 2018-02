Inconveniente rendir honores a Barry Bonds

La pregunta de la semana: Los cuatro infielders que han permanecido juntos en Grandes Ligas por más tiempo, han sido Ron Cey (3B), Bill Russell (SS), Dave Lopes (2B) y Steve Garvey (1B), con los Dodgers durante ocho años, hasta el ocho de febrero de 1982, hace hoy 36 años. ¿Por qué se acabó esa historia?

La respuesta: Porque los Dodgers decidieron salir de Dave Lopes, vía Atléticos, a cambio de Lance Hudson, entonces segunda base de las menores.

¿Por qué y para qué, honores a Bonds?.- Los Gigantes se empeñan en rendir honores a un mal sujeto llamado Barry Bonds. Anuncian que retirarán el número de su uniforme, el 25, en agosto. ¿Para qué y por qué? Si solo han retirado 10, y el último fue el 20 de Monte Irvin, quien se fue el beisbol en 1956. No se trata de si Bonds lo merece o no, sino que provocan una confrontación innecesaria. ¿Le conviene a los Gigantes? Considero que no. Dejen que partidarios y contrarios de Bonds sigan siendo fanáticos de los Gigantes. En todo caso tratan de rendir honores a alguien mal visto por muchos en el beisbol, incluso yo mismo. Por cierto, ya Bonds ha sido honrado en la pared de los héroes del estadio de San Francisco…

El fiestón en Cooperstown.- Para la elevación de los cinco que tendrán nuevos nichos en Cooperstown, el domingo 29 de julio, esperan que estén presentes unos 50 elevados en años anteriores. Las festividades comenzarán alrededor del Hall de la Famal jueves 26. Los que llegan este año, Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Jim Thome, Alan Trammell y Jack Morris…

En cuanto a Cincinnati.- Entre tanto, serán elevados el 22 de julio al Hall de la Fama de los Rojos Fred Norman, Dave Bristol y Adam Dunn. Con ellos llegan a 89 los miembros de ese recinto, 81 peloteros, cinco mánagers y tres ejecutivos…

Multimillonario finalmente.- Las discusiones entre los agentes del rightfielder George Springer y los ejecutivos de los Astros fueron muy prolongadas, porque aspiraban 105 millones de dólares por 10 años. Mientras el equipo ofrecía ocho millones 500 mil anuales con firma para dos temporadas, 17 millones. Lo que ha llamado mucho la atención es que George cobró tres millones 900 mil por sus sevicios en 2017 y lo han contratado para 2018 y 2019 por 24 millones, un aumento extraordinario. Por supuesto, fue sensacional al bate el año pasado hasta ser El Más Valioso de la Serie Mundial.

