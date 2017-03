Gleyber hace recordar a Miguel en su juvenud

“Nada debe ser más secreto que la ingle de una monja”… Luis Piedraíta, TVE.

El shortstop Gleyber Torres le recuerda al mánager de los Yankees Joe Girardi lo que le vio a Miguel Cabrera cuando comenzaba con los Marlins, especialmente al bate. Pero el gerente-general, Brian Cashman, me dijo ayer: No importa lo extraordinario que resulte Torres en estos entrenamientos, no comenzará en Grandes Ligas. Necesita experiencia por las menores… Según veo en West Palm Beach, el cubano Yunieski Gurriel será el primera base de los Astros. Y aparecerá como candidato a Novato del Año, ya a los 32 de edad… Los Rojos mandaron del equipo grande a 16 jovencitos para las menores, entre ellos cinco dominicanos, Arístides Aquino (OF), Gabriel Guerrero (OF), Luis Castillo (P), Lisalverto Bonilla (P), Ariel Hernández (P); el venezolano Ismael Guillón (P) y el colombiano Dilson Herrera (IF)… Cuando Chris Archer lanzó cuatro innings y retiró los 12 bateadores en fila, sorprendió al mánager Jim Layland al decirle: “Me voy, mi arreglo son cuatro innings”. Leyland le replicó: “Pero si las reglas son hasta 65 lanzamientos y has hecho solamente 24”. Pero Archer continuó en su salida del dugout mientras sugería: “Pues llame a los Rays y verá que lo mío son cuatro innings”. Ahora la pregunta lógica: “¿Cuál lanzador en una competencia seria quiere irse de un juego que esté lanzando perfecto?...

El agente de peloteros Bart Hernández y el trainer Julio Estrada fueron encontrados culpables de tráfico humano por una jueza distrital de Florida. Hernández, quien fuera prominente representante de bigleguers, sacó de Cuba y trajo a Estados Unidos a Leonys Martín, José Abreu, Raisel Iglesias, Dalier Hinojosa y Jorge Soler. Los expertos consideran que serán sentenciados entre 15 y 35 años de prisión. La sentencia se conocerá en julio… La tormenta de nieve que azotó el noreste de la Unión y afectó a 100 millones de personas, también causó molestias a los Mets. Tenían fijada esta semana para celebrar el casting anual mediante el cual escogen a quiénes cantarán el Himno Nacional antes de los juegos 2017en Citi Field, y la aplazaron, por ahora, sin fecha… La Liga Mexicana puede y debe ofrecer una oportunidad a los Generales de Durango. Por ejeplo, que jueguen solo de visitantes mientras terminan la remodelación del estadio, que va bastante bien. Eso es menos difícil y menos perjudicial que jugar la temporada con número impar de equipos, 15…

