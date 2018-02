Abandonada historia del Beisbol en Méixco

Hoy es Día del Correo.

Cuando enviaba esta columna me informaron de la muerte del compañero periodista mexicano Tomás Morales, víctima de la diabetes, a los 85 años. Notable escritor, completo fanático de los Yankees. Notable e inolvidable amigo. Me uno al dolor de los deudos.

Antonio R. Leira B. de Caracas, comenta: “En relación con la columna del domingo 25. Tiene sentido la postura de Giancarlo Stanton en cuanto a que el récord de jonrones es de 61, porque si los que batearon más de esa cantidad lo hicieron en circunstancias condenables, se infiere, en consecuencia, la ilegitimidad de esas marcas.

“Columna del lunes 26 de febrero: Menudo trabajo para el que le toque traducir al señor Manfred expresiones como “el introstícolis”, “culopicoso” y “culopicosidad”. ¡Debe ser divertido!”.

Marcelo Jones, de Puerto Peñasco, pregunta: “He leído y conservo cinco de sus libros. Me parece un historiador serio y honrado. ¿Por qué no escribe la historia del beisbol en México? la cual parece no entusiasmar a ningún escritor”.

Amigo Chelo: Ese tema es extraordinario. Siete áreas son presentadas como cunas del beisbol en la República. Estuve investigando en Cadereyta, Mérida, Veracruz y Saltillo. Pero no escribo ese libro por respeto. Creo que debe ser obra de un mexicano.

Antonio Villalba M. de Caracas, pregunta: “Aunque para muchos el beisbol es solo un juego sin importancia, para otros es como la vida misma. Por eso nos preocupa, nos duele, cómo mientras en otros deportes los cambios van a favor, en el béisbol es lo contrario. Pero no es único culpable el Sr. Comisionado Rob Manfred, sino también sus cómplices silenciosos, los mismos jugadores y su líder Tony Clark, quien no se expresa pública y tajantemente ante esos cambios importantes en el juego, que significan una contradicción a la naturaleza de este deporte. Además, son culpables todos los ligados al beisbol que no se manifiesten al respecto, ya que sólo les importa su ingreso económico. Ejemplo: periodistas de las cadenas de radio y televisión, prensa, scouts, agentes, entre otros. En esta parte del mundo nos enteramos de estas atrocidades gracias a sus denuncias que espero esta vez sirvan para frenarlas ya que van, como dije antes, en contra de la naturaleza del beisbol y de su legado. De no detenerse esto, mañana anunciarán la regla del out al bateador que conecte foul con dos strikes... Están acabando con el Gran Juego de Beisbol y a nadie parece importarle”.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5